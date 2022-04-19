برشلونة والرقم السلبي بعد السقوط على ميدانه أمام قادش (فيديو)

وطن – تلقى فريق برشلونة الخسارة الثانية على التوالي في غضون أيام داخل ملعب ” الكامب نو”، أمام نظيره الضيف قادش بهدف نظيف دون مقابل في منافسات الجولة ال32 من الدوري الإسباني الممتاز.

برشلونة والرقم السلبي بعد الخسارة أمام قادش

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن خسارة برشلونة الأخيرة أمام قادش، هي المرة الأولى التي يتلقي فيها الفريق الكتالوني خسارتين على التوالي على ميدان ملعب ” الكامب نو”. منذ شهر إبريل/ نيسان عام 2003.

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وبينت الصحيفة، أن فريق البلوغرانا قد تعرض للخسارة في موسم 2002-2003، أمام ديبورتيفو لاكورونا في منافسات الجولة ال29 من الدوري الإسباني، كما وتلقى الخسارة الثانية له في الموسم على ميدانه بعشرة أيام فقط في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي.

لكن الفارق بين الموسمين 2003 و2022، هو أن فريق برشلونة هذا الموسم تلقى الخسارتين على التوالي خارج ميدانه، بينما في عام 2003 لعب الفريق الكتالوني مباراة، أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بين الهزيمتين والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

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الإقصاء من الدوري الأوروبي

وتعرض فريق “البلوغرانا” الخميس الماضي، للخسارة على ملعبه. أمام منافسه آينتراخت فرانكفورت الألماني، بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين، في دور إياب الربع النهائي من منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

كما وشهدت مباراة برشلونة وفرانكفورت الفضيحة، بعد قيام الآلاف من جماهير كتالونيا ببيع تذاكرهم إلى جماهير الفريق الألماني لحضور المباراة داخل ملعب الكامب نو، ليصل عدد المشجعين داخل مدرجات الملعب أكثر من 25 ألف مشجع ألماني.

💛 Barça 0-1 Cádiz CF

➖ Cádiz CF 0-0 Barça

➖ Barça 1-1 Cádiz CF

💛 Cádiz CF 2-1 Barça 👏👏👏 4 partidos seguidos sin perder contra el FC Barcelona… ¡𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎́𝐑𝐈𝐂𝐎, @Cadiz_CF! #BarçaCádiz #LaLigaSantander pic.twitter.com/8AGQbmXquf — LaLiga (@LaLiga) April 18, 2022

وسيخرج رئيس برشلونة خوان لابورتا الخميس القادم، للكشف عن تفاصيل أسباب ما حدث في مباراة برشلونة وفرانكفورت في ربع نهائي الدوري الأوروبي داخل قلعة ” الكامب نو”، كما ومن المحتمل أن يصدر قرارات صارمة لمنع تكرار تلك الفضيحة في المستقبل.

• بعد خسارة برشلونة ضد قادش، يحتاج ريال مدريد الآن إلى 7 نقاط من أصل 6 مباريات للفوز بالليغا للمرة الـ 35 في تاريخه. • كارلو أنشيلوتي على بعد 7 نقاط من التتويج بالليغا و يصبح أول مدرب في تاريخ كرة القدم يتوج بجميع البطولات المحلية للدوريات الخمس الكبرى! #TheFootixLaLiga pic.twitter.com/Cr6w3iKA10 — TheFootix (@Thefootix1) April 18, 2022

ويستعد برشلونة لمواجهة ليست سهلة دياره أمام ريال سوسيداد، الخميس، في منافسات الجولة ال33 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وجاء الفريق الكتالوني في وصافة ترتيب الدوري الإسباني .برصيد 60 نقطة، كما بفارق كبير عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتربع على الصدارة برصيد 75 نقطة لهذا الموسم.

( المصدر: وطن + موندو ديبورتيفو+ تويتر)

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