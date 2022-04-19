الأمير حمزة غائب في مشهد استقبال ملك الأردن العائد من ألمانيا (فيديو)

وطن – أعلن الديوان الملكي الأردني عن عودة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، لأرض الوطن عقب إجرائه عملية جراحية في ألمانيا تكللت بالنجاح.

وقال الديوان في بيان له على صفحته الرسمية بتويتر رصدته (وطن): “جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، يعود إلى أرض الوطن بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح”.

جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، يعود إلى أرض الوطن بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح #الأردن His Majesty King Abdullah II, accompanied by Her Majesty Queen Rania Al Abdullah, returns to #Jordan after undergoing successful surgery — RHC (@RHCJO) April 19, 2022

هذا ونشرت وسائل الإعلام الأردنية الرسمية صور ومقاطع فيديو، للحظة وصول الملك عبدالله الثاني إلى المطار.

وكان لافتا عدم تواجد الأمير حمزة بن الحسين، ضمن مستقبلي العاهل الأردني الذين كانوا كثر على باب الطائرة.

وظهر عند سلم الطائرة في استقبال الملك عمه الأمير الحسن، وكذلك نجله ولي العهد الأمير الحسين، وعددا كبيرا من أمراء الأسرة الحاكمة والمسؤولين بالدولة.

إلا أن الأمير حمزة بن الحسين، الذي أعلن قبل أيام عن تخليه عن لقب “الأمير” لم يكن ضمن مستقبلي الملك، العائد من فرانكفورت بألمانيا بعدما أجرى عملية جراحية جراء انزلاق غضروفي تعرض له.

الحمد والشكر لله كما ينبغي لجلال وجهه و عظيم سلطانه، على عودة مليكنا المفدى #الملك_عبدالله_الثاني مشافا، معافا، سالما الى ارض الوطن الغالي. اهلا بعودة القائد الشجاع و الملك الانسان والاب الحاني، حادي الركب وسليل الدوحة الهاشمية بين اهله وعشيرته#الاردن pic.twitter.com/940n1RwzBJ — Sufyan Qudah سفيان القضاة (@Squdah) April 19, 2022

وكان بيان الأمير حمزة الأخير فُسر على أن الخلاف بينه وبينه أخيه ملك الأردن لم ينتهي بعد، رغم خطاب الاعتذار الذي قدمه قبل بيانه الأخير.

وقال ناشطون إن تنازل الأمير حمزة عن لقبه، يؤكد أن بيان الاعتذار السابق الذي قدمه لأخيه الملك صدر تحت ضغط، وأن الأزمة لا تزال قائمة.

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ويخضع الأمير حمزة بن الحسين لإقامة جبرية في الأردن منذ شهور، بعد اتهامه في قضية “الفتنة” التي يقضي بسببها الآن رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله حكما بالسجن.

وكان الملك عبدالله بن الحسين، قد غادر الأردن إلى ألمانيا الأسبوع الماضي، لإجراء تدخل جراحي عاجل بعد إصابته بانزلاق غضروفي “ديسك” في منطقة العمود الفقري الصدري.

وبعدها بأيام أعلن الديوان الملكي الهاشمي أن عملية الملك تكللت بالنجاح، وأنه سيقضي فترة راحة لأيام قبل عودته للأردن.

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين يصل أرض الوطن pic.twitter.com/yX1FiX7x5s — عمرالسرديomaralsardi (@omarAlsardi123) April 19, 2022

والثلاثاء، بحسب بيان للديوان الملكي الأردني، تلقى الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، قدم خلاله التهنئة للملك بنجاح العملية الجراحية التي أجراها.

(المصدر: متابعة ورصد وطن – تويتر)

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