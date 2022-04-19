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الأمير حمزة غائب في مشهد استقبال ملك الأردن العائد من ألمانيا (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
الملك عبدالله الثاني watanserb.com

وطن – أعلن الديوان الملكي الأردني عن عودة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، لأرض الوطن عقب إجرائه عملية جراحية في ألمانيا تكللت بالنجاح.

وقال الديوان في بيان له على صفحته الرسمية بتويتر رصدته (وطن): “جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، يعود إلى أرض الوطن بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح”.

هذا ونشرت وسائل الإعلام الأردنية الرسمية صور ومقاطع فيديو، للحظة وصول الملك عبدالله الثاني إلى المطار.

وكان لافتا عدم تواجد الأمير حمزة بن الحسين، ضمن مستقبلي العاهل الأردني الذين كانوا كثر على باب الطائرة.

وظهر عند سلم الطائرة في استقبال الملك عمه الأمير الحسن، وكذلك نجله ولي العهد الأمير الحسين، وعددا كبيرا من أمراء الأسرة الحاكمة والمسؤولين بالدولة.

إلا أن الأمير حمزة بن الحسين، الذي أعلن قبل أيام عن تخليه عن لقب “الأمير” لم يكن ضمن مستقبلي الملك، العائد من فرانكفورت بألمانيا بعدما أجرى عملية جراحية جراء انزلاق غضروفي تعرض له.

وكان بيان الأمير حمزة الأخير فُسر على أن الخلاف بينه وبينه أخيه ملك الأردن لم ينتهي بعد، رغم خطاب الاعتذار الذي قدمه قبل بيانه الأخير.

وقال ناشطون إن تنازل الأمير حمزة عن لقبه، يؤكد أن بيان الاعتذار السابق الذي قدمه لأخيه الملك صدر تحت ضغط، وأن الأزمة لا تزال قائمة.

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ويخضع الأمير حمزة بن الحسين لإقامة جبرية في الأردن منذ شهور، بعد اتهامه في قضية “الفتنة” التي يقضي بسببها الآن رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله حكما بالسجن.

وكان الملك عبدالله بن الحسين، قد غادر الأردن إلى ألمانيا الأسبوع الماضي، لإجراء تدخل جراحي عاجل بعد إصابته بانزلاق غضروفي “ديسك” في منطقة العمود الفقري الصدري.

وبعدها بأيام أعلن الديوان الملكي الهاشمي أن عملية الملك تكللت بالنجاح، وأنه سيقضي فترة راحة لأيام قبل عودته للأردن.

والثلاثاء، بحسب بيان للديوان الملكي الأردني، تلقى الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، قدم خلاله التهنئة للملك بنجاح العملية الجراحية التي أجراها.

(المصدر: متابعة ورصد وطن – تويتر)

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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