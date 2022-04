الأمير حمزة غائب في مشهد استقبال ملك الأردن العائد من ألمانيا (فيديو)

وطن – أعلن الديوان الملكي الأردني عن عودة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، لأرض الوطن عقب إجرائه عملية جراحية في ألمانيا تكللت بالنجاح.

وقال الديوان في بيان له على صفحته الرسمية بتويتر رصدته (وطن): “جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، يعود إلى أرض الوطن بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح”.

جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، يعود إلى أرض الوطن بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح #الأردن

His Majesty King Abdullah II, accompanied by Her Majesty Queen Rania Al Abdullah, returns to #Jordan after undergoing successful surgery

— RHC (@RHCJO) April 19, 2022