كاتب سوري يتهم القائمين على مسلسل ” كسر عضم” بسرقته من هذا العمل

وطن– في ثاني حالة من نوعها على صعيد السرقات الدرامية هذا العام، اتهم سيناريست سوري القائمين على مسلسل “كسر عضم” بسرقته من عمل له، كان قد قدمه للمخرجة رشا شربجي منذ سنوات بعنوان “حياة مالحة”.

حكاية مسؤول كبير

وروى الكاتب المعارض “فؤاد حميرة” في مقال أسبوعي له بموقع “زمان الوصل” أنه عرض على المخرجة رشا شربتجي عام 2011.

وقبيل انطلاق الثورة بأشهر النص الذي يتناول –كما قال- حكاية مسؤول كبير في الدولة، يكتشف مصادفة أنه مصاب بالإيدز. فيعمل طوال الوقت على ملاحقة كل من يعرف بخبر مرضه وتصفيته في السجن أو مطاردته. حتى تصبح المعرفة لعنة على صاحبه.

ثم تصبح البلدة كلها تعرف خبر مرض هذا المسؤول، وفي ذات الوقت الجميع ينكر هذه المعرفة خوفاً من بطشه وسطوته.

صفقات فاسدة ومرض مخفي

وأضاف الكاتب المولود في دمشق، أن المسؤول أبو جرير في نصه متزوج من امرأة مريضة أصلا. ولكن إخوتها مسؤولين في الدولة أيضا. ولأبي جرير معهما مصالح، وصفقات فاسدةـ كما أنه يحميهم في السلطة التي يملكها وهم أيضا يحمونه. فيصمتون على انتقال الإيدز لأختهم لقاء استمرار مصالحهم.

لأبي جرير ابن يمتلك مجموعة إعلامية ضخمة. وله صلات مع مثقفي وفناني البلد ويقدم نفسه كشاب متحرر ومثقف وصاحب أفكار ليبرالية. ولكن حين تتعرض مصالح ومكانة والده للخطر يميط القناع عن وجهه لتظهر شخصيته الحقيقية إنه جزار ابن جزار.

وكدليل على السرقة الموصوفة، عرض حميرة صورة ضوئية لورقة من النسخة الأصلية لمسلسل كسر عضم.

تلاعب بالنص

ويبدو فيها التلاعب بالنص من خلال استبدال اسم أبو جرير باسم الحكم. ولكن غفل المعدلون عن تغيير اسم ابو حرير فسقط سهوا في أكثر من موضع أحدها في هذا المشهد.

وكشف حميرة أن شربتجي بدأت بتصوير بعض مشاهد المسلسل مع شركة كلاكيت. وهي تلك التي يملكها-حسب وصفه- اللص والكاذب الأشر إياد نجار، إلا أن التصوير توقف مع بدء أولى مظاهرات الثورة.

ثم جرى اتفاق على أن يقوم ممثلون آخرون بتمثيل الدور بدلاً من تيم حسن الذي التقاه حميرة قبل التصوير في فندق الميريديان.

أبعاد شخصية جرير

وشرح حميرة لتيم كما يقول، أبعاد شخصية جرير ابن المسؤول. ثم تم عرض الدور الرئيسي على جمال سليمان وفارس الحلو وغيرهما. ولكن الأمر لم يتم لأسباب مازال يجهلها حتى الآن.

وتابع مؤلف “غزلان في غابة الذئاب” أنه ترك سوريا في عام 2013 بعد اعتقال دام 13 يوماً تجرع فيها ما يكفي من المهانة والذل.

ليتفاجأ بعد فترة بنص للممثل “رافي وهبة” يسرق فيه أحد خطوط المسلسل، وهو شخصية سائق أبو جرير وعمه والد زوجته السرية.

ليست أول مرة

وأضاف حميرة أنه صمت حينها وآثر ابتلاع الجرح بسبب عجزه عن فعل أي شيء غير الكلام والكلام هنا لن يعيد له حقه.

وكشف الكاتب الذي يعيش في فرنسا منذ سنوات، أن عمليات السطو على أعماله تكررت في ثلاثية الحصرم الشامي، الذي سرق منه أكثر من كاتب من بينهم الممثل عباس النوري وزوجته في مسلسل (الإقميم).

حيث سرقت على الأقل شخصية الفستقي الذي يحب المكدوس، ولكنه حولها إلى شخصية اليهودي لتكون السرقة احترافية ثم مسلسل عن الياسمين.

نسخة مشوهة

وأشار حميرة إلى أن مسلسل “كسر عضم” نسخة مشوهة عن مسلسله “حياة مالحة”. فأولئك اللصوص هم أغرار حتى حين يسرقون فيشوهون النسخة الأصلية، ثم يتباهون بأنهم من جيل جديد للكتابة.

واستدرك حميرة: “هم فعلاً من جيل جديد، هو جيل العصابات الفكرية، جيل اللاضمير واللأخلاق، جيل تربى على ثقافة بشار الأسد القائمة على حصد الثمار دون تعب”.

وعبّر صاحب النص المسروق عن أسفه لأن المخرجة رشا شربتجي تعرف النص جيداً، ولكنها كما يقول، كانت بأمس الحاجة إلى أي نص يعيدها للواجهة بعد أن دخلت ذاكرة النسيان. حيث أنها لم تقدم عملا ذا قمة أو أهمية من بعد مسلسله “غزلان في غابة الذئاب”. فكان هذا التآمر في صالحها وقبلته في سبيل عودتها للضوء من جديد.

شخصية هزلية

ولكن عودة رشا -حسب قول حميرة- تكرس شخصيتها الهزيلة فكريا الخالية من أي موقف، والمنقادة إلى المصلحة الشخصية ولو على حساب تعب وجهد الآخرين.

وختم حميرة: “لا أبحث عن الشهرة صدقوني، فقد نلت منها ما يرضيني وأزود. كما أني لست الشخص الذي يقفز على تعب الآخرين. بل تعودت الصمت على قفز الآخرين على أكتافي وعلى تعبي، والدليل صمتي إلى الآن على أشخاص فعلوها ويفعلونها ولم أوجه لهم كلمة عتب”.

وبدورها ردت شركة “كلاكيت” منتجة مسلسل “كسر عضم” على حميرة في بيان نشر على موقعها في “فيسبوك”.

فرصة للشهرة والظهور

وجاء في البيان “بعد أن حصد مسلسل كسر عضم للكاتب علي معين صالح والمخرجة رشا هشام شربتجي جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن العربي والعالم، وجد البعض في نجاح العمل سبيلاً للشهرة والظهور”.

وأضاف البيان أن “وقت الشركة وزخم أعمالها لا يمكن إضاعتها بالغوص في موضوع لا هدف له سوى التشويش والإساءة”.

وأشارت الشركة في ردها إلى أنه سيتم تخصيص 10 دقائق فقط يوم الأربعاء القادم 20 ابريل – نيسان للرد على فؤاد حميرة وغيره.

تاريخ أسود

وعقّب الكاتب “خلدون قتلان” أن شركة كلاكيت صاحبة التاريخ الأسود، لا تملك الوقت للرد على أصحاب الحقوق، ولكنها تملك كل الوقت الكافي لسلب جهد الكّتاب وإضاعة حقوقهم.

وكشف قتلان أن الشركة المذكورة لم تقم حتى هذه اللحظة بتسديد كامل حقوقه من مسلسل (حرملك) المتنازع عليه، ولم يكن لديها الوقت لتوضيح مسألة تورطها في سلب نص (الخونة). مهدداً باللجوء للقانون السوري فهو الحكم والفصل ولن يضيع حق وراءه مطالب.

ويقوم ببطولة مسلسل “كسر عضم” عدد من الفنانين السوريين على رأسهم:” فايز قزق، كاريس بشار، نادين خوري، سامر إسماعيل، كرم شعراني، خالد القيش، يزن السيد، نور علي، ناين تحسين بك” وغيرهم.

المصدر: (وطن- زمان الوصل)

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