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فيديو جديد يرصد لحظة انفجار صائد حاملات الطائرات الطراد “موسكفا” وموسكو تعترف بغرقه (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
انفجار الطراد موسكفا watanserb.com
أكبر سفينة روسية يغرقها العدو منذ الحرب العالمية الثانية

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يرصد لحظة استهداف السفينة الرئيسية في أسطول البحر الأسود الروسي الطراد الصاروخي “موسكفا” والمعروف باسم “صائد حاملات الطائرات”.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه بينما كان الطراد “موسكفا” رابضا في المياه، أدى انفجار فجائي وضخم فيه لتحويله إلى كتلة لهب.

روسيا تعترف بغرق “موسكفا”

وحسب موقع “BBC” البريطاني يأتي تداول هذا الفيديو متزامنا مع اعتراف وزارة الدفاع الروسية إن سفينة حربية روسية تضررت في انفجار يوم الأربعاء قد غرقت.

ووفقا لرسالة الوزارة، كان يتم جر موسكفا ، الرائد في أسطول البحر الأسود الروسي، إلى الميناء عندما تسببت عواصف بحرية في غرقه.

وكان طراد الصواريخ المكون من 510 طاقمًا رمزًا للقوة العسكرية لروسيا ، حيث قادت هجومها البحري على أوكرانيا.

تباين الروايات بين أوكرانيا وروسيا

وتقول كييف إن صواريخها أصابت السفينة الحربية، في حين لم تبلغ موسكو عن أي هجوم، وتزعم أن السفينة غرقت بعد حريق.

وتقول روسيا إن الحريق تسبب في انفجار ذخيرة السفينة الحربية. مضيفة أنه تم إجلاء الطاقم بأكمله في وقت لاحق إلى السفن الروسية القريبة في البحر الأسود.

ونقلت وكالة أنباء تاس الحكومية عن وزارة الدفاع الروسية انه “أثناء سحبها نحو الميناء المقصود، فقدت السفينة توازنها بسبب الأضرار التي لحقت بهيكلها مع اندلاع حريق بعد انفجار ذخيرة. ونظرا لتقلبات البحر، غرقت السفينة”.

أوكرانيا تزعم استهداف “موسكفا” بصواريخ نبتون

وقال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إنهم ضربوا موسكفا بصواريخ نبتون الأوكرانية الصنع – وهو سلاح صمم بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 ، وتزايد التهديد البحري لأوكرانيا في البحر الأسود.

وقال مسؤول أوكراني كبير إن ما يصل إلى 510 من أفراد الطاقم ربما كانوا على متن السفينة موسكفا.

موسكفا صاحب سمعة سيئة

وفي اليوم الأول من الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير ، اكتسبت موسكفا سمعة سيئة بعد أن دعت حامية صغيرة من قوات الحدود الأوكرانية التي تدافع عن جزيرة الأفعى في البحر الأسود للاستسلام – عبر الراديو برسالة رفض مليئة بالشتائم.

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وتم بناء موسكفا في الأصل في الحقبة السوفيتية، ودخل الخدمة في أوائل الثمانينيات. و تم وضع السفينة بالفعل في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا، والتي تعرضت لقصف شديد من قبل روسيا في الأيام الأخيرة.

وتم نشر طراد الصواريخ الموجهة سابقًا من قبل موسكو في الصراع السوري. حيث زودت القوات الروسية في البلاد بالحماية البحرية.

وبحسب ما ورد كان لديها 16 صاروخًا مضادًا للسفن من طراز فولكان ومجموعة من الأسلحة المضادة للغواصات وطوربيدات الألغام.

أكبر سفينة روسية يغرقها العدو منذ الحرب العالمية الثانية

وإذا تم تأكيد انفجار الطراد موسكفا خلال الهجوم الأوكراني فستكون السفينة التيي يبلغ وزنها 12.490 طنًا أكبر سفينة حربية تغرقها أعمال العدو منذ الحرب العالمية الثانية.

وهي ثاني سفينة كبيرة تفقدها روسيا منذ بدء غزوها. حيث انه في مارس ، دمرت سفينة إنزال ساراتوف بهجوم أوكراني في ميناء بيرديانسك ، وهو ميناء في بحر آزوف أوكراني استولت عليه روسيا.

(المصدر: BBC – وطن)

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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