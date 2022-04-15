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رامز جلال ومايان السيد .. تحرش متعمد بالضيوف النساء وألفاظ وإيحاءات جنسية (فيديو)

أصيبت مايان السيد بحالة من الرعب والخوف خلال المقلب

باسل النجار
كتب باسل النجار
مايان السيد في مقلب رامز جلال watanserb.com
مايان السيد في مقلب رامز جلال

وطن – حلت الفنانة مايان السيد، الجمعة، ضيفة برنامج “رامز موفي ستار” الذي يقدمه رامز جلال هذا العام من المملكة العربية السعودية، ويشاركه فيه النجم العالمي فاندام تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.

وبدأ رامز جلال الحلقة كعادته بالتحرش بضيفته لفظيا حيث وصف مايان السيد بأنها “حسناء الإعدادية المراهقة وعذراء الثانوية العامة وسمانة الموهبة وكتف الإبداع”.

ويلاحظ من رصد (وطن) لحلقات “رامز موفي ستار” منذ بدايته، أن رامز جلال يتعمد التحرش بضيوفه من النساء بألفاظ وإيحاءات جنسية.

ويثبت ذلك ما حدث في حلقة مايان السيد اليوم، وقبلها تحرش رامز جلال بياسمين صبري، ورانيا يوسف، وهنا الزاهد، على سبيل المثال لا الحصر.

كما سخر رامز من ملابس مايان وإطلالتها حيث قال:”لابس بوكسينج وفردتين كاوتش في رجليها.”

وأصيبت مايان السيد بحالة من الرعب والخوف، أثناء فقرة السيارة عندما ذهبت للمنحدر وظهرت التماسيح بالبحيرة.

وكانت تصرخ وتقول:”الحقوني والنبي والنبي حد يلحقني.”

وكانت ردة فعل مايان السيد، غريبة عندما اكتشفت شخصية رامز جلال الحقيقية، وخلع قناعه.

حيث تحولت من الصراخ لنوبة ضحك هستيري، وعبرت عن صدمتها وعدم تصديقها ما حدث.

وفي حوارها مع رامز بعد كشف وجهه سألها عن عمرها لتجيب بأنها تبلغ من العمر 24 عاما، الأمر الذي تعجب منه رامز جلال وقال:”والله فاكرك 16 أو 17 سنة.”

فسخ عقد رامز جلال مع mbc

وكانت تقارير انتشرت مؤخرا تفيد بأن “mbc” قررت فسخ تعاقدها مع رامز جلال، وأن “رامز موفي ستار” sd;,k الموسم الأخير له، بعد فشل برنامجه وعدم تغطية تكاليفه.

وتعرض رامز جلال، هذا العام للكثير من الانتقادات حيث بات برنامج الذي يقدمه منذ أكثر من 10 سنوات روتيني ليس به أي جديد.

ويقدم “رامز موفي ستار” هذا العام من داخل المملكة العربية السعودية، برعاية هيئة الترفيه وتركي آل الشيخ.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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