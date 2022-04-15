رامز جلال ومايان السيد .. تحرش متعمد بالضيوف النساء وألفاظ وإيحاءات جنسية (فيديو)

وطن – حلت الفنانة مايان السيد، الجمعة، ضيفة برنامج “رامز موفي ستار” الذي يقدمه رامز جلال هذا العام من المملكة العربية السعودية، ويشاركه فيه النجم العالمي فاندام تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.

وبدأ رامز جلال الحلقة كعادته بالتحرش بضيفته لفظيا حيث وصف مايان السيد بأنها “حسناء الإعدادية المراهقة وعذراء الثانوية العامة وسمانة الموهبة وكتف الإبداع”.

ويلاحظ من رصد (وطن) لحلقات “رامز موفي ستار” منذ بدايته، أن رامز جلال يتعمد التحرش بضيوفه من النساء بألفاظ وإيحاءات جنسية.

ويثبت ذلك ما حدث في حلقة مايان السيد اليوم، وقبلها تحرش رامز جلال بياسمين صبري، ورانيا يوسف، وهنا الزاهد، على سبيل المثال لا الحصر.

كما سخر رامز من ملابس مايان وإطلالتها حيث قال:”لابس بوكسينج وفردتين كاوتش في رجليها.”

وأصيبت مايان السيد بحالة من الرعب والخوف، أثناء فقرة السيارة عندما ذهبت للمنحدر وظهرت التماسيح بالبحيرة.

وكانت تصرخ وتقول:”الحقوني والنبي والنبي حد يلحقني.”

وكانت ردة فعل مايان السيد، غريبة عندما اكتشفت شخصية رامز جلال الحقيقية، وخلع قناعه.

حيث تحولت من الصراخ لنوبة ضحك هستيري، وعبرت عن صدمتها وعدم تصديقها ما حدث.

وفي حوارها مع رامز بعد كشف وجهه سألها عن عمرها لتجيب بأنها تبلغ من العمر 24 عاما، الأمر الذي تعجب منه رامز جلال وقال:”والله فاكرك 16 أو 17 سنة.”

فسخ عقد رامز جلال مع mbc

وكانت تقارير انتشرت مؤخرا تفيد بأن “mbc” قررت فسخ تعاقدها مع رامز جلال، وأن “رامز موفي ستار” sd;,k الموسم الأخير له، بعد فشل برنامجه وعدم تغطية تكاليفه.

وتعرض رامز جلال، هذا العام للكثير من الانتقادات حيث بات برنامج الذي يقدمه منذ أكثر من 10 سنوات روتيني ليس به أي جديد.

ويقدم “رامز موفي ستار” هذا العام من داخل المملكة العربية السعودية، برعاية هيئة الترفيه وتركي آل الشيخ.

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