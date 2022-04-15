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الهدهد

الرئيس الأمريكي يصافح “الهواء” ويبحث عن مخرج لمغادرة المنصة

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الرئيس الأمريكي watanserb.com
الرئيس الأمريكي جو بايدن

وطن – بعد يومين فقط من واقعة محرجة تعرض لها عقب أن تغوط طائر عليه أثناء خطاب ألقاه امام مؤيديه في “آيوا”، أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن حيرة الجميع حينما ظهر وهو يصافح الفراغ.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للحظة قيام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتصرف غريب عقب الانتهاء من خطاب ألقاه، الخميس.

بينما كان “بايدن” قد تناول في خطابه عددا من القضايا بملاحظات حول جهود الإدارة الأمريكية لخفض التكاليف وإعادة بناء سلاسل التوريد وإرساء الأساس للتجديد الاقتصادي بالبلاد.

مواقف محرجة متكررة

ويكاد لا يمر خطاب للرئيس الأمريكي دون أن يتفاعل مغردون عليه، وكان آخرها تداول مقاطع فيديو لسقوط شيء على كتف بايدن خلال خطاب الأربعاء. وما اعتبره بعض المغردين بأنها “فضلات طير”.

“بايدن” يخطىء بالحديث عن الشعب الاوكراني

وسبق ذلك تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، وحركة شفاهها لحظة ما وصفوه بـ”زلة لسان” جو بايدن بحديث عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وتطويق العاصمة الأوكرانية، كييف.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، حركة شفاه هاريس وكأنها تردد كلمة “الأوكراني” لحظة ما بدى أن بايدن قال “الشعب الإيراني”، وفقا لما تداوله النشطاء، بمقطع فيديو. حيث قال الرئيس الأمريكي: “بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبدا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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