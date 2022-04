الرئيس الأمريكي يصافح “الهواء” ويبحث عن مخرج لمغادرة المنصة

وطن – بعد يومين فقط من واقعة محرجة تعرض لها عقب أن تغوط طائر عليه أثناء خطاب ألقاه امام مؤيديه في “آيوا”، أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن حيرة الجميع حينما ظهر وهو يصافح الفراغ.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للحظة قيام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتصرف غريب عقب الانتهاء من خطاب ألقاه، الخميس.

بينما كان “بايدن” قد تناول في خطابه عددا من القضايا بملاحظات حول جهود الإدارة الأمريكية لخفض التكاليف وإعادة بناء سلاسل التوريد وإرساء الأساس للتجديد الاقتصادي بالبلاد.

ويكاد لا يمر خطاب للرئيس الأمريكي دون أن يتفاعل مغردون عليه، وكان آخرها تداول مقاطع فيديو لسقوط شيء على كتف بايدن خلال خطاب الأربعاء. وما اعتبره بعض المغردين بأنها “فضلات طير”.

وسبق ذلك تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، وحركة شفاهها لحظة ما وصفوه بـ”زلة لسان” جو بايدن بحديث عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وتطويق العاصمة الأوكرانية، كييف.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، حركة شفاه هاريس وكأنها تردد كلمة “الأوكراني” لحظة ما بدى أن بايدن قال “الشعب الإيراني”، وفقا لما تداوله النشطاء، بمقطع فيديو. حيث قال الرئيس الأمريكي: “بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبدا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني”.

LMFAO Kamala appears to mouth “Ukrainian” when Joe Biden said Iranian.

pic.twitter.com/E28NEmiPOv

— Greg Price (@greg_price11) March 2, 2022