الإمارات والبحرين ترفضان ربط علاقاتهما مع إسرائيل بالقضية الفلسطينية

وطن – كشف دبلوماسيون من الشرق الأوسط لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تريد إدراج السلطة الفلسطينية في خطط التعاون الإقليمي التي يتم تطويرها بين إسرائيل والعديد من جيرانها العرب.

وقالت الصحيفة إن كبار المسؤولين الأمريكيين أعلنوا عن الهدف علنًا منذ أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه. لكن قمة النقب التي عقدت الشهر الماضي أتاحت لواشنطن فرصة لاتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذه الغاية. ويصر الفلسطينيون، مع ذلك، على أن أي جهد لدمجهم ينفصل عن اتفاقيات إبراهيم، التي شكلت أساس الاتفاقات.

وقال مسؤول إسرائيلي إن قمة النقب شهدت تشكيل منتدى دائم للدول المشاركة، بهدف ضم ممثلين من الأردن والسلطة الفلسطينية في التجمعات المقبلة. وقالوا: “من المرجح أن يكون هذا أسهل في التنفيذ عندما لا يتم استضافته في إسرائيل”.

قمة النقب شكلت مجموعات عمل

ووفقا لدبلوماسيين عربيين تحدثا للصحيفة، فقد اتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل ست مجموعات عمل لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الأمن القومي والتعليم والصحة والطاقة والأمن الغذائي والسياحة. موضحين أن بلينكين اقترح مجموعة عمل سابعة تركز على القضية الفلسطينية، لكن الفكرة رفضها وزير الخارجية يائير لابيد، الذي اقترح بدلاً من ذلك دمج الفلسطينيين في جميع مجموعات العمل الست.

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ووفقا للدبلوماسيين العربيين، سيسمح هذا للفلسطينيين بأن يكونوا شركاء في الاتفاقيات الاقتصادية التي توقعها إسرائيل مع جيرانها – وهو أمر ضروري على الأرجح. في الوقت الذي يستعد فيه الشرق الأوسط لنقص وشيك في القمح بسبب غزو روسيا لمورد القمح الرئيسي في المنطقة، أوكرانيا.

عباس يرفض الانخراط في اتفاقات أبراهام

ولفتت الصحيفة إلى ان عباس قال لبلينكين عندما التقيا في رام الله، قبل ساعات من قمة النقب، إنه يرحب بفرص دمج الفلسطينيين في التحالفات الإقليمية الأوسع، حسبما قال مسؤول فلسطيني. موضحًا أن هذا لا يمكن أن يكون من خلال اتفاقات أبراهام.

الإمارات ترفض ربط علاقاتها مع إسرائيل بالقضية الفلسطينية

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي من الشرق الأوسط إن الإمارات العربية المتحدة، التي شهدت توترا في العلاقات مع السلطة الفلسطينية بسرعة منذ أن قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في أغسطس 2020، كانت الأقل حماسة بشأن إقامة صلة بين علاقاتها مع إسرائيل والقضية الفلسطينية.

وأوضح الدبلوماسي العرب أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان هو الدبلوماسي الكبير الوحيد الذي لم يذكر الفلسطينيين خلال التصريحات الصحفية في ختام قمة النقب.

البحرين على خطى الإمارات

وقال الدبلوماسي في الشرق الأوسط إن البحرين، وهي حليف وثيق للإمارات، تنظر إلى القضية من منظور مماثل. بينما توافق على أن عدم الاهتمام برام الله أكثر بروزًا في أبو ظبي منه في المنامة.

من ناحية أخرى، قال دبلوماسي من الشرق الأوسط إن مصر “ترحب بحرارة ” بالجهود الأمريكية لإبقاء القضية الفلسطينية على رأس جدول الأعمال، سواء في القمة أو في المضي قدمًا، مضيفًا أن المغرب يشعر بالمثل.