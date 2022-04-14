الرئيسيةالهدهدالإمارات والبحرين ترفضان ربط علاقاتهما مع إسرائيل بالقضية الفلسطينية
الهدهد

الإمارات والبحرين ترفضان ربط علاقاتهما مع إسرائيل بالقضية الفلسطينية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
0
33
الإمارات البحرين watanserb.com
إدارة الرئيس الأمريكي تريد إدراج السلطة الفلسطينية في خطط التعاون الإقليمي بين إسرائيل وجيرانها العرب

وطن – كشف دبلوماسيون من الشرق الأوسط لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تريد إدراج السلطة الفلسطينية في خطط التعاون الإقليمي التي يتم تطويرها بين إسرائيل والعديد من جيرانها العرب.

وقالت الصحيفة إن كبار المسؤولين الأمريكيين أعلنوا عن الهدف علنًا منذ أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه. لكن قمة النقب التي عقدت الشهر الماضي أتاحت لواشنطن فرصة لاتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذه الغاية. ويصر الفلسطينيون، مع ذلك، على أن أي جهد لدمجهم ينفصل عن اتفاقيات إبراهيم، التي شكلت أساس الاتفاقات.

وقال مسؤول إسرائيلي إن قمة النقب شهدت تشكيل منتدى دائم للدول المشاركة، بهدف ضم ممثلين من الأردن والسلطة الفلسطينية في التجمعات المقبلة. وقالوا: “من المرجح أن يكون هذا أسهل في التنفيذ عندما لا يتم استضافته في إسرائيل”.

قمة النقب شكلت مجموعات عمل  

ووفقا لدبلوماسيين عربيين تحدثا للصحيفة، فقد اتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل ست مجموعات عمل لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الأمن القومي والتعليم والصحة والطاقة والأمن الغذائي والسياحة. موضحين أن بلينكين اقترح مجموعة عمل سابعة تركز على القضية الفلسطينية، لكن الفكرة رفضها وزير الخارجية يائير لابيد، الذي اقترح بدلاً من ذلك دمج الفلسطينيين في جميع مجموعات العمل الست.

قد يهمك أيضا

ووفقا للدبلوماسيين العربيين، سيسمح هذا للفلسطينيين بأن يكونوا شركاء في الاتفاقيات الاقتصادية التي توقعها إسرائيل مع جيرانها – وهو أمر ضروري على الأرجح. في الوقت الذي يستعد فيه الشرق الأوسط لنقص وشيك في القمح بسبب غزو روسيا لمورد القمح الرئيسي في المنطقة، أوكرانيا.

عباس يرفض الانخراط في اتفاقات أبراهام 

ولفتت الصحيفة إلى ان عباس قال لبلينكين عندما التقيا في رام الله، قبل ساعات من قمة النقب، إنه يرحب بفرص دمج الفلسطينيين في التحالفات الإقليمية الأوسع، حسبما قال مسؤول فلسطيني. موضحًا أن هذا لا يمكن أن يكون من خلال اتفاقات أبراهام.

الإمارات ترفض ربط علاقاتها مع إسرائيل بالقضية الفلسطينية

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي من الشرق الأوسط إن الإمارات العربية المتحدة، التي شهدت توترا في العلاقات مع السلطة الفلسطينية بسرعة منذ أن قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في أغسطس 2020، كانت الأقل حماسة بشأن إقامة صلة بين علاقاتها مع إسرائيل والقضية الفلسطينية.

وأوضح الدبلوماسي العرب أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان هو الدبلوماسي الكبير الوحيد الذي لم يذكر الفلسطينيين خلال التصريحات الصحفية في ختام قمة النقب.

البحرين على خطى الإمارات

وقال الدبلوماسي في الشرق الأوسط إن البحرين، وهي حليف وثيق للإمارات، تنظر إلى القضية من منظور مماثل. بينما توافق على أن عدم الاهتمام برام الله أكثر بروزًا في أبو ظبي منه في المنامة.

من ناحية أخرى، قال دبلوماسي من الشرق الأوسط إن مصر “ترحب بحرارة ” بالجهود الأمريكية لإبقاء القضية الفلسطينية على رأس جدول الأعمال، سواء في القمة أو في المضي قدمًا، مضيفًا أن المغرب يشعر بالمثل.

(المصدر: تايمز أوف إسرائيل – وطن)

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

تيران وصنافير للسعودية ودرر شركات مصر للإمارات ونشطاء: “السيسي يبيع البلد بالقطعة”

الهدهد

السفارة الصينية منحت وزراء إسرائيليين هدايا ليتضح أنها أجهزة تجسس (شاهد)

الهدهد

حفيظ دراجي لدول التطبيع: لن تجرؤا على إدانة جرائم الاحتلال لأنكم جبناء ولأن فلسطين قضية الشرفاء

تقارير

إسرائيل تعيش كابوسا.. 6 عمليات فدائية بأسبوعين وما حدث لم يستوعبه الصهاينة بعد (شاهد)

الهدهد

الإمارات تقضي بإعدام إسرائيلية بتهمة حيازة نصف كيلوغرام من “الكوكايين” (شاهد)

الهدهد

“الإمارات تعبث بباكستان”.. تآمر أبوظبي على عمران خان الرافض للتطبيع يتصدّر “تويتر”

الهدهد

ما دور الإمارات في محاولة إسقاط عمران خان لرفضه التطبيع؟ .. جمال ريان يغرّد

الهدهد

كاتب عُماني يتساءل عن سر “عشق وهيام” عبدالله بن زايد بإسرائيل!

الهدهد

هيلاري كلينتون: يجب استخدام سياسة العصا والجزرة مع السعودية بشأن امدادات الطاقة (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تعرف على الفرق المتأهلة ومواعيد مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

مقتل مئات البحارة الروس في استهداف للطراد “موسكفا” بصواريخ أوكرانية ومساعدة البيرقدار

“المديفر” وضيفه في “الليوان” يشككان في نزاهة الشهيد عبدالله عزام ونجله يرد

مجهول يحطم متعلقات مسجد بالكويت ويلقي بالمصاحف أرضا ويدنس جدرانه بالفضلات (شاهد)

نجل “الجبري” يتحدث عن “رعونة مبس وكوارثه السياسية” ودورها في تدهور العلاقات بين واشنطن والرياض

نجم الأهلي عمرو السولية يضرب رامز جلال بعد الوقوع ضحية مقلبه (شاهد)

مصادر تكشف مضمون تقدير استخباراتي أمريكي نادر قدم لـ”بايدن” حول العلاقة السعودية الأمريكية

مانشستر سيتي وليفربول يقصيان أتلتيكو مدريد وبنفيكا من دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تغريدة للسفيرة الأمريكية عن حقوق المرأة تثير غضب الكويتيين وفجر السعيد ترد: “موشغلج”

الرئيس اليمني “هادي” يطلب المغادرة لواشنطن أو لندن ومفاجأة حول أموال نائبه علي محسن الأحمر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا