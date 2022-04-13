في أي بلد يقع مركز الأرض؟

وطن– يعد الموقع الدقيق لمركز الأرض أحد أعظم الألغاز في تاريخ البشرية. يبلغ عمق النقطة المركزية للكوكب أكثر من 6000 كيلومتر ولم يصل أو يقترب إليها أحد حتى الآن.

أعمق بئر استكشافية في العالم

أعمق حفرة موجودة على السطح هي بئر Kola Superdeep Well (روسيا)، وعمقها 12.3 كيلومترًا “فقط”؛ وهو مشروع علمي أجري في الاتحاد السوفيتي لاستكشاف قشرة الأرض وهي أعمق بئر استكشافية في العالم.

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وبحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن كتاب “رحلة إلى مركز الأرض” الذي نشره الكاتب جول فيرن في عام 1864، أصبح من الكلاسيكيات في تاريخ الأدب. حيث تنبأ المؤلف بأن مركز الأرض أجوف. ولكن منذ منتصف القرن العشرين اعتبر العلماء أن الصلابة تختلف من مادة صلبة إلى شبه لينة ومادة سائلة.

في هذا الشأن؛ أوضحت جيسيكا إيرفينغ، عالمة الزلازل في جامعة بريستول في إنجلترا لموقع WordsSideKick.com: أنه “كلما نظرنا إلى كوكب الأرض، أدركنا أن مركزه ليست مجرد قطرة من الحديد. نحن نجد عالمًا مخفيًا جديدًا تمامًا. ومع ذلك، ما لم يحدث شيء فظيع لكوكبنا، فلن يكون لدينا أبدًا مراقبة مباشرة لنواة الأرض”.

ووفق ترجمة “وطن”، فإن اللب الداخلي للكوكب؛ هو أعمق طبقة جيولوجية للأرض. إنها كرة نصف قطرها حوالي 1220 كيلومترًا.

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مركز الأرض

الضغط الهائل والحرارة الشديدة أكبر من أن يسافر أي مسبار إلى مركز الأرض. ولكن أين يقع بالضبط؟

تقول الصحيفة، إن المدخل إلى مركز الأرض موجود في أيسلندا، في بركان سمي على اسم سنفيلز.

لقد كان غير نشط منذ النصف الأول من القرن الثالث عشر، ما دفع جول فيرن إلى الاعتقاد بأن فرص اندلاعه مرة أخرى معدومة عمليًا.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لآخر الدراسات التي أجراها باحثون من قسم علوم الأرض والكواكب في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، ومختبر علم الكواكب والديناميكا الجيولوجية بجامعة نانت. فإن لب الأرض يفقد الحرارة بشكل غير منتظم، ما يتسبب في حدوث تغيرات في الموجات الزلزالية التي تمر عبره.

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