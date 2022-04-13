بماذا تختلف الأسلحة الكيميائية عن النووية بعد اتهام روسيا باستخدامها في ماريوبول؟!

وطن – اُتهمت روسيا باستخدام أسلحة كيماوية في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، حيث قالت كتيبة “آزوف” الأوكرانية إن ثلاثة جنود أصيبوا “بمادة سامة”، خلال هجوم شنته القوات الروسية يوم الاثنين.

قلق حول استخدام موسكو أسلحة كيمياوية في ماريوبول

قالت الولايات المتحدة وبريطانيا إنهما تحققان في تقارير مفادها أن القوات الروسية استخدمت أسلحة كيمياوية في هجومها على مدينة ماريوبول.

وفي منشور على تطبيق تلغرام، كتبت كتيبة آزوف أن القوات الروسية قامت بإلقاء “مادة سامة مجهولة المصدر” خلال هجوم شنته بطائرة مسيّرة استهدف مصنع أزوفستال الكبير للمعادن في المدينة.

وقالت الكتيبة إن مقاتليها أصيبوا بإصابات طفيفة، من بينها ضيق التنفس.

وقد كرر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رسالته للغرب بتمكين قواته من الأسلحة اللازمة للدفاع عن بلاده و “إنهاء هذه الحرب عاجلاً”.

وفي الشهر الماضي، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على أن منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) “سترد” إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية في أوكرانيا.

ما هي الأسلحة الكيماوية؟

تشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) على اتفاقية دولية تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وفقًا لهذه المنظمة، فإن السلاح الكيميائي هو أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة للإنسان.

يمكن أيضًا لمادة كيميائية غير خاضعة للرقابة، مثل الكلور، أن تصبح سلاحًا كيميائيًا إذا استخدمت في صراع.

هل الأسلحة الكيماوية مشروعة؟

إنتاج الأسلحة الكيميائية واستخدامها وتخزينها محظور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المبرمة عام 1997 والتي وقعتها جميع الدول ما عدا مصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان التي لم توقّع أو تصدّق عليها. أما إسرائيل فقد وقّعتها لكنها لم تصدق عليها.

وتشرف على الاتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، والتي بوسعها تحديد ما إذا كانت مواد كيميائية سامة قد استخدمت كأسلحة.

وبموجب المعاهدة، يحظر استخدام أخطر المواد السامة ويشمل ذلك غاز السارين وغاز الأعصاب في.أكس وغاز نوفيتشوك الذي طوره السوفييت، بالإضافة إلى مادة الريسين السامة.

وعلى الرغم من تنديد جماعات حقوق الإنسان به، فإن الفوسفور الأبيض ليس محظورا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وكذلك الذخائر العنقودية المدرجة في معاهدة دولية منفصلة والتي اتُهمت روسيا باستخدامها في مدينة خاركيف الأوكرانية.

ومن جهتها، قالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، إن الحكومة في كييف تعتقد أن روسيا استخدمت ذخائر فوسفورية أثناء محاصرتها مدينة ماريوبول، رغم عدم تقديم أي دليل يثبت ذلك.

هل تختلف الأسلحة الكيميائية عن النووية؟

على الرغم من أنها تختلف عن الأسلحة النووية والبيولوجية والإشعاعية، تعتبر الأسلحة الكيماوية بشكل عام من أسلحة الدمار الشامل.

عادة ما تكون غازية، تعمل الأسلحة الكيميائية على خنق الضحية أو تسبب لها إحساسًا حارقًا مؤلمًا للغاية.

ومن ناحية أخرى، يمكن أن تحدث الأسلحة النووية انفجارًا في غضون ثوانٍ والذي يمكن أن ينتج عنه أضرار جسيمة.

تعرض الأسلحة النووية الأرواح للخطر بسبب الانشطار النووي. في حين أن الأسلحة الكيميائية تفعل ذلك من خلال المواد الكيميائية السامة.

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