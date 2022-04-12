رياضة

راموس يحدد موعد اعتزاله كرة القدم

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أبريل، 2022آخر تحديث: 12 أبريل، 2022
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اعتزال راموس لكرة القدم watanserb.com
نجم باريس سان جيرمان سيرخيو راموس يكشف عن موعد اعتزاله

وطن – أزال الماتادور الإسباني سيرخيو راموس صاحب ال36 عاماً، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الستار عن موعد اعتزاله عالم كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب الفردية والجماعية مع الأندية الأوروبية ومنتخب بلاده.

اعتزال راموس

وقال نجم باريس سان جيرمان سيرخيو راموس، في تصريح له عبر منصة “برايم فيديو” الناقلة لمباريات الدوري الفرنسي الممتاز، ” أرغب في ممارسة اللعب لأربع أو خمس أعوام قادمة في المستوى الأول، قبل الانتقال إلى خوض تجربة جديدة”.

وأضاف راموس، ” لقد وقعت مع نادي باريس سان جيرمان لموسمين كاملين، كما وسنحاول أن نجعلها ثلاثة مواسم.. ثم سنرى بعدها”.

كما وختم حديثه، ” طالما قادر على الصمود بدنياً، وأعتقد أنني بمقدوري فعل ذلك والبقاء مركزاً”.

راموس والانتقال إلى باريس سان جيرمان

وانتقل قائد فريق ريال مدريد السابق سيرخيو راموس، إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الصيف الماضي، في عقد لمدة عامين مع إمكانية التجديد لعام إضافي أخر. قادماً من صفوف الفريق الملكي، بعد فشله في التوصل إلى اتفاق معه بشأن تجديد عقده.

لكن انتقال راموس إلى النادي الباريسي كلفه الكثير من المتاعب على صعيد الإصابات المتكررة في منطقة ربلة ساقه، وهو ما أبعده عن الفريق الفرنسي لمدة 5 شهور متواصلة هذا الموسم.

الإنجازات والألقاب

وبدأ المدافع المخضرم  سيرخيو مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم من بوابة إشبيلية عام 2003، قبل الانتقال بعدها إلى صفوف نادي ريال مدريد عام 2005، الذي رحل عن صفوفه بعد مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات معه إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2021.

وحقق مع ريال مدريد 23 لقباً على الصعيد المحلي والقاري، وكان أبرزها التتويج أربع مرات بدوري أبطال أوروبا وثلاثة مرات بكأس السوبر الأوروبي. وأربع مرات بكأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يتوج راموس لقب الدوري الفرنسي، مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 71 نقطة، بعد إقصاء من منافسات دوري أبطال أوروبا أمام فريقه السابق ريال مدريد للموسم الثاني على التوالي.

(المصدر: وطن + برايم فيديو+ تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أبريل، 2022آخر تحديث: 12 أبريل، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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