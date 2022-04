راموس يحدد موعد اعتزاله كرة القدم

وطن – أزال الماتادور الإسباني سيرخيو راموس صاحب ال36 عاماً، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الستار عن موعد اعتزاله عالم كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب الفردية والجماعية مع الأندية الأوروبية ومنتخب بلاده.

وقال نجم باريس سان جيرمان سيرخيو راموس، في تصريح له عبر منصة “برايم فيديو” الناقلة لمباريات الدوري الفرنسي الممتاز، ” أرغب في ممارسة اللعب لأربع أو خمس أعوام قادمة في المستوى الأول، قبل الانتقال إلى خوض تجربة جديدة”.

وأضاف راموس، ” لقد وقعت مع نادي باريس سان جيرمان لموسمين كاملين، كما وسنحاول أن نجعلها ثلاثة مواسم.. ثم سنرى بعدها”.

كما وختم حديثه، ” طالما قادر على الصمود بدنياً، وأعتقد أنني بمقدوري فعل ذلك والبقاء مركزاً”.

وانتقل قائد فريق ريال مدريد السابق سيرخيو راموس، إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الصيف الماضي، في عقد لمدة عامين مع إمكانية التجديد لعام إضافي أخر. قادماً من صفوف الفريق الملكي، بعد فشله في التوصل إلى اتفاق معه بشأن تجديد عقده.

Sergio Ramos: “I would like to play between 4 and 5 more years at a high level and then have another experience. I have two years at PSG, we will try to do three and then we will see. As long as the physical holds, I think I can keep my mind focused.” pic.twitter.com/OmUqtNwJEx

لكن انتقال راموس إلى النادي الباريسي كلفه الكثير من المتاعب على صعيد الإصابات المتكررة في منطقة ربلة ساقه، وهو ما أبعده عن الفريق الفرنسي لمدة 5 شهور متواصلة هذا الموسم.

وبدأ المدافع المخضرم سيرخيو مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم من بوابة إشبيلية عام 2003، قبل الانتقال بعدها إلى صفوف نادي ريال مدريد عام 2005، الذي رحل عن صفوفه بعد مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات معه إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2021.

🗣️ "I'd like to play between four and five years at the top before moving on to a new experience."

At 36 years old, @SergioRamos has no intention of hanging up his boots any time soon!#beINLigue1 #PSG

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 12, 2022