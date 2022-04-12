جندي بريطاني يقاتل في ماريوبول: لا خيار لدينا سوى الاستسلام وعمدة المدينة يكشف سر معدات حرق الجثث

وطن – قال جندي بريطاني يقاتل إلى جانب مشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول إن وحدته ليس لديها خيار سوى الاستسلام للروس.

ووفقا لفيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل“، فإن عامل الرعاية السابق أيدن أسلين ، 28 عامًا ، والذي انتقل إلى أوكرانيا في 2018 بعد أن وقع في حب امرأة من ميكولايف ، أكد على أن الإمدادات نفدت مع اقتراب الروس.

لا خيار سوى الاستسلام

وقال في رسالة مصورة نشرها عبر حسابه في “تويتر”:”مرت 48 يومًا ، بذلنا قصارى جهدنا للدفاع عن ماريوبول ولكن ليس لدينا خيار سوى الاستسلام للقوات الروسية”.

وأضاف: “ليس لدينا طعام ولا ذخيرة. لقد كان من دواعي سروري التواجد هنا، وآمل أن تنتهي هذه الحرب قريبًا.

وأردف قائلا: “نطرح هذا بعد التشاور المباشر مع عائلاتنا حتى يتم إخبارنا بخلاف ذلك، سنواصل العمل على مشاركة حقائق الحرب. الأمل في تبادل الأسرى.”

ووفقا للصحيفة، فإن أسلين ، من نيوارك ، نوتينجهامشير ، الآن في سنته الرابعة مع القوات المسلحة الأوكرانية وكان من المقرر أن يتزوج هذا الربيع ويكمل خدمته في سبتمبر.

وعندما شنت روسيا غزوها، تمركز أسلين في منطقة دونباس حيث يقاتل الانفصاليون والقوات المسلحة الأوكرانية منذ عام 2014.

اتهامات بارتكاب جرائم حرب في ماريوبول

ووجهت أوكرانيا اتهامات لجيش بوتين بأنه قتل ما يقدر بعشرة آلاف مدني في ماريوبول التي شهدت بعض أسوأ المعارك في الحرب.

وبحسب رئيس بلدية المدينة فاديم بويشينكو فإن الجثث الآن “مغطاة بالسجاد في شوارع” المدينة الساحلية الحيوية .

واتهم القوات الروسية بمنع محاولة دخول قوافل إنسانية إلى المدينة لإخفاء المذبحة. وقال بويشينكو إن عدد القتلى في ماريوبول وحده قد يتجاوز 20 ألف شخص.

معدات حرق الجثث

كما قدم تفاصيل جديدة عن مزاعم المسؤولين الأوكرانيين بأن القوات الروسية جلبت معدات حرق جثث متحركة إلى ماريوبول للتخلص من جثث ضحايا الحصار.

وقال بويشينكو إن القوات الروسية نقلت العديد من الجثث إلى مركز تجاري ضخم حيث توجد مرافق تخزين وثلاجات.

وكشف أن “محارق جثث متنقلة وصلت على شكل شاحنات .. تفتحها وهناك أنبوب بداخلها ويتم حرق هذه الجثث.”

وقال العمدة إن لديه عدة مصادر لوصفه لعملية حرق الجثث المزعومة من قبل القوات الروسية في المدينة ، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل عن مصادر معلوماته.

إعدامات جماعية للمدنيين

وأثار اكتشاف أعداد كبيرة من المدنيين الذين تم إعدامهم على ما يبدو بعد انسحاب القوات الروسية من المدن والبلدات حول العاصمة كييف ، إدانة وتأكيدات على نطاق واسع بأن روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا.

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وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية تواصل الانسحاب من بيلاروسيا لدعم العمليات في شرق أوكرانيا ، التي تركز على منطقة دونباس ، حيث أعلن الانفصاليون المتحالفون مع روسيا الاستقلال.

أهمية دونباس لروسيا

وتعمل دونباس لصالح الجيش الروسي وتعد الأكبر والأفضل تسليحًا. مما قد يسمح للقوات الروسية بكسب المزيد من الأراضي وإضعاف القوات المقاتلة الأوكرانية.

وكانت روسيا قد عينت جنرالا متمرسا لقيادة حملتها المتجددة في منطقة دونباس الشرقية.

ووصف مسؤول دفاعي أمريكي كبير يوم الاثنين قافلة روسية طويلة تتجه الآن نحو مدينة إيزيوم الشرقية بدعم من المدفعية والطيران والمشاة ، كجزء من إعادة الانتشار لما يبدو أنه الحملة الروسية التي تلوح في الأفق.

ويتم نشر المزيد من المدفعية بالقرب من مدينة دونيتسك ، في حين يبدو أن الوحدات القتالية البرية التي انسحبت من محيط كييف وتشرنيهيف تبدو متجهة إلى التجديد وإعادة الإمداد قبل التمركز في دونباس.

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