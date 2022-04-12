تعرف على موعد ليفربول وبنفيكا والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا 2022

وطن – يستضيف ملعب “الآنفيلد” موعد ليفربول وبنفيكا في مواجهة القمة الحاسمة، الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

وستقام المواجهة القوية بين ليفربول وبنفيكا البرتغالي في منافسات المسابقة الأوروبية، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مواجهة مباراة ليفربول وبنفيكا في إياب دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات ” Bein sport” الرياضية القطرية.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “Bein sport Premium 2″، عبر القمر الصناعي النايل سات بتردد 11623، وبمعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق مباراة ليفربول وبنفيكا

وسيعلق على مباراة الإياب المؤهلة لدور القادم بين كلا الفريقين في ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، المعلق المصري علي محمد علي.

كما وفاز فريق ليفربول على نظيره بنفيكا بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، في ذهاب دور الربع النهائي من البطولة الأوروبية.

تاريخ المواجهات في دوري أبطال أوروبا

ونجح فريق ليفربول “الريدز” الفوز في آخر خمسة مباريات. ضد الفرق البرتغالية في منافسات البطولة الأوروبية، كما وسجل 16 هدفاً واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط.

ولم يهزم ليفربول في تسع مباريات ضد الفرق البرتغالية في المسابقة الأوروبية، منذ تحقيقه الفوز على بنفيكا على ميدانه عام 2006.

كما وحقق بنفيكا الفوز الوحيد في آخر تسع مواجهات خاضها الفريق البرتغالي خارج دياره في منافسات دوري أبطال أوروبا، فقد تلقى الخسارة في 5 مباريات والتعادل في 3 مباريات أخرى. وكان فوزه الوحيد أمام أياكس الهولندي هذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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