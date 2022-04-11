نجم بايرن ميونيخ يهاجم هاري ماغواير بسبب رونالدو (فيديو)

وطن – هاجم نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني ألفونسو ديفيز، قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي هاري ماغواير بسبب استمرار حمله إشارة قيادة الشياطين الحمر مع وجود صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو.

انتقاد هاري ماغواير

وقال النجم الكندي ألفونسو ديفيز لاعب ظهير نادي بايرن ميونيخ “البافاري”، أتعجب من استمرار النجم الإنجليزي هاري ماغواير مدافع فريق مانشستر يونايتد. حمله إشارة قيادة الفريق، في ظل وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو داخل الفريق الإنجليزي.

كما واقترح الكندي ديفيز في حوار له عبر منصة “تويتش”. التي تمتلكها شركة أمازون الأمريكية العالمية، قائلاً: ” يجب أن يرتدي كريستيانو رونالدو إشارة قيادة الفريق بدلاً من هاري ماغواير”.

🚨🚨🚨 ألفونسو ديفيز في بث مباشر تخيلوا معي .. أنت كرستيانو رونالدو أحد أعظم اللاعبين في القرن الـ21 وفي النهاية يكون قائدك هو هاري ماغواير 😂 pic.twitter.com/BuCAo0GMCB — MR. Wembley(🏆6) (@Walid_AR10) April 9, 2022

وسخر نجم بايرن ميونيخ ديفيز، من اضطرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. بتسمية مدافع إنجلترا هاري ماغواير بالكابتن داخل فريق مانشستر يونايتد.

ولا يزال فريق مانشستر يونايتد يعاني من الصعوبات على صعيد تحقيق الألقاب المحلية أو القارية، حيث أن الفريق الإنجليزي سيخرج من هذا الموسم. للمرة الثانية على التوالي بدون أي من الإنجازات الكروية.

لا أقلل من شأن ماغواير

وتابع الكندي ديفيز حديثه، ” هل يمكنكم أن تتخيلوا أن رونالدو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بأن يكون قائده بالفريق هاري ماغواير؟!، وأن يقول رونالدو له نعم أيها القائد. أنا لا أقلل من شأن هاري، ولكن يجب أن يكون رونالدو هو من يحمل إشارة القيادة”.

وشارك المدافع الإنجليزي هاري ماغواير في 32 مباراة مع فريق مانشستر يونايتد لهذا الموسم، استطاع من خلالها تسجيل هدفين. كما أنه أحرز هدفاً في شباك مرماه. وحصل على 7 بطاقات صفراء في كافة المسابقات المختلفة.

كما وأشارت صحيفة ديلي ميرو البريطانية، عن حدوث خلاف داخل قلعة مانشستر يونايتد في الصراع على السلطة أي إشارة ” القيادة” بين رونالدو وهاري ماغواير وبول بوغبا. وهو ما نفاه ماغواير.

دعم المدرب رانغنيك

وفي ذات السياق، يواصل المدرب الألماني رالف رانغنيك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، دعم ومساندة قائده في ظل المستوى الباهت الذي يقدمه هذا الموسم مع الشياطين الحمر.

ألفونسو ديفيز يسخر من ماجواير 🗣 "أنت (رونالدو) تنادي ماجواير في الملعب يا قائد، صراحة لا أعرف بما يناديه رونالدو" 👀 "أنا لا أهاجم ماجواير، لكن رونالدو لابد أن يحمل شارة القيادة" ©️ pic.twitter.com/acjBwdAPQF — GOAL Arabia (@GoalAR) April 9, 2022

ومن المتحمل ألا يستمر الوضع داخل فريق مانشستر يونايتد على هذا الأمر مع بداية الموسم القادم، في ظل الحديث عن مفاوضات إدارة الفريق مع المدرب الهولندي إريك تن هاغ. المدير الحالي لفريق أياكس الهولندي لخلافة الألماني رانغنيك بسبب استمرار سوء النتائج المخيبة مع الفريق.

وجاء فريق مانشستر يونايتد في المركز السابع من ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج”. برصيد 51 نقطة، بفارق كبير 6 نفاط صاحب المركز الرابع توتنهام برصيد 57 نقطة من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

(المصدر: وطن + تويتش + تويتر)

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