الصراع على الصدارة يشتعل من جديد.. تفاصيل ترتيب الدوري الإيطالي

وطن – اشتعل صراع صدارة ترتيب الدوري الإيطالي ” الكالتشيو” من جديد، بعد تعادل ميلان السلبي بدون أهداف أمام تورينو، وسقوط نابولي أمام فيورنتينا بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين في منافسات الأسبوع ال32.

تعثر ميلان أمام تورينو في الدوري الإيطالي

وخيم التعادل السلبي بدون أي من الأهداف بين فريق ميلان وتورينو، في الجولة ال32 من الدوري الإيطالي الممتاز.

وشهدت المباراة تكافؤ الفرص على صعيد التسديدات بين ميلان وتورينو برصيد 14 تسديدة باتجاه شباك المرمى طيلة مجريات دقائق المباراة.

كما وتفوق المتصدر ميلان في الاستحواذ على منافسه تورينو بنسبة 57%، على عكس الأخير الذي وصل نسبة استحواذه 43%.

خسارة نابولي بالثلاثية أمام فيورنتينا

وقلب فريق فيورنتينا الطاولة على نابولي في عقر داره، بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين، في المباراة المثيرة والقوية في الدوري الإيطالي.

وأحرز فريق فيورنتينا أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال29 عن طريق نيكولاس غونزاليس، كما وأدرك صاحب الأرض هدف التعادل في الدقيقة ال58 عن طريق درايز ميرتنز.

بينما عزز الفريق الضيف فيورنتينا التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني، جاء في الدقيقة ال66 من توقيع نانيتامو إيكوني.

وسجل آثر كابرال الهدف الثالث لصالح فريق فيورنتينا في الدقيقة ال72، كما وأحرز فريق نابولي هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال84 عن طريق فيكتور أوسيمين.

ترتيب الدوري الإيطالي مع صدارة ميلان

ويتصدر فريق ميلان قائمة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة، كما ويليه في الوصافة حامل اللقب إنتر ميلان بفارق نقطتين في المركز الثاني برصيد 66 نقطة. ومتساوياً بنفس النقاط مع فريق نابولي.

وجاء فريق يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 62 نقطة، ويليه فريق روما في خامس الترتيب برصيد 57 نقطة، وفي المركز السادس آتى فريق لاتسيو برصيد 55 نقطة.

ترتيب الدوري #الايطالي بعد مباريات اليوم ( الانتر لديه مباراة مؤجلة) 🔥🔥📸 pic.twitter.com/9tsog3GXIo — جنون الكالتشيو (@Azuri99) April 10, 2022

كما وجاء في المركز السابع فريق فيورنتينا برصيد 53 نقطة، ولكن في المركز الثامن آتى فريق أتالانتا برصيد 51 نقطة.

وفي المركز التاسع جاء فريق ساسولو برصيد 46 نقطة، أما في عاشر جدول الترتيب آتى فريق هيلاس فيرونا برصيد 46 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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