رياضة

الصراع على الصدارة يشتعل من جديد.. تفاصيل ترتيب الدوري الإيطالي

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 11 أبريل، 2022آخر تحديث: 11 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة

وطن – اشتعل صراع صدارة ترتيب الدوري الإيطالي ” الكالتشيو” من جديد، بعد تعادل ميلان السلبي بدون أهداف أمام تورينو، وسقوط نابولي أمام فيورنتينا بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين في منافسات الأسبوع ال32.

تعثر ميلان أمام تورينو في الدوري الإيطالي

وخيم التعادل السلبي بدون أي من الأهداف بين فريق ميلان وتورينو، في الجولة ال32 من الدوري الإيطالي الممتاز.

وشهدت المباراة تكافؤ الفرص على صعيد التسديدات بين ميلان وتورينو برصيد 14 تسديدة باتجاه شباك المرمى طيلة مجريات دقائق المباراة.

كما وتفوق المتصدر ميلان في الاستحواذ على منافسه تورينو بنسبة 57%، على عكس الأخير الذي وصل نسبة استحواذه 43%.

خسارة نابولي بالثلاثية أمام فيورنتينا

وقلب فريق فيورنتينا الطاولة على نابولي في عقر داره، بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين، في المباراة المثيرة والقوية في الدوري الإيطالي.

وأحرز فريق فيورنتينا أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال29 عن طريق نيكولاس غونزاليس، كما وأدرك صاحب الأرض هدف التعادل في الدقيقة ال58 عن طريق درايز ميرتنز.

بينما عزز الفريق الضيف فيورنتينا التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني، جاء في الدقيقة ال66 من توقيع نانيتامو إيكوني.

وسجل آثر كابرال الهدف الثالث لصالح فريق فيورنتينا في الدقيقة ال72، كما وأحرز فريق نابولي هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال84 عن طريق فيكتور أوسيمين.

ترتيب الدوري الإيطالي مع صدارة ميلان

ويتصدر فريق ميلان قائمة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة، كما ويليه في الوصافة حامل اللقب إنتر ميلان بفارق نقطتين في المركز الثاني برصيد 66 نقطة. ومتساوياً بنفس النقاط مع فريق نابولي.

وجاء فريق يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 62 نقطة، ويليه فريق روما في خامس الترتيب برصيد 57 نقطة، وفي المركز السادس آتى فريق لاتسيو برصيد 55 نقطة.

كما وجاء في المركز السابع فريق فيورنتينا برصيد 53 نقطة، ولكن في المركز الثامن آتى فريق أتالانتا برصيد 51 نقطة.

وفي المركز التاسع جاء فريق ساسولو برصيد 46 نقطة، أما في عاشر جدول الترتيب آتى فريق هيلاس فيرونا برصيد 46 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

قد يهمك أيضاً: 

الوسوم
صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 11 أبريل، 2022آخر تحديث: 11 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى