رسمياً: برشلونة يُوقع مع نجم الميلان فرانك كيسي

وطن – كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم، عن توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق مع النجم الإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط فريق ميلان للتوقيع معه بشكل نهائي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الصحفي الإيطالي رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة “تويتر”، ” برشلونة حسم التعاقد مع النجم الدولي الإيفواري فرانك كيسي، حيث قام اللاعب بالتوقيع على عقد مع برشلونة بشكل رسمي بعد التوصل إلى اتفاق مع الفريق الكتالوني قبل عدة أيام”.

Here we go. After verbal agreement reached days ago, Franck Kessié has signed as new Barcelona player until June 2026 – it’s gonna be four year deal, he joins as free agent from AC Milan. 🔵🔴 #FCB

Kessié will receive €6.5m net salary plus add-ons. Medical already completed. pic.twitter.com/9kFCIPJXn5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2022