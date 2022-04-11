الاتحاد المصري يقيل كارلوس كيروش وهؤلاء أبرز المرشحين لخلافته

وطن – قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، الإثنين، الاستغناء عن خدمات المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، بعد فشله في قيادة المنتخب لتأهل إلى مونديال كأس العالم 2022 قطر.

إقالة كارلوس كيروش

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم محمد أبو الوفا، بأن مجلس إدارة اتحاد الكرة. وافق على رحيل كارلوس كيروش، جاء ذلك بعد إقصاء منتخب مصر “الفراعنة” من التأهل لمونديال قطر 2022 أمام الكاميرون ” الأسود”.

كما وبين أبو الوفا في تصريح صحفي له مع موقع ليلا كورة المصري، أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق مع المدرب البرتغالي كيروش، عقب اجتماعه. مع أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم.

🔴 | اتحاد الكرة وكيروش يتفقان علي إنهاء التعاقد بالتراضي …. ⬇️⬇️ عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام ، اجتماعا اليوم بمقر الاتحاد ، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذي بذله السيد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون ، #EFA pic.twitter.com/iqt6lQ89EA — EFA.eg (@EFA) April 10, 2022

وكان قد تولى البرتغالي كارلوس كيروش قيادة تدريب المنتخب المصري، في شهر سبتمبر عام 2021. بعد إقالة المدرب الوطني حسام البدري.

كأس أمم أفريقيا

ونجح المدرب كيروش خلال فترة تدريبه في وصول المنتخب المصري إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2022، إلا أنه فشل في التتويج باللقب الثامن. في تاريخ مسيرته أمام السنغال “أسود الترانغا”.

كما وفشل للمرة الثانية أمام السنغال في حجز بطاقة العبور للمشاركة. في مونديال كأس العالم 2022 قطر، بعد الخسارة في كلا المباراتين بركلات الترجيح.

أبرز المرشحين لخلافة كيروش

وأشارت تقارير صحفية مصرية، بأن أبرز المرشحين لخلافة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة منتخب مصر ” الفراعنة”، المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق لفريق الأهلي المصري. الذي قدم استقالته لأسباب أسرية عام 2020.

كما وترددت الأنباء عن طرح المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، بعد فشله في التأهل مؤخراً في قيادة منتخب الكونغو الديمقراطية في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022، في ظل نجاحاته السابقة. مع منتخب مصر في التأهل لمونديال روسيا عام 2018.

⚽️ رحل البرتغالي 🇵🇹 كارلوس كيروش نهائيـا عن قيادة المنتخب المصري وذلك بعد التعثر في التوصل لاتفاق جديد بينـه و بين اتحاد الكرة المصري

🎙️ تقرير | عمرو فهمي من القاهرة @amrnfahmy pic.twitter.com/w1D35wLeg3 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) April 10, 2022

أما على الصعيد الوطني، فقد بينت تلك التقارير بأنه من أبرز المرشحين لقيادة تدريب المنتخب المصري “الفراعنة”، حسام حسن مدرب فريق الاتحاد السكندري السابق، وحسن شحاتة. وإيهاب جلال مدرب فريق بيراميدز المصري.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

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