كيم كارداشيان في ورطة بسبب فيديو جنسي جديد! (شاهد)

وطن – تخشى نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان أن صديقها السابق راي جيه – الذي ظهر معها في مقطع فيديو جنسي تم تصويره منذ ما يقرب من 20 عامًا – يخطط لجني الملايين من خلال إصدار تسجيلات أخرى حميمة لهما.

كيم كارداشيان تخشى انتشار فيديو جنسي جديد!

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن كيم كارداشيان تواصلت مع محامين في محاولة لمنع نشر شريط جنسي آخر.

وكان كاني وسيت -طليق كيم- ادعى وجود شريط جنسي ثاني، على جهاز كمبيوتر محمول اشتراه بعد ذلك ليسلمه الى كيم التي انهارت بالبكاء عند مشاهدة الفيلم.

وكانت كيم تبلغ من العمر 22 عامًا فقط عندما تم تسريب الفيديو مع صديقها آنذاك راي جي .

وقالت الصحيفة إنّ كيم أنفقت مئات الآلاف من الدولارات على تعيين فريق محامين لإغلاق ملف الفيديوهات الجنسية. وهي مصممة على حماية أسرتها “بأي ثمن”.

وقال مصدر: “كيم تعرف أن راي جيه أنتج أشرطة فيديو أخرى لهما معًا. ستكون بعض اللقطات حميمة بشكل لا يصدق”.

وهدد الشريط الأول بإفساد مسيرة كيم المهنية قبل أن تبدأ بالفعل. لكن في النهاية ساعدها في دفعها إلى الشهرة.

كانت هي ومغني الراب كاني ويست والممثل راي جاي تبلغ من العمر 22 عامًا عندما تم تصوير الفيلم.

ظهرت على أنها مصممة أزياء باريس هيلتون في برنامج (The Simple Life) لكنها اشتهرت باسم ابنة محامي OJ Simpson روبرت كارداشيان.

ولكن بعد بضعة أشهر، وبفضل براعة الأعمال لـ “momager” Kris Jenner ، ظهرت لعبة Keeping Up With The Kardashians لأول مرة على شاشات التلفزيون.

ادعى كيفن بلات – الذي ساعد في إطلاق شريط Paris Hilton الجنسي مع لاعب البوكر Rick Salomon، One Night In Paris – في مقابلة حصرية مع The Sun أنه عرض عليه فرصة شراء الشريط من راي جي في عام 2006.

قال بلات، البالغ من العمر الآن 53 عامًا إنه لم يكن على دراية بمن كان راي جي لكنه وافق على الاجتماع.

الفيلم الجنسي صور في عيد ميلاد كيم!

أخبره راي جي أنهم صوروا الفيديو أثناء إجازتهم في كابو، المكسيك، في عيد ميلاد كيم.

لكن “بلات” قال إنه لم يسمع من “راي جي” مرة أخرى. وفي النهاية تم تقديم مقطع الفيديو الذي مدته 41 دقيقة بواسطة طرف ثالث إلى Vivid Entertainment (شركة أمريكية لإنتاج أفلام إباحية).

رفعت كيم دعوى قضائية ضد شركة Vivid بعد فترة وجيزة متهمة إياها بنشر الشريط دون إذن.

أسقطت الدعوى بعد أن ساعدها مبتكر لعبة (Girls Gone Wild) وصديق العائلة جو فرانسيس في الحصول على 5 ملايين دولار لتوزيعها بدلاً من ذلك.

تسعى كيم الآن بشكل يائس لحماية أطفالها الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وثمانية أعوام.

أكملت طلاقها من مغني الراب كاني ويست، 44 عامًا ، وهي الآن تواعد الممثل والكوميدي بيت ديفيدسون، 28 عامًا.

اقرأ أيضاً: