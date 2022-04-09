عزل عمران خان ومنعه ووزرائه من السفر.. مخطط الإمارات نجح

وطن – في تطور خطير للأزمة الباكستانية أقر البرلمان الباكستاني عزل رئيس الوزراء عمران خان، بعد​ التصويت لصالح مذكرة حجب الثقة عنه.

وأفادت تقارير صحفية أيضا بإستقالة رئيس البرلمان الباكستاني أسد قيصر، مع استمرار التصويت على حجب الثقة عن رئيس الحكومة.

كما تم وضع إسم عمران خان ووزراء حكومته في قائمة المنع من السفر.

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وأفادت تقارير حالية بأنه بموجب التصويت فقد تم حجب الثقة عن حكومة عمران خان وانتهاء ولايته رسمياً.

تم حجب الثقة عن حكومة #عمران_خان وانتهاء ولايته رسمياً

فعلتها واشنطن ..والله🙄 — ramia al ibrahim – راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) April 9, 2022

وتواجه نواب في ​البرلمان الباكستاني​ بحدة، حيث اتهمت المعارضة الحكومة ببذل كل ما في وسعها لإرجاء التصويت على مذكرة حجب الثقة عن عمران خان​.

ورفع رئيس الجمعية الوطنية الجلسة مرة ثانية بعد الظهر وطلب من النواب العودة بعد الإفطار.

مصير عمران خان

وبات مصير عمران خان الذي انتخب العام 2018 شبه محسوم، إذ يتوقع أن تقر الجمعية الوطنية مذكرة حجب الثقة لأن بعض حلفائه في الإئتلاف الحاكم إنشقوا عنه.

فيما أعلن أعضاء في حزبه “حركة إنصاف” أنهم سيصوتون لصالح تأييد حجب الثقة عنه.

ويبدو أن المعارضة تملك 177 صوتًا بينما تحتاج إلى 172 صوتًا للحصول على الغالبية والإطاحة بالحكومة.

وكان عمران خان قد قال في تصريحات له السبت:”لن أسمح بنجاح المؤامرة الأجنبية على باكستان تحت أي ظرف من الظروف.”

وتابع:”أقاتل لوحدي نظاما مختطَفا، سألعب حتى ٱخر كرة؛ ليس عمران خان من يستسلم.”

هذا وقال مصدران مطلعان لـ”رويترز” إن قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا التقى، السبت، رئيس الوزراء عمران خان.

وعلق الدكتور أحمد موفق زيدان، على هذه الأحداث بقوله:”نهاية عمران_خان شبيهة بنهاية ترمب. ومن كانت آخر صورته مع بوتين فرعون العصر وارتبط وارتهن للإستبداد مصيره مصيرهم.”

نهاية #عمران_خان شبيهة بنهاية #ترمب.. ومن كانت آخر صورته مع #بوتين فرعون العصر..وارتبط وارتهن للإستبداد مصيره مصيرهم… لن يُبكيه أحد.. تعلّق بمعاداة #أمريكا كقارب نجاة بعد أن فشل في إدارة اقتصاد وحكم، وسعى إلى تفخيخ كل المشهد السياسي، منحازاً لمشهد الإستبداد #روسيا #الصين #إيرن. — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) April 9, 2022

وتابع:” لن يُبكيه أحد تعلّق بمعاداة أمريكا كقارب نجاة بعد أن فشل في إدارة اقتصاد وحكم. وسعى إلى تفخيخ كل المشهد السياسي، منحازاً لمشهد الإستبداد مع روسيا والصين وإيرن.”

فيما قال الناشط بندر آل شافي:”أمريكا بدأت بتغير بعض حلفائها في العالم الإسلامي من الذين تعاطفوا مع موسكو في حربها على اوكرانيا. اولهم عمران خان وثانيهم اذا ماخاب ظني واحد من الجيران؟!”

وفي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي تم عزله اليوم؛ إن بلاه تتعرض لضغوط من دول تربطه بها علاقات جيدة للاعتراف بإسرائيل، ما أثار الجدل حول هوية تلك الدول.

وعقب تصريح “خان” بأيام وتحديدا في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت الإمارات تعليق منح التأشيرات لمواطني 13 بلدا، بينها باكستان و8 دول عربية حتى إشعار آخر.

ويعمل لدى الإمارات أكثر من 1.5 مليون باكستاني، أي ما يعادل 12.5 بالمئة من سكان الإمارات.

ومعظم الباكستانيين في الخارج موجودون في الإمارات بعد السعودية وبريطانيا.

وكانت مصادر موثوقة قد كشفت لموقع “الإمارات ليكس” في مارس/آذار العام الماضي عن اتخاذ الإمارات إجراءات عقابية ضد حكومة باكستان على خلفية رفض إسلام أباد وساطة أبوظبي للتطبيع مع إسرائيل.

ووضعت الإمارات حكومة عمران خان في مأزق شديد بعد أن طلبت من الدولة التي تعاني من ضائقة مالية إعادة مليار دولار كانت أبوظبي أودعته في البنك المركزي الباكستاني.

عمران خان يتهم الولايات المتحدة بالتدخل بالشؤون الداخلية

وفي وقت سابق اتهم خان الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الباكستانية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن خان تلقى تقريرا من سفير باكستان في واشنطن، سجل لقاء مع موظف أمريكي رفيع المستوى قال له إن علاقات البلدين ستكون أفضل في حال مغادرة رئيس الوزراء منصبه.

ونفت واشنطن أن تكون قالت ذلك. بينما يتهم خان (69 عاما) الولايات المتحدة بمحاولة الإطاحة به لأنه يرفض الاصطفاف مع مواقف واشنطن حيال روسيا والصين.

(المصدر: متابعات وطن)