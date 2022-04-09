بوتين يستدعي “جزار سوريا” لإنقاذ الوضع بأوكرانيا.. من هو الجنرال الذي لا يرحم؟

وطن – لُقِّب النقيب الروسي الجنرال ألكسندر دفورنيكوف بـ “جزار سوريا” منذ عام 2016، حيث أشرف “دفورنيكوف” على التدخل الروسي الوحشي في الشرق الأوسط، وساعد رئيس النظام السوري بشار الأسد في سحق المعارضة.

جزار سوريا

وخلال ذلك الوقت، تم استخدام الأسلحة الكيماوية والضربات الجوية العشوائية – مما أسفر عن سقوط الآلاف من الضحايا المدنيين في سوريا.

ويعتقد أيضا بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الجنرال البالغ من العمر 60 عامًا، هو الرجل الذي يقف وراء الهجوم الصاروخي، الجمعة، على محطة “كراماتورسك” للسكك الحديدية، مما أسفر عن مقتل 52 مدنياً على الأقل كانوا يحاولون الفرار غربًا.

والآن أمر “بوتين” “جزار سوريا” رسميا بتولي مسؤولية الاستيلاء على “دونباس” بأكملها.

واختار فلاديمير بوتين “دفورنيكوف” لقيادة المعركة في شرق أوكرانيا، بعد أن شهدت الأسابيع الستة الكارثية الأولى من غزو موسكو إرسال آلاف الجنود الروس إلى حتفهم وتدمير عشرات الدبابات.

وأمر الكرملين الكابتن الجنرال “ألكسندر دفورنيكوف”، الذي أطلق عليه البعض لقب “جزار سوريا” ، بالاستيلاء على منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا بالكامل.

ويبدو أن معلومات “دفورنيكوف” الاستخبارية في ساحة المعركة تحظى بتقدير كبير بين الجنرالات الغربيين، ويعتقد أنه على دراية بمسرح حرب دونباس – حيث كان الانفصاليون الموالون لروسيا يقاتلون القوات الحكومية الأوكرانية منذ عام 2014.

وتم تكليف “دفورنيكوف” أيضًا بمسؤولية الإشراف على البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، التي استولت عليها روسيا في عام 2014.

ويعتقد المحللون أن بوتين يريد إنشاء ممر بري بين روسيا وشبه جزيرة القرم – وهو أمر تمنعه ​​المقاومة الأوكرانية الشديدة.

هذا وقام قادة الناتو بتجميع قاعدة بيانات لإنجازاته وتفضيلاته التكتيكية، في محاولة للتنبؤ باتخاذ قراره في الأسابيع المقبلة، وقد اكتسب سمعة بأنه قاسٍ على مر السنين.

لكن المسؤولين يقولون إنه قد يواجه صعوبة في إرضاء فلاديمير بوتين، وقال أحدهم: “ما لم يصبح الجيش الروسي أكثر فاعلية، فمن الصعب أن نرى كيف ينجح”.

الخسائر الروسية

وأشارت التقارير إلى أن بوتين يريد أن تكون قواته قد استولت على ما يكفي من أوكرانيا بحلول يوم 9 مايو، ليعلن النصر في الذكرى الروسية لاستسلام ألمانيا النازية في عام 1945 وإنهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

ومع ذلك وعلى الرغم من كل الصعاب، نجحت قوات كييف في صد جيوش الكرملين من عدة مناطق من البلاد، وتكبدت خسائر فادحة أثناء القيام بذلك.

ومع إضعاف القوات الروسية، هناك شكوك حول قدرة موسكو على السيطرة على مناطق كبيرة من أوكرانيا لفترة طويلة ضد التمردات المحلية والهجمات العسكرية المضادة.

وتقدر وزارة الدفاع الأوكرانية مقتل 19 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو في 24 فبراير. وفي غضون ذلك ، قُتل ما لا يقل عن ستة جنرالات روس وتسعة من كبار القادة.

وفي الأيام الأخيرة ، انسحب الآلاف من جنود موسكو من منطقة كييف ليتم نشرهم في أماكن أخرى.

لكن مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية قال، الجمعة، إن البنتاغون قرر أن بعض الوحدات القتالية الروسية التي انسحبت من منطقة كييف في الأيام الأخيرة تعرضت لأضرار بالغة ومستنفدة لدرجة أن فائدتها القتالية موضع شك.

واقترح بعض المحللين أن التركيز على دونباس والتعهد بخفض التصعيد قد يكون مجرد محاولة لإحداث تغيير إيجابي في الواقع: “لقد تم إحباط القوات البرية لموسكو – وتكبدت خسائر فادحة – في محاولتها للاستيلاء على العاصمة. وغيرها من المدن الكبرى.”

من هو الجنرال ألكسندر دفورنيكوف المعروف بـ “جزار سوريا”؟

هذا وولد دفورنيكوف عام 1961، وبدأ حياته المهنية في المدرسة العسكرية السوفيتية، قبل أن يلتحق بالجيش السوفيتي في عام 1978. وتلقى مزيدًا من التعليم في مدرسة تدريب القيادة العليا في موسكو ، حيث تخرج عام 1982.

ومنذ ذلك الحين ترقى في الرتب في الجيش السوفيتي ثم الروسي – خدم في مناصب عليا في مختلف الأقسام وتخرج من الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة في عام 2005.

في عام 2008 تولى قيادة جيش الراية الحمراء الخامس، قبل أن يشغل منصب نائب قائد المنطقة العسكرية الشرقية ، ثم رئيس أركان المنطقة العسكرية المركزية.

وفي سبتمبر 2015 أصبح أول قائد للقوات المسلحة الروسية في سوريا مع بداية تدخل موسكو في البلاد، وتولى مسؤولية عمليتها العسكرية هناك في عام 2016.

روسيا وسوريا

وتدخلت روسيا عندما طلبت حكومة النظام السوري بقيادة الأسد المساعدة من حليفها لسحق الجماعات المتمردة في البلاد – مستخدمة نظامًا وحشيًا من الضربات الجوية التي ساعدت الحكومة على استعادة مناطق كبيرة.

وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، فإنه بحلول نهاية سبتمبر 2017، قتلت الغارات الجوية الروسية حوالي 5703 مدنيًا – حوالي ربعهم من الأطفال – إلى جانب آلاف المقاتلين.

وأثارت تصرفات روسيا انتقادات شديدة من الغرب، حيث اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها روسيا بالتواطؤ في جرائم الحرب التي ارتكبها الأسد.

كما هو الحال في أوكرانيا، رفضت روسيا مثل هذه الاتهامات.

ودفورنيكوف هو الآن قائد المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا، وسيحول انتباهه إلى الاستيلاء على منطقة دونباس الأوكرانية.

جاءت أنباء تعيينه في الوقت الذي توجهت فيه عربات صغيرة إلى كنيسة في كراماتورسك بشرق أوكرانيا صباح، السبت، لجمع من تم إجلاؤهم بعد هجوم صاروخي مميت على محطة قطار في المدينة.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى “رد عالمي حازم”، الجمعة، بعد أن قتلت ضربة صاروخية 52 شخصًا في محطة قطار بشرق أوكرانيا حيث تجمع مدنيون للفرار من هجوم روسي مخيف.

وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو “هذه جريمة حرب روسية أخرى سيحاسب عليها جميع المتورطين” في إشارة إلى الهجوم الصاروخي يوم الجمعة والذي كان من بين ضحاياه خمسة أطفال.

بعد الهجوم على عاصمة دونيتسك، اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا بالوقوف وراء “فظائع مروعة”. كما أدانت فرنسا ذلك ووصفته بأنه “جريمة ضد الإنسانية”.

وقالت حكومة المنطقة إن 52 شخصا على الأقل قتلوا. وأبلغ زيلينسكي عن 300 جريح، قائلاً إن الضربة أظهرت “شر بلا حدود”.