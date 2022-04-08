اعتراض مكالمة صادمة لحوار بين جندي روسي وقائده حول المدنيين: “اقتلوهم جميعاً”

وطن – كشفت مكالمة مروعة تم اعتراضها من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، أن قائدًا روسيًا أمر رجاله بقتل مدنيين عزل.

وقال عملاء المخابرات الأوكرانية وفقا لما قالته “ديلي ستار“، إنهم اخترقوا الاتصالات اللاسلكية الروسية أثناء حصار ماريوبول.

وأوضح العملاء إنه في إحدى المكالمات اللاسلكية التي تم اعتراضها، أخبر جندي روسي قائده أنه يمكنه رؤية شخصين – على ما يبدو مدنيان – في مدى بصره، ليأمره القائد: “أخرجهم جميعًا! اقتلهم جميعا!” ويرد الجندي الروسي: “فهمت”.

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ووفقا للمكالمة، فإن القائد سأل الجندي بعد لحظات: “ماذا تنتظر؟”، ليخبره الجندي أنهما مدنيان، الامر الذي أثار غضب القائد قائلا: “أطلقوا النار على السيارات المدنية”.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا الحدث المروع هو واحد من عشرات التقارير عن الفظائع الروسية في أوكرانيا وسط مزاعم بارتكاب جرائم حرب.

تعرض أم للاغتصاب بعد مقتل زوجها

وأبلغت منظمة العفو الدولية عن عشرات الحوادث ، بما في ذلك حالة واحدة لأم تعرضت للاغتصاب تحت تهديد السلاح بعد مقتل زوجها بالرصاص في أوكرانيا.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد: “في الأسابيع الأخيرة، جمعنا أدلة على أن القوات الروسية ارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير المشروع، والتي يجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب محتملة.”

وأوضحت: “تُظهر الشهادات أن المدنيين العزل في أوكرانيا يُقتلون في منازلهم وشوارعهم في أعمال وحشية لا توصف ووحشية مروعة”.

وأكدت على أن “القتل العمد للمدنيين هو انتهاك لحقوق الإنسان وجريمة حرب. يجب إجراء تحقيق شامل في هذه الوفيات ، ويجب محاكمة المسؤولين، بما في ذلك التسلسل القيادي”.

بلينكين يدين ويدعو لجمع معلومات

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن قوة الغزو التي قام بها فلاديمير بوتين قد أرسلت في “حملة متعمدة” من الاغتصاب والقتل والإرهاب والتعذيب في بوتشا .

ووفقا لـ”ديلي ستار”، فإنه واحد من العديد من الشخصيات البارزة التي تصف بوتين بأنه “مجرم حرب”. على الرغم من أنه أضاف أنه “يتعين علينا جمع المعلومات” قبل أي محاكمة.

ونفت روسيا باستمرار التقارير المتعلقة بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، زاعمة أن الأوكرانيين زوروا لقطات لمدنيين جثث ملقاة في شوارع بوتشا.

منع الجنود الروس من مواقع التواصل

كما ورد أن الجنود الروس منعوا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمنعهم من رؤية تقارير المزاعم الأوكرانية.

وأمر نائب قائد المنطقة العسكرية الغربية الروسية الضباط بتقييد استخدام القوات لوسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لصحيفة ديلي تلغراف.

اشتكى القادة الميدانيون الروس من أن “المعلومات الكاذبة” التي قدمتها كييف تحطم الروح المعنوية لقواتهم.

وجاء في تقرير صادر عن مصادر استخباراتية روسية أن “القادة من جميع الرتب في عدد من الوحدات واجهوا معارضة من أفراد أعربوا عن عدم رضاهم عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا“.

كما ظهرت تقارير تفيد بأن القوات الأوكرانية قد ارتكبت بنفسها جرائم حرب، حيث قامت بإعدام أسرى الحرب الروس بإجراءات موجزة.

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