تناول هذه الفاكهة يقلل من مخاطر الإصابة بنوبة قلبية

وطن – توصلت دراسة جديدة، تحدثت عنها مجلة “bestlifeonline”، الى أن تناول فاكهة الأفوكادو بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

ويعد القلب من أكثر الأعضاء حيوية في جسم الإنسان. لذلك من المهم أن تفعل كل ما في وسعك للحفاظ على صحته.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يعاني شخص كل 40 ثانية في الولايات المتحدة من نوبة قلبية.

ولمنع حدوثها، يوصي الأطباء عادةً باتباع نظام غذائي معين وأنظمة تمارين تساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

وغالبًا ما يركز الأطباء على ما يجب تجنبه في وقت الوجبة.

الأفوكادو يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية

ووفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، فإنه يمكن لتناول الأفوكادو بانتظام أن يقلل في الواقع من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

تهدف الدراسة إلى فهم أفضل للتأثير طويل المدى الذي يمكن أن تحدثه الأفوكادو على أمراض القلب والأوعية الدموية.

واستخدم الباحثون في هذه الدراسة بيانات من 68786 امرأة تتراوح أعمارهن بين 30 و 55 عامًا، و 41701 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 40 و 75 عامًا.

ولم يبلغ جميع المشاركين المعنيين عن أي تاريخ من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

وبعد مقارنة السجلات الصحية والبيانات الغذائية، أظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا وجبتين من الأفوكادو أسبوعيًا، أي ما يعادل حبة أفوكادو كاملة، شهدوا انخفاضًا بنسبة 16% في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

و21% انخفاضًا في خطر الإصابة بنوبة قلبية، مقارنة بالمشاركين الذين لم يأكلوا الأفوكادو.

وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن استبدال نصف حصة يومية من “المارغرين” أو الزبدة أو البيض أو الزبادي أو الجبن أو اللحوم المصنعة بنفس الكمية من الأفوكادو أدى إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولم تظهر الفوائد الصحية نفسها عندما تم استبدال الأفوكادو بالمكسرات أو زيت الزيتون أو الزيوت النباتية الأخرى.

الفلفل الحار يقلل من خطر الموت المبكر

حللت دراسة إيطالية أُجريت عام 2019 ونُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، تأثير الفلفل الحار على خطر الوفاة من نوبة قلبية، وتبين أن الفلفل الحار يقلل من خطر الموت المبكر.

استخدم الباحثون بيانات من أكثر من 22800 مشاركًا.

وتم رصد الحالة الصحية للمشاركين وعادات الأكل على مدى 8 سنوات.

وجد الباحثون الإيطاليون أن أولئك الذين تناولوا الفلفل الحار بانتظام أربع مرات على الأقل في الأسبوع أو أكثر كانوا أقل عرضة بنسبة 40 في المائة للوفاة من نوبة قلبية من أولئك الذين نادرا ما يأكلونها.

ووجدت نتائج الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين تناولوا الفلفل الحار أربع مرات في الأسبوع أو أكثر كانوا أيضًا أقل عرضة للوفاة بنسبة 60 في المائة بسبب أمراض الأوعية الدموية الدماغية مثل السكتة الدماغية. مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الفلفل بانتظام.

على الرغم من غياب الدقة حول التأثير الإيجابي للفلفل على صحة القلب. إلا أن بعض الخبراء يعتقدون أن الكابسيسين، المكون النشط الذي يعطي الفلفل الحار حرارة شديدة، قد يكون السبب.

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