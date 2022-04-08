اغتصاب أم أوكرانية من قبل جنديين روسيين لـ12 ساعة .. تبادلوا الأدوار حتى الـ4 فجراً!

وطن – روت أم أوكرانية لأربعة أطفال تفاصيل تعرضها لعملية اغتصاب وحشية من قبل جنديين روسيين خلال 12 ساعة.

اغتصاب أم أوكرانية من قبل جنديين روسيين

وقالت الأم “إيلينا” -اسم غير حقيقي- إنها تريد الموت بعد أن اغتصبها جنود روس لأكثر من 12 ساعة.

وتعرضت “إيلينا” للهجوم في 3 أبريل / نيسان بعد أن أبلغت متعاطف روسي في منطقة خيرسون الجنوبية القوات أن زوجها كان جنديًا أوكرانيًا على خط المواجهة.

قالت إيلينا، وهي قابلة، في وصف الاعتداء، إنها كانت في متجر في الساعة 3 مساءً عندما جاء الجنود وبدأوا في التحدث إلى المتواجدين.

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وأشار أحدهم إليها، وقال: “إنها banderovka!” – مصطلح يشير إلى الزعيم القومي الأوكراني في زمن الحرب ستيبان بانديرا، الذي تعاون مع النازيين لمحاربة روسيا.

قالت إيلينا: “غادرت المحل بسرعة. كان لدي الوقت فقط للدخول إلى منزلي. دخل جنديان روسيان من الباب ورائي”.

وتابعت: “دون أن ينبس ببنت شفة، دفعوني إلى السرير. أمسكوني ببندقية وجردوني من ثيابي. لم يقولوا الكثير. أحيانًا كانوا يطلقون عليّ اسم “banderovka” أو يقولون “دورك” لبعضهم البعض. ثم غادروا الساعة الرابعة صباحًا”.

وقالت وهي تبكي إن الحادثة تركتها تشعر “بالاشمئزاز للغاية”.

وأضافت: “لا أريد أن أعيش”.

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وقالت ألينا كريفولياك، من منظمة “لا سترادا” لحقوق المرأة: “قد يكون هناك آلاف النساء والفتيات الصغيرات اللائي تعرضن للاغتصاب”.

تلقت المنظمة مكالمات على خط المساعدة الخاص بها حول سبع حالات اغتصاب.

وتعتقد السيدة “كريفولياك” أن هناك العديد من الحالات الأخرى.

وكانت المكالمة الأولى التي تلقتها “لا سترادا” في 4 مارس حول “اغتصاب جماعي لأم وابنتها البالغة من العمر 17 عامًا من قبل ثلاثة رجال” في خيرسون.

وأضافت أن الحالات الأخرى كانت في منطقة كييف.

قالت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا هذا الأسبوع: “ارتكب الجنود الروس عنفًا جنسيًا ضد النساء والرجال الأوكرانيين وضد الأطفال والمسنين”.

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