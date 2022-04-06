الأمير عبدالرحمن بن سعد .. من هو ابن عم الملك سلمان الذي أعلن الديوان وفاته؟!

وطن – أعلن الديوان الملكي السعودي، الأربعاء، وفاة الأمير عبدالرحمن بن سعد “الثاني” بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” الخبر عن الديوان.

وقالت في بيان عبر موقعها الرسمي رصدته (وطن): “انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.”

وأفاد البيان أن الأمير المتوفى سيصلى عليه، الخميس 6 / 9 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

الأمير عبدالرحمن بن سعد ابن عم الملك سلمان

والأمير عبدالرحمن بن سعد، هو ابن عم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووالده هو الأمير سعد “ثاني” بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود، أصغر أبناء الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود، أصغر أخوة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.

وأخ شقيق للأمير مساعد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، والأميرة شاهة بنت عبد الرحمن بن فيصل آل سعود. ووالدتهم هي الأميرة عمشة بنت فراج العجران الخالدي.

وكان عمره عند وفاة والده الإمام عبد الرحمن 3 سنوات فقط. حيث أنه ولد في عام 1343 هـ وتوفي عام 1375 هـ.

أخوة الأمير المتوفي عبدالرحمن بن سعد، هم: الأميرة شاهة بنت بن سعد الثاني بن عبد الرحمن آل سعود، والأمير بندر بن بن سعد الثاني بن عبد الرحمن آل سعود.

وأبناء الأمير الراحل هم: تركي وأريج والجوهرة وسعد ونورة. إضافة إلى سارة ونجلاء والعنود.

وتشهد عائلة آل سعود الملكية أسوأ فترة انقسامات في تاريخها منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان لسدة الحكم.

ونشر الشقاق ولي العهد بين أفراد الأسرة باعتقاله عدد كبير من الأمراء المعارضين له، على رأسهم ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.

كما صادر أملاك العديد من منهم وحبسهم في الريتز كارلتون، وجاء في مقدمة المستولى على أموالهم الأمير الوليد بن طلال آل سعود.