تخلي الأمير حمزة عن لقبه: ماذا لو تخندق في صفّ المعارضة كمواطن أردني!؟

وطن – أثار تجاهل وسائل الإعلام المحلية الرسالة التي نشرها الأمير حمزة معلناً فيها تخليه عن لقبه الأميري، على حسابه على تويتر، يوم الأحد، استياء الأردنيين، بينما لم يصدر الديوان الملكي حتى الآن بيانًا رسميًا.

وزاد غياب الرد الملكي الرسمي على تخلي الأمير حمزة عن لقبه من قلق الجمهور بشأن آخر التطورات في “الملحمة الملكية”.

صمت الديوان الملكي!

مصدر قانوني رفيع قال لموقع Middle East Eye: “لا يوجد أي شيء رسمي من الديوان الملكي، ولم يتم نشر الرسالة من قبل المسؤولين. بالتالي لا نعرف حتى ما إذا كانت حقيقية، وننتظر سماع أي رد رسمي”.

تنص المادة 37 من الدستور الأردني بوضوح على أن الملك وحده له الحق في منح الألقاب وسحبها.

وينص قانون خاص بالعائلة المالكة، رقم 24 لسنة 1934، على أنه لا يحق لأي فرد من أفراد العائلة المالكة التنازل عن لقبه دون توصية من المجلس الملكي المؤلف من فرد من العائلة يختاره الملك.

وللملك الحق الكامل في قبول أو رفض توصيات المجلس.

ويأتي إعلان الأمير بعد قرابة عام من وضعه رهن الإقامة الجبرية لإثارة الاضطرابات فيما عرف بــ”قضية الفتنة”، على الرغم من نفي الحكومة اعتقاله.

“ماذا لو تخندق الأمير حمزة في المعارضة كمواطن أردني؟!”

من جانبه، قال معين حراسيس، الناشط في حراك الشباب الأردني المطالب بالإصلاحات، إن الجمهور الأردني فوجئ بقرار الأمير حمزة بالتخلي عن لقبه الملكي.

وقال حراسيس لموقع Middle East Eye: “من الواضح أن الأمير يواجه تضاربًا في الضمير بين حمل اللقب والطريقة التي تُدار بها مؤسسات الدولة”.

“لا أعرف ما يخبئه المستقبل، لكن إذا كان الأمير حمزة في خندق المعارضة كمواطن أردني، فإن ذلك سيعطي المعارضة دفعة قوية إلى الأمام”. قال “حراسيس”

واعتبر أن “هذه الرسالة زادت من شعبية الأمير حمزة. وأعطت زخماً لضرورة الإصلاح وضرورة محاربة الفساد. وتقديم الدعم المعنوي لمن يرفض النهج السياسي الحالي”.في إشارة إلى المعارضة الأردنية

في أبريل الماضي، أعلنت السلطات الأردنية أنها أحبطت محاولة لزعزعة استقرار المملكة المتحالفة مع الغرب. مما يمثل أزمة نادرة في مملكة يُنظر إليها على أنها ركيزة الاستقرار في المنطقة.

حكم على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والمبعوث السابق للسعودية، الشريف حسن بن زيد، بالسجن 15 عامًا بعد إدانتهما بالتورط في المؤامرة المزعومة.

تضمنت رسالة الأمير حمزة انتقادات متجددة للطريقة التي تدار بها البلاد.

وكتب: “بعد ما شهدته خلال السنوات الماضية، توصلت إلى استنتاج مفاده أن قناعاتي الشخصية والقيم التي غرسها والدي في داخلي … لا تتماشى مع التوجهات أو التوجهات أو الأساليب الحديثة لمؤسساتنا”.

“ونتيجة لذلك، ولكي أظل وفيا لله وضميري، لا أرى سبيلًا سوى التنازل عن لقب الأمير.”

تغيير المسار

ومن المفارقات أن قرار حمزة جاء بعد أسابيع من إرساله رسالة اعتذار إلى الملك عبد الله، تحمل فيها “مسؤولية أفعاله” وتعهد بالولاء للدستور.

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ولم يذكر الأمير في بيانه الأحد الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية في 8 آذار.

وبدلاً من ذلك ، تحدث عن الشعب الأردني والوطن ، مستخدمًا مصطلحات دينية يستخدمها الأردنيون غالبًا عندما يشعرون أنهم وقعوا ضحايا للظلم.

في مقال على موقع “الحرة”، كتب الكاتب الأردني مالك عثامنة، المقيم في بلجيكا بشكل أساسي، أن خطوة حمزة “تظهر ارتباكًا في اتخاذ قراره، إلا إذا كان يعتقد أن العنوان يربط يده سياسيًا إذا كان يتطلع إلى الانخراط في السياسة بحرية. التي ستكون سابقة فريدة في الحياة السياسية الأردنية “.

قال نائب رئيس الوزراء السابق ممدوح العبادي لموقع Middle East Eye إنه “حتى في الوقت الذي تتعامل فيه الدولة مع هذه الصدمة” يمكن للأردن التغلب على المشكلة كما فعل في الماضي مع مسائل مماثلة.

وقال: “هذا يتطلب حكمة وخبرة، وفي ملاحظة واقعية وموضوعية. فإن تغيير النهج الذي يدعو إليه الأمير حمزة هو مطلب وطني تمس الحاجة إليه”.

“في السنوات الثلاثين الماضية، مررنا بمشاكل مماثلة. لقد أمضينا عقودًا في ظل الأحكام العرفية. وتغلبنا عليها بتغيير المسار إلى الحكم الديمقراطي في انتخابات عام 1989”. وفق العبادي

وذكر: “آمل أن نتمكن من التعامل مع هذه الحالة بالطريقة التي تعاملنا بها مع تحدياتنا منذ عقود.”

“لا يوجد رد رسمي”

إضافة إلى الشعور بعدم اليقين أدت إعادة تغريد الملكة نور لمنشور ابنها إلى ردود فعل واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يسلط الضوء على عدم وجود رد رسمي.

قرأ كاتب العمود الأردني بسام بدارين خطاب الأمير باعتباره علامة أخرى على “سوء تعامل الجانب الرسمي مع قضية الفتنة”. مضيفًا أن إدارة القضية كانت غريبة.

قال بدارين لموقع Middle East Eye: “قرار الأمير خاص. ولا نعرف كأردنيين ما إذا كان الدستور يسمح للأمير بالتنازل عن لقبه أو إذا كان للحكومة موقفًا من هذا”.

وقد حظي قراره بتغطية جيدة من قبل وسائل الإعلام العالمية لأهميته. لكن الإعلام المحلي تجاهله هو ما يمثل فشلاً آخر.

يقودنا هذا إلى التفكير فيما طلب الأمير من جميع الأردنيين التفكير فيه، وهو التساؤل عن سبب استمرار هذه المشكلة لفترة طويلة.

“لماذا لا توجد رواية رسمية؟. ولماذا فشل الإعلام الرسمي؟. لماذا اضطر المواطن الأردني لسماع أخبار أجنبية عن الأردن؟”.

ويرى بدارين أن اعتذار الأمير حمزة للملك يهدف إلى إراحة الجمهور وتخفيف الصدمة.

ومع ذلك، فإن تحركه الأخير “أبطل من حيث المبدأ خطاب الاعتذار وأعاد الجدل من جديد”.

وقال: “الرسالة الجديدة تبدو وكأن الأمير يحاول أن يكون شعبويًا في وقت تكون فيه الروافع الرسمية للحكومة ضعيفة”.

انتشر وسم الأمير حمزة على تويتر منذ اعلان الأمير عن تخليه عن لقبه، مع انقسام بعض الأردنيين بشأن قراره.

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الولاء للوطن لا يعني استخدام اللقب لإثارة الفتنة بل لحماية العرش من أي تدخل واحترام الجيش ومخاطبة القادة باحترام.

الولاء وفقًا للتقاليد الأسرية العربية هو احترام الأخ الأكبر وعدم استخدام القوى الخارجية ضده، بغض النظر عن الاختلافات ، “غرد أحد المستخدمين.

في غضون ذلك ، كتب الصحفي محمد غالب على فيسبوك أنه من الواضح أن الأمير يحافظ بإصرار على مواقفه السابقة.

“إن ذكره للقسم الذي قطعه على الملك حسين يعطي انطباعًا بأنه لم يكن هناك خطاب اعتذار ، تمامًا كما توقعنا”.

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