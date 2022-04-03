ياسمين صبري في رامز موفي ستار .. ردّ فعل فاندام على “فخر الإنتاج المصري” (فيديو)

وطن – وقعت الفنانة المصرية ياسمين صبري الضحية الثانية لبرنامج المقالب “رامز موفي ستار” الذي يقدمه رامز جلال بالاستعانة مع النجم العالمي فاندام .

وفي البداية، قدّم رامز جلال للنجم فاندام، الفنانة ياسمين صبري، بصورها، قائلاً له: “مستر فان .. أحب أقدم لك فخر الإنتاج المصري .. لا تقل لي سكارليت جوهانسون ولا ميغان فوكس” ليرد فاندام: “oh my god she’s so pretty” .

وعبرت ياسيمن عن سعادتها للقاء فاندام، لكن رامز سخر منها حينما رحّبت به، وصافحته بيدها. بينما وضعت يدها اليسرى خلف ظهرها .

وأصابت ياسمين صبري حالة من البكاء والصراخ الشديد في سيارة “رامز موفي ستار “.

وحينما كشف رامز حقيقة المقلب لياسمين، تفاجأت الفنانة من ذلك وقالت: “أنا تبهدلت” .

وكان رامز جلال استضاف في الحلقة الأولى من برنامج “رامز موفي ستار” الفنانة صابرين.

ويشار إلى أن فكرة برنامج “رامز موفي ستار” هذا العام تدور حول استضافة مجموعة من المشاهير بشتى المجالات بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم.

ويتعرض النجوم الضحايا للعديد من المغامرات المرعبة التي يفزعون لها، حيث يستقلون سيارة تسير بسرعة جنونية في الصحراء، وتقف فجأة على أمام بحيرة بها تمساح وهي على وشك السقوط.

كما يظهر بهذه البحيرة ثعابين صغيرة يمسك بها رامز جلال الذي يظهر يرتدي قناعا على وجهه، لعدم كشف شخصيته إلا بآخر المقلب.

“رامز موفي ستار” تم تصويره بالكامل في مدينة الرياض السعودية وفي صحراء المملكة، ويشاركه البرنامج النجم العالمي فاندام.

قد يهمك أيضاً: