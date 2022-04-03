في شهر رمضان .. تعرف على فوائد التمر المذهلة

وطن – يعد التمر طعامََا شهيََا في شهر رمضان يتمتع به جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، ويكاد يكون من غير المألوف أن يفطر المرء دون تناول حبة أو اثنين على الأقل كفاتح للشهية قبل وجبة الإفطار الكاملة.

ويحتوي التمر على مجموعة واسعة من الخصائص الغذائية ويقدم عدة فوائد في شهر رمضان، وفقا لما أورده موقع “motherhood”.

يمنحك طاقة

التمر مليء بالكربوهيدرات الجيدة، وهي مصدر الطاقة الطبيعية لجسمك. ومع ذلك، على الرغم من كونه مليئ بالجلوكوز، فإن التمر ذا مؤشر جلايسيمي منخفض (Low GI)، وذلك بفضل محتواه من الألياف.

هذا يعني أنه على الرغم من طعمه الحلو، إلا أن التمر لن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

على سبيل المثال، إذا كنت مصابًا بمرض السكر، أو تحاول مراقبة وزنك، فإن التمر هو بديل جيد للسكر.

بالنسبة للمسلمين الصائمين، يجدد التمر طاقتك، مما يتيح لك القيام بصلاة التراويح دون الشعور بالخمول.

له قيمة غذائية

تحتوي حبة التمر على البوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس والمنغنيز والحديد وفيتامين B6، وكلها عناصر غذائية مهمة للحفاظ على العمليات البيولوجية في الجسم.

كما أنه غني أيضًا بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والكاروتينات وحمض الفينول التي تساعد في الحفاظ على صحة عينيك وقلبك ويمكن للتمر كذلك أن يمنع الإصابة ببعض الأمراض مثل السرطان والسكري.

عندما تصوم، تميل إلى فقدان الكثير من العناصر الغذائية وبالتالي، فإن تناول التمر هو بمثابة إعادة ضبط بسيطة لجسمك.

يخفف من الإمساك

تظهر بعض الدراسات أن الصيام يمكن أن يسبب الإمساك، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الجفاف وانخفاض استهلاك الطعام على مدار اليوم.

لحسن الحظ، قد يساعد التمر المليء بالألياف في حل مشكلة الإمساك، حيث يمكن أن تساعد الألياف الموجودة داخله في خفض مستويات الكوليسترول في الدم والحفاظ على مستويات السكر في الدم وحتى مساعدتك على العيش لفترة أطول.

يحافظ على رطوبة جسمك

يحتوي التمر على الكثير من البوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، مما يسمح لك بالحفاظ على رطوبتك طوال اليوم.

ويمكن أن يساعد التمر أيضًا في الحفاظ على مستويات الترطيب في الحالة المثلى، كما يُنصح بشرب الكثير من الماء أيضًا.

يعزز صحة الدماغ

تظهر بعض الدراسات الواعدة أن التمر قد يعزز صحة الدماغ ويمنع الإصابة بمرض الزهايمر، ويحفز الذاكرة، ويعزز القدرة على التعلم وهذه أخبار جيدة للحوامل والأمهات اللواتي لديهن أطفال صغار.

قد تؤدي إضافة التمر إلى النظام الغذائي لطفلك على مدار العام – وليس فقط خلال شهر رمضان – إلى حدوث المعجزات في نموهم العقلي.

يعد التمر واحد من “الأطعمة المعجزة” بالنسبة لصحتك. على الرغم من مذاقه الحلو، إلا أنه مليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف والكربوهيدرات، وهي كلها عناصر غذائية ضرورية لا غنى عنها أثناء الصيام لتخزين وتجديد احتياطي الجسم الطبيعي من الطاقة والعناصر الغذائية.

وهذا لا يعني أنك تحتاج فقط إلى تناول التمر خلال شهر رمضان. في الواقع، يمكن الاستمتاع بالتمور الشهية على مدار السنة وإعدادها بألف طريقة، بالإضافة إلى أنه من السهل دمجه في نظامك الغذائي اليومي.

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