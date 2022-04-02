الاتحاد المصري يُوضح حقيقة اعتزال صلاح دولياً واستقالة كيروش

وطن – أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم، حول حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اعتزال محمد صلاح اللعب دولياً واستقالة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، بعد فشل منتخب مصر في حجز بطاقة التأهل إلى مونديال كأس العالم 2022.

الاتحاد المصري وحقيقة اعتزال صلاح

ورد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم “جمال علام”، على الأنباء المتداولة حول اعتزال محمد صلاح دولياً مع منتخب مصر واستقالة المدرب كارلوس كيروش في تصريح نشرته العديد من وسائل الاعلام المصرية، ” صلاح فخور باللعب مع الجيل الحالي للاعبين، سواء تواجد مع المنتخب خلال الفترة المقبلة أم لا. وهو الأمر الذي جعل البعض يتكهن في اعتزال اللاعب دولياً”.

💥💥💥"محمد صلاح كان نفسه يروح كاس العالم"… كواليس حصرية من جمال علام رئيس اتحاد الكرة عقب مباراة مصر والسنغال#جمهور_التالتة pic.twitter.com/MQwGdRN7U4 — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 1, 2022

وأضاف علام، ” محمد صلاح لم يقصد الاعتزال الدولي، كما وربما قد تحدث بهذه النبرة نظراً لطول الفترة بين مونديال كأس العالم في قطر 2022. والمونديال الذي يليه عام 2026″.

جمال علام🗣️ 🗨 "صلاح قائد بمعنى الكلمة وتم تأويل تصريحاته بعد مباراة السنغال بأنه سيعتزل" pic.twitter.com/LFTafgVa3y — Yallakora (@Yallakoranow) April 1, 2022

كما واستكمل، ” لقد أكدت لصلاح خلال الاجتماع مع المنتخب بعد مباراة السنغال، بأنه قائد منتخبنا ووجوده مهم لنا. صلاح قائد بمعنى الكلمة ودائماً ما يخلق أجواء رائعة داخل الفريق، حيث أنه يجتمع مع اللاعبين ويتحدث معهم ويحظى بالحب من قبل الجميع”.

وكان المصري محمد صلاح قائد المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، قد نشر رسالة حزينة في وقت سابق بعد فشله برفقة زملائه في قيادة منتخب بلاده. إلى مونديال كأس العالم 2022، كما أن تلك الرسالة حملت العديد من علامات الاستفهام حول اعتزاله اللعب دولياً.

رد الاتحاد المصري على استقالة كيروش

وبين رئيس الاتحاد المصري علام، بشأن استقالة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، ” المدرب كيروش لم يستقيل، كما أنه من الطبيعي لأي مدرب لم يصل إلى هدفه. يقوم بتوجيه الشكر للاعبين على أدائهم وجهدهم. ويقول إنه قد أدى ما عليه من المهمة”.

وأردف علام، ” كيروش كان يطمح في قيادة منتخب مصر للمشاركة. في مونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر، كما وكان لديه الثقة الكبيرة في تحقيق هذا الأمر”.

جمال علام🗣️ 🗨 طالبت كيروش بعدم التحدث لوسائل الإعلام لحين مناقشة مصيره، ووائل جمعة قال لي بعد عدم التأهل إلى كأس العالم "مش هقدر أكمل" pic.twitter.com/PazRNhgYhk — Yallakora (@Yallakoranow) April 1, 2022

وختم حديثه، ” طلبت من كيروش عدم حسم أمره مع منتخب مصر عبر وسائل الإعلام إلى حين عودة وفد الاتحاد المصري لكرة القدم إلى مصر، سنقرر حسم أمر المدرب في اجتماع المجلس. ولن نتأخذ أي قرارات متسرعة وسنقوم بدارسة هذا الموضوع بتأني دون استعجال في البت فيه”.

يشار إلى منتخب مصر “الفراعنة” قد فشل في التأهل إلى مونديال كأس العالم 2022، بعد إقصائه من قبل السنغال “أسود الترانغا” بركلات الترجيح. بعد التعادل الإيجابي بهدف لكليهما، في نهائي تصفيات المؤهلة للمونديال.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

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