أول ضحايا رامز جلال يُواجه تهمة العنصرية والتنمر بعد هذه الصورة! (شاهد)

وطن – يبدو أن الفنان المصري، محمد أنور، هو أول ضحايا مواطنه الفنان رامز جلال.

فقد نشر أنور عبر حسابه على “تويتر”، صورة من كواليس حلقته في برنامج جلال، “رامز موفي ستار”.

“منك لله يا رامز”

وسخر أنور من شكله في الصورة، معقباً: “هو أنا مالي شبه الفنانة جواهر كده ليه؟! منك لله يا رامز”.

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هو انا مالي كنت شبه الفنانة جواهر كدة ليه

منك لله يا رامز @ramezgalal pic.twitter.com/DXUvwT85fi — Mohamed Anwar (@manwar) March 31, 2022

وهو الأمر الذي أثار استياء الناشطين الذين اتهموه بالعنصرية والتنمر على شكل الفنانة جواهر.

وجاء في التعليقات: “وصفك عنصري قدم اعتذار عن تعبيرك للوصف واوصف نفسك كما تشاء دون ذكر اسم”.

عنصرية وتنمر

وكتب مغرد: “تويت أهبل و عنصريه هبله و ممثل أهبل”.

ودافع ناشط عن جواهر، قائلا: “قطع لسانك ، جواهر برقبتك”.

وقالت مغردة: “عيب عليك كده تنمر على واحدة ماعملتش لك حاجة مش خفة دم يعني”.

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“بهرج”

ورد أنور على الهجوم والانتقادات قائلاً: “أنا بهرج مش قصدي حاجه بالعكس بحب جواهر جدا “.

وأضاف في تصريح خاص لصحيفة “صدى البلد” :” بس هو الفكرة عشان الشعر كيرلي. فكان الشبه قريب. وعلشان كنا لابسين باروكة ومخططين وشي فتحس اني شكلي قالب علي جواهر”.

وشدد أنور على أنه لم يقصد، معقباً: “انا مش بتريق عليها بالعكس. انا فعلا ناس كتير فعلا قالولي اني شبه نشوي مصطفي كمان والله”.

رامز موفي ستار

وكان هاشتاج “رامز موفي ستار”، قد تصدر التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر رامز البرومو الرسمي للبرنامج الذي يندرج ضمن فئة برامج “المقالب”، حيث يشارك معه في هذا الموسم النجم العالمي “فاندام”.

وتبلغ مدة الفيديو الذي نشره رامز عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، دقيقتين و20 ثانية.

بسم الله توكلنا علي الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر برومو #رامز_موفي_ستار حصريا على @mbcmasr في رمضان 2022@Turki_alalshikh pic.twitter.com/dmy0VFoUlx — Ramez Galal (@ramezgalal) March 31, 2022

بينما كشف البرومو الرسمي للبرنامج لأول مرة، عن مشاركة النجم العالمي “فاندام” لرامز جلال في برنامج .حيث سيكون هو مستدرج الضحايا من النجوم.

كما أظهر المقطع الذي لاقى تفاعلا كبيرا جدا بمجرد نشر رامز له، وجوه مجموعة من النجوم المصريين والعرب الذين سيظهرون بالبرنامج الذي يحصد الأكثر مشاهدة دائما برمضان.

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