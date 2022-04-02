هند القحطاني تستقبل شهر رمضان بفيديو مثير والجمهور: ” المفروض إنها تتصفد مع الشياطين”!

وطن- استقبلت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، هند القحطاني، شهر رمضان، بفيديو استعرضت به مؤخرتها بشكل فاضح.

الغاية تبرر الوسيلةَ!

وظهرت هند عبر “سناب شات”، ببنطال بني ضيق، مع جاكيت صوف رمادي، وقربت الكاميرا لجسدها بشكل كبير لإظهار كافة تفاصيله.

ثم بدأت هند بالتمايل، والدوران بحجة استعراض الإطلالة، وهو الأمر الذي استنكره المتابعون مؤكدين أنها تريد فقط استعراض جسدها.

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وجاء في التعليقات: “الغاية تُبرر الوسيلة”.

وعقب آخر في تعليق مشابه: “لزوم المشاهدات، من بعد ارتفاع البنزين بدت تعرض اكثر”.

وسخرت متابعة معقبة: “المفروض إنها تتصفد مع الشياطين”.

وتساءل ناشط: “معاذي راضي عن الوضع؟”.

هل تسببت هند القحطاني بوفاة والدها؟

وفي سياق آخر، ردت هند على الاتهامات والادعاءات ضدها بتسببها بوفاة والدها لأول مرة.

وقالت هند في مقطع فيديو “أنا السبب في وفاة أبوي وأمي الآن طريحة الفراش، أبوي مات وهو عمره 87 سنة مو أنا السبب”.

وتابعت: “له اكثر من 15 سنة يظهر عليه علامات أنه كان يحتاج علاج، ولكن عشان المعاناة كانت من المنطقة الحساسة ما كان يبغى أن أحد يكشف عن عورته”.

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وأضافت: “تطورت الحالة وبعد أكثر من 15 سنة قالوا فيه سرطان في البروستات”.

“هي الدنيا”

كما أثارت هند تعاطفاً كبيراً الأسبوع الماضي، حين ظهرت بفيديو نشرته عبر “سناب شات”، في يوم الأم، وهي تبكي لأن والدتها ليست معها.

وقالت هند مخاطبة متابعيها: “ما أخفيكم، تذكرت أمي، اشتقت لها”.

ثم وجهت هند رسالة لوالدتها قائلة: “أمي تعالي، اشتقت لك، أنتي عارفة إني ما أقدر أجيك، تعالي أبغى أحضنك”.

وعبر أنغام أغنية الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب “هي الدنيا”، أشارت هند إلى أنها تشبه والدتها وتحمل ملامحها.

كما قالت: “أنا الوحيدة اللي أشبه أمي، الله لا يحرمني منك يا أمي”.

وتعاطف الناشطون مع هند، ودعوا أن يجمعها القدر بوالدتها، وتصدر حينها هاشتاج #هند_القحطاني التريند.

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المصدر: “رصد ومتابعة وطن”