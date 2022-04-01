مدير أمن بطولة كأس العالم في قطر: قد نصادر أعلام “المثلية” لحماية المشجعين

وطن – قال اللواء القطري عبد العزيز عبد الله الأنصاري، المشرف على أمن بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام الحالي 2022، إنه قد يتم نزع أعلام قوس قزح عن المشجعين في كأس العالم لحمايتهم من التعرض للهجوم بسبب الترويج لحقوق المثليين.

مجتمع “الميم” مرحب به

وقال “الأنصاري” في حوار مع وكالة “أسوشييتد برس” أنه سيتم الترحيب بالأزواج من مجتمع الميم وقبولهم في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 21 ديسمبر، على الرغم من تجريم العلاقات الجنسية المثلية في الدولة.

بينما عارض “الأنصاري” الترويج العلني لحريات مجتمع الميم كما يرمز إليها علم قوس قزح الذي قال منظمو “فيفا” وكأس العالم سابقًا إنه سيكون موضع ترحيب في الملاعب الثمانية في قطر.

الهدف حماية المشجعين

وقال “الأنصاري”: “إذا رفع (أحد المعجبين) علم قوس قزح وأخذته منه ، فليس هذا لأنني أريد حقًا، أخذها لإهانته حقًا ، ولكن لحمايته.”

وأوضح أنه “إذا لم أكن أنا، فقد يهاجمه شخص آخر من حوله… لا يمكنني ضمان سلوك كل الناس. وسأقول له: من فضلك، لا داعي لرفع هذا العلم في هذه المرحلة”.

وتابع قائلا: “تريد إظهار وجهة نظرك حول وضع المثليين، أثبت ذلك في مجتمع يقبله”.

وأضاف: “نحن ندرك أن هذا الرجل حصل على التذكرة، يأتي إلى هنا لمشاهدة المباراة، وليس للتظاهر، أو (فعل) سياسي أو شيء في ذهنه”.

وأردف: “مشاهدة المباراة. ذلك جيد. لكن لا تأتي حقًا وتهين المجتمع بأسره بسبب هذا”.

وكان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو قد صرح هذا الأسبوع في الدوحة أن “الجميع سيرى أن الجميع مرحب بهم هنا في قطر ، حتى لو تحدثنا عن مجتمع الميم”.

وقال “الأنصاري” إنه لا يخبر عشاق المثلية بالابتعاد عن قطر أو تحذيرهم من مواجهة المحاكمة.

وأضاف: “احجزوا الغرفة معًا، وناموا معًا – هذا شيء لا يشغلنا”. “نحن هنا لإدارة البطولة. دعونا لا نتجاوز الأشياء الشخصية الفردية التي قد تحدث بين هؤلاء الأشخاص … هذا في الواقع هو المفهوم”.

لن نغير الدين من أجل كأس العالم

وأوضح انه “هنا لا يمكننا تغيير القوانين. لا يمكنك تغيير الدين لمدة 28 يومًا من كأس العالم “.

وقال: “إنني أخاطر … بوجهة نظر أقلية ضد الأغلبية”. يجب أن نكون قريبين من المشكلة قبل أن تندلع وتخرج عن نطاق السيطرة. … إذا هاجمك شخص ما ، فعندئذ يجب أن أتدخل وسوف يكون الوقت قد فات”.

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