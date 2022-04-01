كاتب يمني يتحدث عن مفاجأة تمخضت في سلطنة عمان ستفاجىء مشاورات الرياض

وطن – تحدث الكاتب الصحفي اليمني ورئيس تحرير “هنا عدن” أنيس منصور عن مفاجأة ستخرج من العاصمة العمانية مسقط، وذلك في إطار الحديث عن مشاورات الرياض حول حل الأزمة اليمنية والتي عقدت بدعوة من مجلس التعاون الخليجي، وبدون مشاركة الحوثيين الذي طلبوا عقدها في دولة محايدة.

وقال “منصور” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “الحمد لله نبشركم ان الحل في مسقط وما مشاورات الرياض الا تحصيل حاصل سيتم مفاجأتهم بما تمخض في مسقط”.

الحمد لله نبشركم ان #الحل_في_مسقط وما #مشاورات_الرياض الا تحصيل حاصل سيتم مفاجأتهم بما تمخض في مسقط — انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) March 31, 2022

الحل في سلطنة عمان

وأوضح في تدوينة أخرى قائلا: “المبعوث الاممي في مسقط ولقاء يجمع وفد الحوثيين مع المبعوث الاممي بمسقط”.

كما كشف أن “وفد سعودي تبع خالد بن سلمان بمسقط “. لافتا إلى “تحرك دبلوماسي دولي في مسقط سيتم بلورتها وقراءة نتائجها في الرياض”.

وأكد “منصور” مرة أخرى على أن ” الحل في مسقط”.

وأردف قائلا: “كلنا نبحث عن سلام ولكن نوايا الرياض طبخة جديدة ونوايا مسقط اخماد الحرائق من اجل السلام”.

المبعوث الاممي في مسقط ولقاء يجمع وفد الحوثيين مع المبعوث الاممي بمسقط وفد سعودي تبع خالد بن سلمان بمسقط

تحرك دبلوماسي دولي في مسقط

سيتم بلورتها وقراءة نتائجها في الرياض #الحل_في_مسقط

كلنا نبحث عن سلام ولكن نوايا الرياض طبخة جديدة ونوايا مسقط اخماد الحرائق من اجل السلام — انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) March 31, 2022

المبعوث الأممي يلتقي محمد عبدالسلام في مسقط

وكان المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ قد أعلن، الخميس، عن لقائه بكبير مفاوضي الحوثيين محمد عبدالسلام في مسقط. وذلك في إطار مساعيه للتوصل إلى هدنة خلال شهر رمضان، وتخفيف أزمة الوقود وتيسير حرية الحركة والتنقل”.

وأكد المبعوث الاممي في بيان له، على استمرار المبعوث الأممي مناقشاته مع جميع الأطراف في هذا الشأن.

وفي وقت سابق من الخميس، التقى غروندبرغ بسفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، لبحث المستجدات الراهنة خاصة الحاجة إلى هدنة خلال رمضان.

انتقادات حادة لمشاورات الرياض

يشار إلى انه منذ أُعلن عن المشاورات اليمنية الحالية في “الرياض” من قبل مجلس التعاون الخليجي، تدفقت ردود الفعل السلبية من المتابعين اليمنيين، خصوصاً أولئك المتواجدون داخل البلاد والذين يجدون الوضع أعقد من أي مشاورات من هذا النوع، ويتطلب مقاربات أكثر استيعاباً لحقائق الواقع.

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والمشاورات التي انطلقت صباح، الأربعاء بحضور المبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن. تهدف، حسب إعلان الأمانة العامة للتعاون الخليجي، إلى إيقاف الحرب والتوصل إلى السلام في اليمن، وهو هدف لا يبدو معقولاً بالنظر إلى أن الحوثيين كطرف في الحرب قد رفضوا المشاركة في المشاورات واستمروا في عملياتهم العسكرية للسيطرة على مدينة “مارب”، أهم معاقل الحكومة اليمنية الشرعية في البلاد. وذلك على الرغم من أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية أعلن تعليق عملياته العسكرية ضدهم في اليمن “لإنجاح المشاورات”.

وكان المتمردون الحوثيون الموالون لإيران قد هاجموا السعودية ب 16 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيرة ملغومة، وتسببت الهجمات بحرائق هائلة نتيجة لاستهداف خزانات وقود تابعة لشركة أرامكو. في رد عملي على دعوة التعاون الخليجي لهم للقدوم إلى “الرياض” والانخراط في المشاورات مع بقية القوى اليمنية.

واشترط الحوثيون من أجل المشاركة في المشاورات أن تُجرى في مكان “محايد” غير الرياض، كما رفضوا الالتزام بالهدنة التي أعلنها التحالف بالأمس مطالبين برفع القيود عن مطار صنعاء وميناء الحديدة.

(تويتر)

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