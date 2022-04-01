الرئيس الأوكراني يجرد اثنين من كبار الجنرالات من رتبهما العسكرية ويقول إنهم “خونة” (شاهد)

وطن – أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أقال اثنين من كبار الجنرالات الأوكرانيين، واصفا إياهما بـ”مناهضي الأبطال” في خطابه الليلي الذي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس.

لا وقت للتعامل مع كل الخونة

وقال “اليوم تم اتخاذ قرار آخر بشأن مناهضي الأبطال. الآن ليس لدي وقت للتعامل مع كل الخونة. لكن تدريجيا سيتم معاقبتهم جميعا”.

وأوضح أنه تم تجريد الجنرالات – الرئيس السابق للإدارة الرئيسية للأمن الداخلي لجهاز الأمن الأوكراني، نعوموف أندريه أوليهوفيتش، والرئيس السابق لمكتب خدمة الأمن في أوكرانيا في منطقة خيرسون، كريفوروتشكو سيرهي أولكساندروفيتش – من رتبهم العسكرية.

وقال: “أولئك العسكريون من بين كبار الضباط الذين لم يقرروا مكان وطنهم، والذين ينتهكون قسم الولاء العسكري للشعب الأوكراني فيما يتعلق بحماية دولتنا وحريتها واستقلالها، سيُحرمون حتما من الرتب العسكرية العليا . الجنرالات العشوائيون لا ينتمون إلى هنا”.

الرئيس الأوكراني: الوضع صعب في دونباس وماريوبول

كما تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الفيديو بأن الوضع في الجنوب ومنطقة دونباس لا يزال بالغ الصعوبة. وأكد مجددا أن روسيا تحشد قواتها بالقرب من مدينة ماريوبول المحاصرة.

ووصف الروس بأنهم أشرار جدا وحريصون بشدة على التدمير لدرجة أنهم يبدون وكأنهم أتوا من عالم آخر. وقال إنهم “وحوش تحرق وتنهب وتهاجم عاقدة العزم على القتل”.

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وقال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية دفعت الروس للتراجع من كييف وتشرنيهيف، وهما مدينتان أعلنت موسكو أن الهجمات لن تركز عليهما بعد الآن إذ أنها تسعى لتأمين منطقتي دونباس ولوجانسك الانفصاليتين في الجنوب الشرقي.

وأضاف زيلينسكي “ستكون هناك معارك في المستقبل. ما زلنا بحاجة إلى السير في طريق صعب جدا للحصول على كل ما نريده”.

وتابع “لا يزال الوضع في الجنوب وفي دونباس بالغ الصعوبة”.

مقتل عضو بوفد المفاوضات الأوكراني مع روسيا

وكان أحد أعضاء الوفد الأوكراني الذي شارك في الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا قد قتل في ظروف غامضة في بداية الحرب. في حين أشارت أنباء بأنه كان خائنا.

وقالت شبكة “روسيا اليوم” الحكومية إن النائب والصحفي الأوكراني دينيس كيريف، قتل في كييف، على يد “عملاء من جهاز الأمن العام الأوكراني” أثناء محاولة اعتقاله.

وفي شهر فبراير الماضي، قال تقرير تلفزيوني أوكراني إن كيريف خضع للتحقيق بسبب صلات مزعومة مع أجهزة الاستخبارات الروسية منذ عام 2020 على الأقل.

وأوضح التقرير أن “التحقيق مع النائب توقف لأن لديه صلات قوية بمسؤولين في جهاز الأمن العام الأوكراني”.