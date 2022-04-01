الهدهد

الرئيس الأوكراني يجرد اثنين من كبار الجنرالات من رتبهما العسكرية ويقول إنهم “خونة” (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 أبريل، 2022آخر تحديث: 1 أبريل، 2022
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وطن – أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أقال اثنين من كبار الجنرالات الأوكرانيين، واصفا إياهما بـ”مناهضي الأبطال” في خطابه الليلي الذي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس.

لا وقت للتعامل مع كل الخونة

وقال “اليوم تم اتخاذ قرار آخر بشأن مناهضي الأبطال. الآن ليس لدي وقت للتعامل مع كل الخونة. لكن تدريجيا سيتم معاقبتهم جميعا”.

وأوضح أنه تم تجريد الجنرالات – الرئيس السابق للإدارة الرئيسية للأمن الداخلي لجهاز الأمن الأوكراني، نعوموف أندريه أوليهوفيتش، والرئيس السابق لمكتب خدمة الأمن في أوكرانيا في منطقة خيرسون، كريفوروتشكو سيرهي أولكساندروفيتش – من رتبهم العسكرية.

وقال: “أولئك العسكريون من بين كبار الضباط الذين لم يقرروا مكان وطنهم، والذين ينتهكون قسم الولاء العسكري للشعب الأوكراني فيما يتعلق بحماية دولتنا وحريتها واستقلالها، سيُحرمون حتما من الرتب العسكرية العليا . الجنرالات العشوائيون لا ينتمون إلى هنا”.

الرئيس الأوكراني: الوضع صعب في دونباس وماريوبول

كما تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الفيديو بأن الوضع في الجنوب ومنطقة دونباس لا يزال بالغ الصعوبة. وأكد مجددا أن روسيا تحشد قواتها بالقرب من مدينة ماريوبول المحاصرة.

ووصف الروس بأنهم أشرار جدا وحريصون بشدة على التدمير لدرجة أنهم يبدون وكأنهم أتوا من عالم آخر. وقال إنهم “وحوش تحرق وتنهب وتهاجم عاقدة العزم على القتل”.

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وقال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية دفعت الروس للتراجع من كييف وتشرنيهيف، وهما مدينتان أعلنت موسكو أن الهجمات لن تركز عليهما بعد الآن إذ أنها تسعى لتأمين منطقتي دونباس ولوجانسك الانفصاليتين في الجنوب الشرقي.

وأضاف زيلينسكي “ستكون هناك معارك في المستقبل. ما زلنا بحاجة إلى السير في طريق صعب جدا للحصول على كل ما نريده”.

وتابع “لا يزال الوضع في الجنوب وفي دونباس بالغ الصعوبة”.

مقتل عضو بوفد المفاوضات الأوكراني مع روسيا

وكان أحد أعضاء الوفد الأوكراني الذي شارك في الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا قد قتل في ظروف غامضة في بداية الحرب. في حين أشارت أنباء بأنه كان خائنا.

وقالت شبكة “روسيا اليوم” الحكومية إن النائب والصحفي الأوكراني دينيس كيريف، قتل في كييف، على يد “عملاء من جهاز الأمن العام الأوكراني” أثناء محاولة اعتقاله.

وفي شهر فبراير الماضي، قال تقرير تلفزيوني أوكراني إن كيريف خضع للتحقيق بسبب صلات مزعومة مع أجهزة الاستخبارات الروسية منذ عام 2020 على الأقل.

وأوضح التقرير أن “التحقيق مع النائب توقف لأن لديه صلات قوية بمسؤولين في جهاز الأمن العام الأوكراني”.

المصدر
ديلي ميل
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 أبريل، 2022آخر تحديث: 1 أبريل، 2022
0 2 دقائق
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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