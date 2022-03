المغرب في الصدارة .. تعرف على ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف “الفيفا” العالمية

وطن – نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” الخميس، تصنيف المنتخبات العربية عن شهر مارس، والذي شهد تقدم منتخب مصر رغم الفشل في حجز بطاقة التأهل للمشاركة في مونديال كأس العالم قطر 2022. وتربع المغرب على قمة الصدارة عربياً.

ونجح منتخب مصر “الفراعنة”، من التقدم إلى المركز ال32 في تصنيف الفيفا العالمية، كما وحافظ على مركزه الرابع في القارة الأفريقية السمراء والثاني على مستوى الوطن العربي.

وتجاوز منتخب مصر في ترتيب الفيفا العالمية، منتخب تونس ” نسور قرطاج” صاحب المركز ال35 عالمياً، والجزائر ” محاربو الصحراء” صاحب المركز ال44 عالمياً، وكذلك السعودية في المركز ال49 على مستوى العالم.

وتفوق منتخب أسود الأطلس “المغرب” في الترتيب على جميع المنتخبات العربية، حيث يحتل المركز ال24 عالمياً والأول على مستوى الوطن العربي، الذي نجح ضمن أربعة منتخبات عربية في التأهل لمونديال كأس العالم 2022.

كما وجاء ترتيب أبرز المنتخبات العربية وفق تصنيف الفيفا عالمياً عن شهر مارس، على النحو الآتي:

المغرب ” أسود الأطلس” (24)

مصر ” الفراعنة” (32)

تونس ” نسور قرطاج” (35)

الجزائر ” محاربو الصحراء” (44)

السعودية ” الصقورو الأخضر” (49)

قطر “العنابي” (51)

الإمارات ” الأبيض” (68)

العراق ” أسود الرافدين” (72)

عمان ” الأحمر” (75)

سوريا ” نسور قاسيون” (88)

كما وعلى صعيد القارة الآسيوية، فقد احتل منتخب إيران المركز ال21، كما ويليها اليابان في المركز ال23، ثم كوريا الجنوبية في المركز ال29، وبعدها أستراليا صاحب المركز ال42، والسعودية في المركز ال49.

وخطف منتخب البرازيل ” السامبا” صدارة تصنيف الفيفا عن شهر مارس/ آذار، على حساب منتخب بلجيكا ” الشياطين الحمر” في وصافة الترتيب بعد أن كان في الصدارة في الآونة الأخيرة.

🇧🇷🔝 Brazil are No1!

A Seleção return to top spot for the first time since 2017 👏#FIFARanking pic.twitter.com/4A6QipxDlP

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 31, 2022