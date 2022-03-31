اكتشف ما يفعله تناول الأفوكادو مرة واحدة في الأسبوع في قلبك!

وطن – توصلت دراسة طبية جديدة، أجرتها جمعية القلب الأمريكية، وتحدث عنها موقع “heart”، إلى أن تناول حصتين على الأقل من الأفوكادو أسبوعيا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

دهون غير مشبعة نباتية

وجدت الدراسة أن أولئك الذين يأكلون الأفوكادو بانتظام، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16% . وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 21% مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الأفوكادو قط أو نادرا ما تناولوه.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة لورينا باتشيكو، المؤلف الرئيسي للدراسة من كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة في بوسطن “تقدم دراستنا دليلًا إضافيًّا على أن تناول الدهون غير المشبعة من مصادر نباتية، يمكن أن يحسن جودة النظام الغذائي، وهو عنصر مهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.”

مضيفة “هذه نتائج ملحوظة بشكل خاص منذ أن ارتفع استهلاك الأفوكادو بشكل حاد في الولايات المتحدة في العشرين عاما الماضية، وفقًا لبيانات من وزارة الزراعة الأمريكية.”

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فوائد صحية

يحتوي الأفوكادو على الألياف الغذائية والدهون الأحادية غير المشبعة وغيرها من المكونات المفيدة التي ارتبطت دراستها بصحة القلب والأوعية الدموية.

كما أظهرت الأبحاث السابقة أنه يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول الكلي.

شارك في هذه الدراسة أكثر من 68 ألف امرأة، وأكثر من 41 ألف رجل من الممارسين الصحيين على مدى 30 عامًا. وقد سئل المشاركون عن وجباتهم الغذائية في بداية الدراسة وكل 4 سنوات.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

وأظهرت نتائج الدراسة أن أولئك الذين تناولوا وجبتين على الأقل من الأفوكادو كل أسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16٪ ، وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 21٪ ، مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الأفوكادو قط.

كما أن استبدال الأطعمة المحتوية على الدهون بالأفوكادو كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16٪ إلى 22٪.

إلا أن استبدال الأفوكادو بكمية معادلة من زيت الزيتون والمكسرات والزيوت النباتية الأخرى لم يظهر أي فائدة إضافية للقلب.

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علاقة تناول الأفوكادو وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية

ولم يتم العثور على روابط بين تناول الأفوكادو وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ومن جهتها، قالت عميد كلية هربرت فيرتهايم للصحة العامة شيريل أندرسون: على الرغم من أن الطعام الواحد لا يعتبر حلا لتناول نظام غذائي صحي بشكل روتيني، فإن هذه الدراسة دليل على أن الأفوكادو له فوائد صحية محتملة. وهذا واعد لأنه عنصر غذائي شائع ويمكن الوصول إليه ومرغوب فيه ويسهل إدراجه في الوجبات.”

كما قالت باتشيكو إن نتائج الدراسة يجب أن تشجع العاملين في المهن الصحية وأخصائيي التغذية على اقتراح مرضاهم “باستبدال بعض الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة مثل الجبن واللحوم المصنعة بالأفوكادو”.

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