الأردن.. جريمة قتل داخل مسجد أثناء صلاة الفجر والقاتل يدفع الثمن قبل وصول الشرطة!

وطن– شهدت الأردن جريمة مروعة مزدوجة، راح ضحيتها مواطنان أحدهما القاتل، والآخر ضحية.

قتل في المسجد

وفي التفاصيل التي ذكرتها مديرية الأمن العام، عبر صفحتها على “فيسبوك”، فقد ورد بلاغ لشرطة الزرقاء، بقيام شخص بالدخول إلى أحد المساجد وقت صلاة الفجر، وإطلاق النار باتجاه شخص آخر.

وتوفي الشخص الأول على الفور.

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وتابع الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن : “عند وصول أول دورية للشرطة، كان ذوو المغدور قد تجمعوا وقاموا بالإمساك بالجاني والاعتداء عليه بالضرب واصطحابه معهم داخل احد المنازل”.

سلاح ناري أتوماتيكي

وداهم عناصر الشرطة المنزل ليتم العثور على الجاني مقتولا في ساحة البيت.

هذا وقد جرى ضبط سبعة أشخاص داخل المنزل عند مداهمته، وتم ضبط سلاح ناري أوتوماتيكي بحوزتهم وما زالت التحقيقات جارية.

وفي هذا السياق، سبق أن صرحت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” أن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار بنسبة 18.2 في المائة خلال عام 2020، في ظل تفشي الوباء، مقارنة بعام 2019. حيث حدثت 90 جريمة وأدت إلى وفاة 99 شخصًا في عام 2020. وفي عام 2019 أدت 110 جرائم إلى مقتل 115 شخصًا.

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الجريمة في الأردن

وأشارت الجمعية إلى أن 3.48 في المائة من الجناة تقل أعمارهم عن 18 عامًا، و 34.8 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و 27 عامًا، و 33.3 في المائة تتراوح أعمارهم بين 28 و 37 عامًا، و 17.4 في المائة بين 38-47 عامًا. بينما شكّل الجناة الذين تزيد أعمارهم عن 48 عاما 10.9 في المئة.

وقالت الجمعية إن الأسلحة النارية شكلت معظم الأسلحة المستخدمة في تنفيذ الهجمات (36.9 في المائة)، تليها الأدوات الحادة (36.9 في المائة). وكان الدافع الأبرز بين الجناة الخلافات الشخصية والسابقة (47.8في المائة).

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