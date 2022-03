تحت تهديد السلاح .. نجم مانشستر يونايتد يقع ضحية السرقة

وطن – وقع نجم مانشستر يونايتد الهولندي تاهيت تشونغ البالغ من العمر 22 عاماً، خامس ضحايا السرقة لفريق الشياطين الحمر الإنجليزي في غضون أشهر قليلة ماضية، تحت تهديد السلاح الأبيض من قبل لصوص مجهولون.

وأفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية، بأن ثلاثة أشخاص مقنعين اقتحموا منزل النجم الهولندي تاهيت تشونغ، حيث قاموا بسرقة عدة أشياء ثمينة تقدر قيمتها بالآلاف من الجنيهات الإسترليني تحت تهديد السلاح الأبيض.

Man Utd star Tahith Chong robbed at knifepoint in masked gang’s latest attack on city’s footie aces https://t.co/mmshOr9FuI pic.twitter.com/OG5jqrKr6v

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 26, 2022