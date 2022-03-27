تحت تهديد السلاح .. نجم مانشستر يونايتد يقع ضحية السرقة

وطن – وقع نجم مانشستر يونايتد الهولندي تاهيت تشونغ البالغ من العمر 22 عاماً، خامس ضحايا السرقة لفريق الشياطين الحمر الإنجليزي في غضون أشهر قليلة ماضية، تحت تهديد السلاح الأبيض من قبل لصوص مجهولون.

نجم مانشستر يونايتد تشونغ والتعرض للسرقة

وأفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية، بأن ثلاثة أشخاص مقنعين اقتحموا منزل النجم الهولندي تاهيت تشونغ، حيث قاموا بسرقة عدة أشياء ثمينة تقدر قيمتها بالآلاف من الجنيهات الإسترليني تحت تهديد السلاح الأبيض.

Man Utd star Tahith Chong robbed at knifepoint in masked gang’s latest attack on city’s footie aces https://t.co/mmshOr9FuI pic.twitter.com/OG5jqrKr6v — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 26, 2022

وأضافت الصحيفة، ” لقد دخل الأشخاص الثلاثة المنزل في حولي الساعة الثالثة صباحاً، حيث كان اللاعب نائماً داخل منزله. قاموا بوضع سكينياً على رقبته وطالبوه بتسليم كل الأشياء الثمينة التي يمتلكها من المجوهرات والساعات والحقائب النسائية”.

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ضحايا سرقة نجوم مانشستر يونايتد

وأوضحت الصحيفة، بأن اللصوص سخروا من الإجراءات الأمنية التي قام بوضعها على رقبة اللاعب الهولندي تاهيت تشونغ، داخل منزله. مردفه: ” من حسن الحظ أنهم رحلوا من المنزل بعد السرقة دون إيذائه”.

كما ويعد سرقة النجم الهولندي تاهيت تشونغ، خامس ضحايا السرقة لنجوم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ أعياد الميلاد مع نهاية العام الماضي وحتى يومنا هذا.

السخرية من رجال الأمن

وأضافت، ” لقد كانت حادثة سرقة منزل الهولندي تشونغ مروعة بالنسبة له، أيقظه مشهد سطوا ثلاثة أشخاص يريدون أقنعة ويحملون سكاكين التي قاموا بوضعها على رقبته، كما وقاموا بتوجيه مصابيح الإنارة على وجهه أمروه بالنهوض وإعطائهم كل ما يملك من الأشياء الثمينة داخل المنزل”.

وتابعت الصحيفة، ” لقد عرفوا اللاعب ودعوه بالاسم، حتى أنهم طالبوه بتحسين أمنه وإلا سيتعرض للسرقة مرة أخرى. وقد ظل اللاعب في حالة صدمة كبيرة واهتزاز شديد، وكانت اللصوص محترفين ويبدو أنهم فعلوا ذلك من قبل للاعبين آخرين”.

⚠️ تاهيت تشونغ يؤكد أن الحادثة التي انتشرت عن اقتحام منزله كانت قبل عدة أشهر. https://t.co/XcerFY5mje pic.twitter.com/RQM4eEJWNS — شبكة مانشستر يونايتد (@MUFCNET) March 27, 2022

كما وتعرض النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط فريق الشياطين الحمر لسرقة منزله الأسبوع الفائت، وقبيله زميله فيكتور لينديلوف، وكانت جل عمليات السرقة تتم لمنزلهم أثناء تواجدهم مع الشياطين الحمر.

وانتقل الهولندي تاهيت تشونغ إلى صفوف برمنغهام سيتي مع بداية الموسم الحالي، معاراً من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

(المصدر: وطن + ذا صن)

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