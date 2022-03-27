رياضة

تحت تهديد السلاح .. نجم مانشستر يونايتد يقع ضحية السرقة

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس، 2022آخر تحديث: 27 مارس، 2022
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مانشستر يونايتد وتعرض أحد نجومه لسرقة منزله watanserb.com
الهولندي تاهيت تشونغ نجم مانشستر يونايتد يقع ضحية سرقة منزله

وطن – وقع نجم مانشستر يونايتد الهولندي تاهيت تشونغ البالغ من العمر 22 عاماً، خامس ضحايا السرقة لفريق الشياطين الحمر الإنجليزي في غضون أشهر قليلة ماضية، تحت تهديد السلاح الأبيض من قبل لصوص مجهولون.

نجم مانشستر يونايتد تشونغ والتعرض للسرقة

وأفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية، بأن ثلاثة أشخاص مقنعين اقتحموا منزل النجم الهولندي تاهيت تشونغ، حيث قاموا بسرقة عدة أشياء ثمينة تقدر قيمتها بالآلاف من الجنيهات الإسترليني تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأضافت الصحيفة، ” لقد دخل الأشخاص الثلاثة المنزل في حولي الساعة الثالثة صباحاً، حيث كان اللاعب نائماً داخل منزله. قاموا بوضع سكينياً على رقبته وطالبوه بتسليم كل الأشياء الثمينة التي يمتلكها من المجوهرات والساعات والحقائب النسائية”.

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وأوضحت الصحيفة، بأن اللصوص سخروا من الإجراءات الأمنية التي قام بوضعها على رقبة اللاعب الهولندي تاهيت تشونغ، داخل منزله. مردفه: ” من حسن الحظ أنهم رحلوا من المنزل بعد السرقة دون إيذائه”.

كما ويعد سرقة النجم الهولندي تاهيت تشونغ، خامس ضحايا السرقة لنجوم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ أعياد الميلاد مع نهاية العام الماضي وحتى يومنا هذا.

السخرية من رجال الأمن

وأضافت، ” لقد كانت حادثة سرقة منزل الهولندي تشونغ مروعة بالنسبة له، أيقظه مشهد سطوا ثلاثة أشخاص يريدون أقنعة ويحملون سكاكين التي قاموا بوضعها على رقبته، كما وقاموا بتوجيه مصابيح الإنارة على وجهه أمروه بالنهوض وإعطائهم كل ما يملك من الأشياء الثمينة داخل المنزل”.

وتابعت الصحيفة، ” لقد عرفوا اللاعب ودعوه بالاسم، حتى أنهم طالبوه بتحسين أمنه وإلا سيتعرض للسرقة مرة أخرى. وقد ظل اللاعب في حالة صدمة كبيرة واهتزاز شديد، وكانت اللصوص محترفين ويبدو أنهم فعلوا ذلك من قبل للاعبين آخرين”.

كما وتعرض النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط فريق الشياطين الحمر لسرقة منزله الأسبوع الفائت، وقبيله زميله فيكتور لينديلوف، وكانت جل عمليات السرقة تتم لمنزلهم أثناء تواجدهم مع الشياطين الحمر.

وانتقل الهولندي تاهيت تشونغ إلى صفوف برمنغهام سيتي مع بداية الموسم الحالي، معاراً من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

(المصدر: وطن + ذا صن)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس، 2022آخر تحديث: 27 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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