برشلونة على بُعد خطوة واحدة من حسم صفقة ليفاندوفسكي

وطن – حسم نادي برشلونة الإسباني صفقة ضم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، في اتفاق مبدئي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

اتفاق ليفاندوفسكي مع برشلونة

وكشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية المقربة من نادي برشلونة، عن توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً، حيث وافق الأخير بأن يكون جزء من المشروع الرياضي تحت قيادة المدرب الإسباني الأسطورة تشافي هيرنانديز.

Barcelona has reached a principle of agreement with Robert Lewandowski. The striker has a contract with Bayern until 2023, but wants to leave to La Liga now. Barça will have to negotiate with Bayern. — @giaco_iaco pic.twitter.com/8EbPJVJH8o — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 27, 2022

وأضافت الصحيفة، ” برشلونة ينتظر الحصول على مساعدة نجم بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي، للضغط على إدارة النادي البافاري من أجل الموافقة على عرض برشلونة. الذي يتراوح ما بين 50-60 مليون يورو لإتمام تلك الصفقة بنجاح.

اقرأ أيضاً:

عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ

وأشارت العديد من التقارير الإسبانية، بأن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. أفضل لاعب في العالم لعام 2021، يرغب في خوض تجربة جديدة خارج أسوار نادي بايرن ميونيخ خلال الفترة المقبلة، بعد تحقيقه سلسلة من النجاحات الفردية والجماعية مع النادي الألماني.

ونجح ليفاندوفسكي من إحراز 45 هدفاً وصناعة 4 تمريرات حاسمة. مع فريق بايرن ميونيخ الألماني، خلال مشاركته مع الفريق في 37 مباراة ، كما ويعتلي اللاعب صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 31 هدفاً لهذا الموسم.

Sportitalia: 🚨🚨🚨 البارسا لديه اتفاق مبدئي مع ليفاندوفسكي، الذي يريد ان يلعب في الليغا. عملية قابلة للحياة بالفعل، واقل تكفلة من هالاند. الآن على البارسا الاتفاق مع بايرن، لأن اللاعب لديه عقد حتى 2023. pic.twitter.com/lF5s50rvSF — InCampNou (@InCampNou) March 27, 2022

كما وينتهي عقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع نادي بايرن ميونيخ. في صيف عام 2023، في ظل عدم توصل كلا الطرفين إلى إتفاق بشأن تجديد عقده مع رغبة اللاعب في الرحيل.

يشار إلى أن فريق برشلونة يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 54 نقطة، بفارق 12 نقطة عن غريمه التقليدي المتصدر ريال مدريد برصيد 66 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + سبورت)

اقرأ أيضاً: