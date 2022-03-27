رياضة

برشلونة على بُعد خطوة واحدة من حسم صفقة ليفاندوفسكي

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس، 2022آخر تحديث: 27 مارس، 2022
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روبرت ليفاندوفسكي والاتفاق المبدئي مع نادي برشلونة watanserb.com
ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ قريب من التوقيع مع برشلونة

وطن – حسم نادي برشلونة الإسباني صفقة ضم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، في اتفاق مبدئي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

اتفاق ليفاندوفسكي مع برشلونة

وكشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية المقربة من نادي برشلونة، عن توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً، حيث وافق الأخير بأن يكون جزء من المشروع الرياضي تحت قيادة المدرب الإسباني الأسطورة تشافي هيرنانديز.

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وأضافت الصحيفة، ” برشلونة ينتظر الحصول على مساعدة نجم بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي، للضغط على إدارة النادي البافاري من أجل الموافقة على عرض برشلونة. الذي يتراوح ما بين 50-60 مليون يورو لإتمام تلك الصفقة بنجاح.

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عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ

وأشارت العديد من التقارير الإسبانية، بأن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. أفضل لاعب في العالم لعام 2021، يرغب في خوض تجربة جديدة خارج أسوار نادي بايرن ميونيخ خلال الفترة المقبلة، بعد تحقيقه سلسلة من النجاحات الفردية والجماعية مع النادي الألماني.

ونجح ليفاندوفسكي من إحراز 45 هدفاً وصناعة 4 تمريرات حاسمة. مع فريق بايرن ميونيخ الألماني، خلال مشاركته مع الفريق في 37 مباراة ، كما ويعتلي اللاعب صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 31 هدفاً لهذا الموسم.

كما وينتهي عقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع نادي بايرن ميونيخ. في صيف عام 2023، في ظل عدم توصل كلا الطرفين إلى إتفاق بشأن تجديد عقده مع رغبة اللاعب في الرحيل.

يشار إلى أن فريق برشلونة يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 54 نقطة، بفارق 12 نقطة عن غريمه التقليدي المتصدر ريال مدريد برصيد 66 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + سبورت)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس، 2022آخر تحديث: 27 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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