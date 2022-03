برشلونة على بُعد خطوة واحدة من حسم صفقة ليفاندوفسكي

وطن – حسم نادي برشلونة الإسباني صفقة ضم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، في اتفاق مبدئي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية المقربة من نادي برشلونة، عن توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً، حيث وافق الأخير بأن يكون جزء من المشروع الرياضي تحت قيادة المدرب الإسباني الأسطورة تشافي هيرنانديز.

Barcelona has reached a principle of agreement with Robert Lewandowski. The striker has a contract with Bayern until 2023, but wants to leave to La Liga now. Barça will have to negotiate with Bayern.

