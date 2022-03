تريبل إتش يعتزل عالم المصارعة الحرة بعد تعرضه لأزمة قلبية (صور)

وطن – أعلن المصارع الأمريكي بول مايكل ليفاسك المعروف باسم “تريبل إتش” 52 عاماً، قرار اعتزاله عالم المصارعة الحرة بعد مشواره الطويل الذي وصل إلى 30 عاماً قضاها داخل حلبة “WWE” العالمية.

وأكد موقع اتحاد المصارعة الحرة الترفيهية (WWE)، اعتزال المصارع الأمريكي تربيل إتش المصارعة الحرة بسبب وضعه الصحي الذي يمنعه من استكمال مسيرته الحافلة بالإنجازات والألقاب الفردية والجماعية داخل حلبة المصارعة.

كما وصرع أسطورة المصارعة الحرة “تريبل إتش” في تصريح عبر موقع “First Take”، قائلاً: ” اتخذت قرار اعتزالي من حلبات المصارعة الحرة، بسبب المشاكل الصحية. التي أعاني منها في منطقة القلب. وهذا هو قراري النهائي”.

Breaking: Triple H announced he will retire from in-ring competition after revealing he has a defibrillator in his chest following last year’s cardiac event

(via @FirstTake, @stephenasmith) pic.twitter.com/OPFvQFT4na

— B/R Wrestling (@BRWrestling) March 25, 2022