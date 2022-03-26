تريبل إتش يعتزل عالم المصارعة الحرة بعد تعرضه لأزمة قلبية (صور)

وطن – أعلن المصارع الأمريكي بول مايكل ليفاسك المعروف باسم “تريبل إتش” 52 عاماً، قرار اعتزاله عالم المصارعة الحرة بعد مشواره الطويل الذي وصل إلى 30 عاماً قضاها داخل حلبة “WWE” العالمية.

اعتزال المصارع تريبل إتش

وأكد موقع اتحاد المصارعة الحرة الترفيهية (WWE)، اعتزال المصارع الأمريكي تربيل إتش المصارعة الحرة بسبب وضعه الصحي الذي يمنعه من استكمال مسيرته الحافلة بالإنجازات والألقاب الفردية والجماعية داخل حلبة المصارعة.

كما وصرع أسطورة المصارعة الحرة “تريبل إتش” في تصريح عبر موقع “First Take”، قائلاً: ” اتخذت قرار اعتزالي من حلبات المصارعة الحرة، بسبب المشاكل الصحية. التي أعاني منها في منطقة القلب. وهذا هو قراري النهائي”.

وأضاف الأمريكي تريبل إتش، ” لن أصارع مرة أخرى أبداً، لدي جهاز رجفان القلب في صدري”.

تريبل إتش واتحاد المصارعة الحرة “WWE“

وكان اتحاد المصارعة الحرة (WWE)، قد نشر البيان الرسمي له في وقت سابق بشأن المصارع الأمريكي تريبل إتش، جاء فيه: ” الحالة الصحية للأسطورة بول مايكل ليفاسك المعروف ب” ترييل إتش” مستقرة، فقد خضع لعملية جراحية ناجحة داخل مشفى ييل نيو هيفن في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تعرضه لأزمة قلبية”.

وغرد مواطنه المصارع ريك فلير بشأن حالة المصارع تريبل إتش، قائلاً: ” هبطت لتو وأريد إنهاء أفكاري، بعد إجراء 4 عمليات جراحية مختلفة في غضون 7 أسابيع. أفهم تماماً الخوف والقلق من النوم وعدم الاستيقاظ”.

وأردف المصارع فلير، ” لقد حصلت على واحدة من أعظم الوظائف، إرثك سوف يستمر إلى الأبد! .. الكثير من الاحترام!”.

أبرز إنجازاته طوال مسيرته

ويعد أسطورة المصارعة الحرة الأمريكي تريبل إتش، أحد رموز حلبة المصارعة العالمية. الذي حقق الكثير من الإنجازات الفردية والجماعية طوال مسيرته الطويلة، ومن أبرزها بطل (WWE) ل9 مرات. وبطل العالم للوزن الثقيل 5 مرات، وكذلك بطل (WWE) للفرق مع المصارع ستيفن اوستن مرة واحدة.

اضطراب في ضربات القلب ينهي مسيرة المصارع "تريبل إتش" pic.twitter.com/hA2EGFK4wZ — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 26, 2022

كما وتوج بلقب بطولة القارات 5 مرات، وبطولة (WWE) الأوروبية مرتين، وجائزة رويل رمبل عام 2002، وبطل الوزن الثقيل (IWF) مرة واحدة. وأفضل مصارع لعام 2008 وغيرها من الانجازات الحافلة في عالم المصارعة الحرة.

(المصدر: وطن + اتحاد المصارعة + تويتر)

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