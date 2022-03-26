أحدهم اختطف فتاتين واغتصبهما وآخر استدرج أطفال ومارس اللواط بهم.. السعودية تُنفذ سلسلة إعدامات جديدة!

وطن- أعلنت السلطات السعودية، عن تنفيذها سلسلة إعدامات جديدة لعدد من المتهمين ما بين مواطنين وأجانب في عدة محافظات في المملكة.

خطف فتاتين واغتصابهما!

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “واس”، فقد أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في محافظة جدة.

حيث أقدم / محمد بن عبده بن أحمد درويش – سعودي الجنسية – على خطف فتاتين وفعل الفاحشة بهما بالقوة.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بما نسب إليه, وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه.

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استدراج أطفال وفعل اللواط بهم

ولشناعة ما أقدم عليه فقد تم الحُكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وفي محافظة جدة أيضاً، تم تنفيذ الحكم ضد سعيد كريم محمد ميانماري الجنسية. وذلك بعد استدراجه عدة أطفال وفعل فاحشة اللواط بهم بالقوة.

ومن ضمن المنفذ بهم حكم القتل تعزيراً، عبدالله بن طاهر المرغلاني (سعودي الجنسية). والذي أقدم على قتل ابنته وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات. وإشهار السكين على جدة المجني عليها مما تسبب في وفاتها. وذلك في محافظة جدة كذلك، بمنطقة مكة المكرمة.

يمني يقتل سعوديين

وفي جازان، تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً على علي شوعي محمد حمود سراع ( يمني الجنسية).

حيث أقدم بمشاركة آخرين (سبق تنفيذ حكم القتل فيهم) على ارتكاب عدة جرائم في عدد من مناطق المملكة وسرقة المحلات التجارية.

كما شارك سراع في قتل مواطنين سعوديين. وذلك بمباغتتهما أثناء نومهما والاعتداء عليهما بالضرب وخنقهما.

قتل والدته وشقيقته

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في محافظة حفر الباطن.

وذكر البيان أن صالح بن عواد بن معيض الذراعي الظفيري (سعودي) الجنسية. أقدم على على قتل والدته وشقيقته ـ سعوديتي الجنسية ـ وذلك بإطلاق النار عليهما.

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