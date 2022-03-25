“لهبٌ هائل في جدة” .. الحوثي يضرب أرامكو مجدداً ومشاهد “فظيعة” للحريق (فيديو)

وطن – شنّ الحوثيون الجمعة هجوماً قالوا إنه استهدف العمق السعودي بأعداد كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، في عملية أطلقوا عليها (كسر الحصار الثالثة)، فيما اندلعت النيران في محطة توزيع منتجات بترولية تابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة من جراء الهجوم.

حريق في محطة نفط لشركة أرامكو في جدة

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن استهداف محطة توزيع بترولية في جدة من الحوثيين، ما أدّى لاشتعال النار فيها.

وقال التحالف إنّه تم السيطرة على حريق في خزانين اثنين للمنشأة النفطية دون إصابات أو خسائر بشرية.

وانتشرت مشاهد مصوّرة تظهر حريق محطة نفط أرامكو جراء الهجوم الحوثي .

#شاهد📸| فيديو ثانٍ يوثق الحريق الضخم الذي اندلع في محطة توزيع بترول في #جدة بالمملكة العربية #السعودية نتيجة استهداف حوثي اليوم . pic.twitter.com/NYe8OGTu12 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) March 25, 2022

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وقال التحالف إنّه لا تأثيرات أو تداعيات للهجمات الحوثية على الحياة العامة في جدة.

وأضاف أن “الهجمات العدائية” اليوم أطلقت من مطار صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة. لافتاً إلى أنه يراقب “أنشطة مشبوهة لإطلاق موجه من الهجمات العدائية نحو المملكة”.

وأعلن التحالف عن تعرض السعودية لـ 16 “هجوما عدائيا” الجمعة، لافتا إلى أنه يمارس “ضبط النفس” لإنجاح المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الأزمة بالبلاد.

وزارة الطاقة السعودية: الهجمات تستهدف إمدادات الطاقة في العالم

من جهتها، قالت وزارة الطاقة السعودية إنّ محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة ومحطة “المختارة” في منطقة جازان تتعرضان لهجمات بمقذوفات صاروخية.

واعتبرت أن هذه “الهجمات التخريبية الإرهابية، ومن يقفون وراءها، لا تستهدف المملكة وحدها فحسب، وإنما تستهدف زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم”. وفق بيان وزارة الطاقة السعودية

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وطالبت دول العالم ومنظماته الوقوف ضد هذه الاعتداءات، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

ولفتت الى أن “السعودية لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية”.

“عملية كسر الحصار الثالثة”

من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، عن تنفيذ عملية ” كسر الحصار الثالثة”، “ردا على استمرار الحصار الظالم على بلدنا وشعبنا وتدشينا للعام الثامن من الصمود، بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير”. حسب قوله

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى" يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم

ردا على استمرارِ الحصارِ الظالمِ على بلدِنا وشعبنا وتدشينا للعام الثامن من الصمود نفذت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بعون الله تعالى عمليةَ كسر الحصار الثالثة — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 25, 2022

وأضاف أنه تم “استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة استهداف مصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة”.

وذلك بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير

وذلك على النحو التالي:

استهدافُ منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة

استهداف مصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 25, 2022

كما أعلن استهداف “أرامكو جيزان ونجران بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة. واستهداف أهدافٍ حيويةٍ وهامةٍ في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بإعدادٍ كبيرةٍ من الصواريخ الباليستية”.

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في حين توعد بأن “القوات المسلحة ستنفذ المزيدَ من الضرباتِ النوعيةِ ضمنَ بنك أهدافِ كسرِ الحصار. وإنها لن تترددَ في توسيعِ عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار”.

استهداف أرامكو جيزان ونجران بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة

استهداف أهدافٍ حيويةٍ وهامةٍ في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بإعدادٍ كبيرةٍ من الصواريخ الباليستية

إن القوات المسلحة ستنفذ المزيدَ من الضرباتِ النوعيةِ ضمنَ بنك أهدافِ كسرِ الحصار — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 25, 2022

وإنها لن تترددَ في توسيعِ عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار

والله على ما نقول شهيد

عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء الثاني والعشرين من شعبان 1443 للهجرة

الموافق للخامس والعشرين من مارس 2022

صادر عن القوات المسلحة اليمنية — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 25, 2022

إدانات

وأدانت الخارجية الأمريكية هجوم الحوثيين، وقالت إنه يعتبر اعتداء على المدنيين بالمملكة.

كما أدان مجلس التعاون الخليجي “بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه المملكة”.

بينما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن “هجمات الحوثيين على المملكة تعرض أرواح المدنيين للخطر، ويجب أن تتوقف فوراً”.

وأضاف: “ندين بشدة هجوم الحوثيين الإرهابي على مواقع مهمة بالمملكة.”

في حين أدانت الإمارات “استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة الأعيان المدنية و المصالح الاقتصادية الحيوية في المملكة”.

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