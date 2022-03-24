رياضة

ميدو يحذر من كارثة خطيرة تصيب نجوم الكرة المصرية (فيديو)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 مارس، 2022آخر تحديث: 24 مارس، 2022
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وطن- حذر نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو 39 عاماً، من الكارثة الخطيرة التي تصيب بعض نجوم الرياضة المصرية بالاكتئاب، بعد ابتعادهم عن الشهرة والتجاهل الإعلامي لمشوارهم الرياضي في عالم كرة القدم المستديرة.

ميدو وكارثة نجوم الرياضة المصرية

وقال المصري أحمد حسام ميدو في برنامجه “الريمونتادا” الذي يبث عبر قناة المحور المصرية، بأن الرياضي يشعر بحالة مختلفة. بعد الابتعاد عن عالم الشهرة والأضواء وكذلك فقده للمال.

وأردف ميدو، ” ما حدث مع عمرو زكي أمر وارد لأنه نجم كبير وابتعد عن الأضواء، ولكن هناك العديد من النجوم الكبار يتعرضوا لنفس الموقف ولا يتم تسليط الضوء عليهم، حيث يتم  التعامل معهم بصورة منظمة وممنهجة. من جانب المسؤولين عن قطاع الرياضة المصرية”.

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ميدو والضغوط النفسية بعد الاعتزال

كما وأضاف ميدو، ” لا بد من وضع آلية للتعامل مع الضغوط النفسية. التي تواجه نجوم كرة القدم بعد اعتزالهم أو حتى ابتعادهم عن الأضواء والشهرة”.

وتابع، ” هناك كارثة تحيط العديد من الرياضيين في العالم وعلى وجه الخصوص نجوم كرة القدم وهي الاصابة بالاكتئاب، وهو ما حدث مع العديد من اللاعبين السابقين، ومن أبرزهم نجم فريق توتنهام الأسبق آرون لينون والذي يلعب في الوقت الحالي مع نادي بيرنلي”.

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وبين نجم الكرة المصرية ميدو، بأن نجم توتنهام لينون خضع للعلاج النفسي داخل مصحة في ليدز يونايتد، كما أنه ابتعد عن ملاعب كرة القدم لنحو 7 شهور كاملة. ليستكمل مسيرته بعدها مع فريق إيفرتون الإنجليزي.

الأطباء النفسيين

واستكمل ميدو، ” لدينا العديد من الأطباء النفسيين الكبار في الكرة المصرية، يمكنهم التعامل مع هذه الوقائع بالنسبة للرياضيين”.

وختم حديثه، ” لاعبي كرة القدم يعانون من أزمات صحية حادة بعد الاعتزال، كما أنهم يتعرضون لصدمات في الرأس نتيجة الألعاب الهوائية الممنوعة من الممارسة للاعبي كرة القدم تحن سن 12 عاماً من اللعب بالرأس”.

يشار إلى أن نادي الزمالك المصري قد عين نجم الكرة المصرية والزمالك السابق عمرو زكي، نائب في قطاع الناشئين داخل القلعة البيضاء، بعد حالة الاكتئاب التي مر بها اللاعب نتيجة التجاهل الإعلامي لمشواره الرياضي بعد الاعتزال.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 مارس، 2022آخر تحديث: 24 مارس، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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