رياضة

مساعي لنقل قلب مارادونا إلى مونديال قطر 2022

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 مارس، 2022آخر تحديث: 24 مارس، 2022
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اقتراح بنقل قلب دييغو مارادونا إلى مونديال قطر 2022 watanserb.com
مبادرة لنقل قلب مارادونا إلى مونديال قطر 2022

وطن – طالبت العديد من الشركات المتخصصة في مجال الإعلان والعلاقات العامة وصناعة المحتوى في قارة أمريكا الجنوبية، بنقل قلب مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية إلى مونديال كأس العالم في دولة قطر 2022.

انتقال قلب مارادونا إلى مونديال قطر 2022

وأصدرت تلك الشركات بيان رسمي لها يوم الأربعاء الماضي، بشأن نقل قلب مارادونا إلى مونديال كأس العالم في دولة قطر 2022، جاء فيه: ” بعد التحركات والتنقلات العديدة، آخر ما نعرفه هو أن قلب الراحل دييغو مارادونا موجود تحت الحراسة المشددة، كما ومحفوظ بمادة الفورمالدهيد في قسم الترشيح المرضي في مدينة بوينوس آيرس”.

وأردف البيان، ” لو كان مارادونا على قيد الحياة، كان حاضراً في المونديال من أجل تشجيع منتخب بلاده الأرجنتين. كما ونقترح بوجود قلب مارادونا في مونديال قطر القادم”.

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فيما تبنت جهات عديدة دون الرسمية، مباراة نقل قلب مارادونا إلى مونديال قطر2022. المقرر إقامته مع أواخر شهر نوفمبر من العام الجاري.

ومن أبرز تلك الشركات التي روجت لمبادرة نقل قلب مارادونا إلى مونديال كأس العالم 2022، شركة “SDO” بومباي المشهورة في قارة أمريكا الجنوبية والمتخصصة في مجال الدعاية والإعلان.

مارادونا والتتويج بمونديال كأس العالم

وساهم الراحل دييغو مارادونا في تتويج منتخب الأرجنتين ” راقصي التانغو”، بمونديال كأس العالم عام 1986 في دولة المكسيك. كما وتبقى في ذاكرة سجل التاريخ الهدف. الذي سجله مارادونا بيده داخل شباك إنجلترا في دور الربع النهائي التي انتهت بفوز منتخب بلاده بهدفين مقابل هدف وحيد.

كما ويعد الراحل مارادونا من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، حيث لعب خلال مشواره الكروية الذي بدأ في عام 1976 مع العديد من الأندية الأوروبية وقارة أمريكا الجنوبية، ومن أبرزها بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وإشبيلية. قبل اعتزال مسيرته عام 2001.

كما وخاص دييغو مارادونا طوال مسيرته الكروية 491 مباراة، استطاع من خلالها تسجيل 259 هدفاً، بينما على صعيد مشوراه مع منتخب الأرجنتين 106 مباراة مسجلاً 42 هدفاً.

ومن الجدير بالذكر، فقد توفيّ الراحل دييغو مارادونا في ال25 من شهر نوفمبر عام 2020، بعد إجرائه لعملية جراحية في منطقة الدماغ بسبب جلطة دموية مفاجئة ودفن بدون قلب، ولا يزال التحقيق في معرفة أسباب وفاته جارية إلى يومنا هذا.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 مارس، 2022آخر تحديث: 24 مارس، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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