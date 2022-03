مساعي لنقل قلب مارادونا إلى مونديال قطر 2022

وطن – طالبت العديد من الشركات المتخصصة في مجال الإعلان والعلاقات العامة وصناعة المحتوى في قارة أمريكا الجنوبية، بنقل قلب مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية إلى مونديال كأس العالم في دولة قطر 2022.

وأصدرت تلك الشركات بيان رسمي لها يوم الأربعاء الماضي، بشأن نقل قلب مارادونا إلى مونديال كأس العالم في دولة قطر 2022، جاء فيه: ” بعد التحركات والتنقلات العديدة، آخر ما نعرفه هو أن قلب الراحل دييغو مارادونا موجود تحت الحراسة المشددة، كما ومحفوظ بمادة الفورمالدهيد في قسم الترشيح المرضي في مدينة بوينوس آيرس”.

وأردف البيان، ” لو كان مارادونا على قيد الحياة، كان حاضراً في المونديال من أجل تشجيع منتخب بلاده الأرجنتين. كما ونقترح بوجود قلب مارادونا في مونديال قطر القادم”.

فيما تبنت جهات عديدة دون الرسمية، مباراة نقل قلب مارادونا إلى مونديال قطر2022. المقرر إقامته مع أواخر شهر نوفمبر من العام الجاري.

ومن أبرز تلك الشركات التي روجت لمبادرة نقل قلب مارادونا إلى مونديال كأس العالم 2022، شركة “SDO” بومباي المشهورة في قارة أمريكا الجنوبية والمتخصصة في مجال الدعاية والإعلان.

وساهم الراحل دييغو مارادونا في تتويج منتخب الأرجنتين ” راقصي التانغو”، بمونديال كأس العالم عام 1986 في دولة المكسيك. كما وتبقى في ذاكرة سجل التاريخ الهدف. الذي سجله مارادونا بيده داخل شباك إنجلترا في دور الربع النهائي التي انتهت بفوز منتخب بلاده بهدفين مقابل هدف وحيد.

كما ويعد الراحل مارادونا من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، حيث لعب خلال مشواره الكروية الذي بدأ في عام 1976 مع العديد من الأندية الأوروبية وقارة أمريكا الجنوبية، ومن أبرزها بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وإشبيلية. قبل اعتزال مسيرته عام 2001.

They ask to take the heart of Maradona to the World Cup in Qatar 2022 https://t.co/JatvHHOzEF

— BuzzFeeds (@BuzzFeedsmedia) March 24, 2022