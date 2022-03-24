فيديو من الكويت يقلب مصر .. كويتي يصفع وافداً مصرياً ويهينه (فيديو)

وطن – قلب مقطع فيديو من الكويت مواقع التواصل في مصر وفجر غضب المصريين، بعدما وثق اعتداء مواطن كويتي على شاب مصري وافد وصفعه عى وجهه وإهانته.

اعتداء مواطن كويتي على شاب مصري وافد

ويظهر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع الرجل الكويتي وهو يهين شاب مصري، ويعتدي عليه بالضرب والصفع على الوجه في مشهد صادم.

ويبدو أن هذه اللقطات مفرغة من كاميرا مراقبة داخل المكتب الذي كانا يتواجدان فيه.

ولفت ناشطون إلى أن المواطن الكويتي هو كفيل ويعمل لديه الشاب المصري، الذي ظهر في المقطع وهو يهان.

وأشاروا إلى أن الخلاف وقع بينهما بعدما طالب الشاب المصري كفيله الكويتي، بمستحقاته التي حرمه منها.

#ارحل_يا_سيسي

فيديو متداول لمواطن كويتي يصفع عاملا مصريا ويحرمه مستحقاته المالية

السؤال بقي لحد أمتي!!!؟؟ pic.twitter.com/pVwTIgnF2X — Khaled Ali (@KhaledA23628239) March 23, 2022

جدل

وتسبب الفيديو في حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل، واعتبرت ناشطة أن “سكوت الوافد المصري وتقبله أن يهينه ويضربه أيا كان بهذه الطريقة، هو تقصير في حق نفسه وكرامته.”

مضيفة:”ومن الآخر العين بالعين والبادئ أظلم. الدفاع عن النفس حق مشروع في ديننا.”

كما أحدث المقطع موجة غضب واسعة على مواقع التواصل في مصر، معتبرين ذلك إهانة للشعب المصري كله.

وكتب ناشط باسم “أبوطارق”:”والله مهما كانت الظروف ومهما كانت العواقب ومهما عظمت حجم حاجته، العيب علىً الموظف مش علىً الكفيل

سكوتك عن اهانتك هو تقصير فى حقك نفسك وكرامتك ، العين بالعين والبادئ أظلم.”

فيما لفت “إسلام” بأنه هذه حالة فردية وأنه هناك مئات الآلاف من المصريين، الذين يعملون في الكويت بطريقة شرعية وبكل الود والاحترام مع إخوانهم الكويتين.

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مضيفا:”لا للوقيعة بين الأشقاء والكويت دولة ديمقراطية فيها قانون يعطي كل ذي حق حقه.”

وعبر ناشط آخره عن تعجبه من المقطع وأنه لابد من سبب خفي غير ظاهر للشجار:”اكيد فى حاجة محدش يعرفها عشان اكيد الكويتى مش مجنون عشان يعمل كده.”

فيما دون خالد بن سلطان بن عيسى:”أرجوا أن يكون هذا التصوير صحيح وليس تمثيل. اذا كان صحيح العامل ياخذ الفيديوا ويشتكي في الشئون او المخفر هل معقول ان هذا جاهز للتصوير.”

وقبل يومين أفادت وسائل إعلام كويتية بإصدار ديوان الخدمة المدنية في الكويت، توجيهات جديدة بمخالفة أي جهة ترشح غير كويتي للتوظيف.

وعبر العديد من الكويتيين مؤخرا عن غضبهم الشديد من استحواذ الوافدين خاصة المصريين، على الوظائف الكبيرة والحساسة داخل وزارات الدولة.

وكانت تقارير سابقة لفتت إلى أن المصريين بالكويت هم أعلى الجنسيات استحواذا على تعيينات الحكومة والخاص بـ456 ألف موظفا.

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في سياقٍ آخر، أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، قبل يومين حكمها النهائي الأخير في قضية “الإساءة للجالية المصرية”، والمتهم فيها الناشطة الكويتية الشهيرة ريم الشمري.

وبحسب وسائل إعلام كويتية فقد أعلنت الجنايات الكويتية براءة ريم الشمري من الإساءة للجالية المصرية.

اللهم لك الحمد و لك الشكر يا رب 🤲🏻

تم الحكم في قضيتي الموجهه الي بالاساءة الى الجالية المصرية ( البراءة من جميع التهم) 🇰🇼♥️

الحمد و الشكر لله رب العالمين

لك الحمد و لك الشكر يا رب حمدا كثيرا

لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و لعظيم سلطانك

يتبع ١ #الكويت #ريم_الشمري #وطن_النهار pic.twitter.com/Xln4eH73IU — 🇰🇼 بنت الكويت .. الريم 🇰🇼 (@reem78alsh) March 22, 2022

من جانبها أعلنت ريم الشمري، عبر حسابها بتويتر خبر برائتها من الإساءة إلى الجالية المصرية في الكويت في مقطع فيديو مصور عبرت فيه عن فرحتها بالحكم، وامتنناها للقضاء الكويتي النزيه .

وكانت ريم الشمري أحدثت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مايو من العام 2020 بعد ظهورها في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، هاجمت فيه المصريين ووصفتهم بالمأجورين والخادمين في بلادها.

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