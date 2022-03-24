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فيديو من الكويت يقلب مصر .. كويتي يصفع وافداً مصرياً ويهينه (فيديو)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 مارس، 2022آخر تحديث: 24 مارس، 2022
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اعتداء مواطن كويتي على شاب مصري وافد watanserb.com
اعتداء مواطن كويتي على شاب مصري وافد

وطن – قلب مقطع فيديو من الكويت مواقع التواصل في مصر وفجر غضب المصريين، بعدما وثق اعتداء مواطن كويتي على شاب مصري وافد وصفعه عى وجهه وإهانته.

اعتداء مواطن كويتي على شاب مصري وافد

ويظهر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع الرجل الكويتي وهو يهين شاب مصري، ويعتدي عليه بالضرب والصفع على الوجه في مشهد صادم.

ويبدو أن هذه اللقطات مفرغة من كاميرا مراقبة داخل المكتب الذي كانا يتواجدان فيه.

ولفت ناشطون إلى أن المواطن الكويتي هو كفيل ويعمل لديه الشاب المصري، الذي ظهر في المقطع وهو يهان.

وأشاروا إلى أن الخلاف وقع بينهما بعدما طالب الشاب المصري كفيله الكويتي، بمستحقاته التي حرمه منها.

جدل 

وتسبب الفيديو في حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل، واعتبرت ناشطة أن “سكوت الوافد المصري وتقبله أن يهينه ويضربه أيا كان بهذه الطريقة، هو تقصير في حق نفسه وكرامته.”

مضيفة:”ومن الآخر العين بالعين والبادئ أظلم. الدفاع عن النفس حق مشروع في ديننا.”

كما أحدث المقطع موجة غضب واسعة على مواقع التواصل في مصر، معتبرين ذلك إهانة للشعب المصري كله.

وكتب ناشط باسم “أبوطارق”:”والله مهما كانت الظروف ومهما كانت العواقب ومهما عظمت حجم حاجته، العيب علىً الموظف مش علىً الكفيل
سكوتك عن اهانتك هو تقصير فى حقك نفسك وكرامتك ، العين بالعين والبادئ أظلم.”

فيما لفت “إسلام” بأنه هذه حالة فردية وأنه هناك مئات الآلاف من المصريين، الذين يعملون في الكويت بطريقة شرعية وبكل الود والاحترام مع إخوانهم الكويتين.

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مضيفا:”لا للوقيعة بين الأشقاء والكويت دولة ديمقراطية فيها قانون يعطي كل ذي حق حقه.”

وعبر ناشط آخره عن تعجبه من المقطع وأنه لابد من سبب خفي غير ظاهر للشجار:”اكيد فى حاجة محدش يعرفها عشان اكيد الكويتى مش مجنون عشان يعمل كده.”

فيما دون خالد بن سلطان بن عيسى:”أرجوا أن يكون هذا التصوير صحيح وليس تمثيل. اذا كان صحيح العامل ياخذ الفيديوا ويشتكي في الشئون او المخفر هل معقول ان هذا جاهز للتصوير.”

وقبل يومين أفادت وسائل إعلام كويتية بإصدار ديوان الخدمة المدنية في الكويت، توجيهات جديدة بمخالفة أي جهة ترشح غير كويتي للتوظيف.

وعبر العديد من الكويتيين مؤخرا عن غضبهم الشديد من استحواذ الوافدين خاصة المصريين، على الوظائف الكبيرة والحساسة داخل وزارات الدولة.

وكانت تقارير سابقة لفتت إلى أن المصريين بالكويت هم أعلى الجنسيات استحواذا على تعيينات الحكومة والخاص بـ456 ألف موظفا.

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في سياقٍ آخر، أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، قبل يومين حكمها النهائي الأخير في قضية “الإساءة للجالية المصرية”، والمتهم فيها الناشطة الكويتية الشهيرة ريم الشمري.

وبحسب وسائل إعلام كويتية فقد أعلنت الجنايات الكويتية براءة ريم الشمري من الإساءة للجالية المصرية.

من جانبها أعلنت ريم الشمري، عبر حسابها بتويتر خبر برائتها من الإساءة إلى الجالية المصرية في الكويت في مقطع فيديو مصور عبرت فيه عن فرحتها بالحكم، وامتنناها للقضاء الكويتي النزيه .

وكانت ريم الشمري أحدثت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مايو من العام 2020 بعد ظهورها في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، هاجمت فيه المصريين ووصفتهم بالمأجورين والخادمين في بلادها.

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المصدر
رصد ومتابعة وطن - مواقع التواصل
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 مارس، 2022آخر تحديث: 24 مارس، 2022
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صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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