عقوبات رادعة بحق الجماهير لمنع أي أعمال شغب قبيل مباراة مصر والسنغال

وطن – فرضت الحكومة المصرية مجموعة من العقوبات الصارمة، من أجل ردع أي أعمال شغب من قبل الجماهير تصل إلى حد الإعدام، قبيل مواجهة مباراة مصر والسنغال في ذهاب نهائيات التصفيات الأفريقية المؤهلة للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022.

مباراة مصر والسنغال والعقوبات الصارمة

ونشرت وسائل الإعلام المصرية، لائحة العقوبات الصارمة. التي وضعتها الحكومة المصرية لردع أي أعمال شغب في المباريات، والتي جاءت قبيل مواجهة قمة مباراة مصر والسنغال. المقرر إقامتها مساء يوم غدٍ الجمعة على ملعب ” استاد القاهرة الدولي”.

وبينت تلك الوسائل، بأن قانون الرياضة المصري ينص على عقاب السب والقذف بالسجن لمدة عام، إلى جانب دفع غرامة مالية يبلغ قيمتها 3 آلاف جنيه مصري، كما وتصل عقوبة تهديد شخص داخل ملعب المباراة. بالسجن لمدة عام ودفع غرامة مالية تقدر ب100 ألف جنيه مصري.

وأوضحت، بأن عقوبة الانتماء لكيانات وروابط غير مشروعة. وفق قانون الرياضة المصري، تصل إلى السجن 3 أعوام مع دفع غرامة مالية تبلغ قيمتها 300 ألف جنيه مصري.

التحريض على التعصب

وأردفت التقارير المصرية، ” لقد تم وضع قانون لتقنية المعلومات، حيث تصل العقوبة بالسجن 5 أعوام مع دفع غرامة مالية تقدر ب 300 ألف جنيه مصري، في حالة ثبوت تحريض على التصعب عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي”.

كما واستكملت، ” الحكومة المصرية فرضت قانون العقوبة بالسجن لمدة 5 أعوام لمن ينضم لروابط وجماعة مخالفة للقانون، وكذلك 5 سنوات على حيازة ألعاب نارية. بغرض إرهاب المشجعين داخل ملعب المباراة”.

وتصل حد العقوبة التي فرضتها الحكومة المصرية على جماهير كرة القدم في المباريات، إلى عقوبة السجن المؤبد والإعدام، في حال ثبوت مشاركة روابط لإرهاب المشجعين. أو حتى الموطنين. كما والسجن عام لمن يقوم بترويع الجماهير.

وفي حال ثبوت قيام الجاني بالقتل العمد، فقد يصل الأمر إلى عقوبة الإعدام. من أجل ردع أي أعمال شغب من قبل الجماهير داخل ملاعب كرة القدم المصرية.

ويستعد منتخب مصر “الفراعنة” لمواجهة نظيره الضيف السنغال “أسود الترانغا”، في ذهاب التصفيات النهائية عن القارة الأفريقية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

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