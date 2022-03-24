حبوب منع حمل للذكور .. فعالة بنسبة 99% وبدون أي آثار جانبية

وطن – قال فريق من العلماء إنهم طوروا وسيلة منع حمل للذكور وظهر أنها فعالة بنسبة 99٪ لدى الفئران، ولم تسبب آثارًا جانبية ملحوظة ومن المتوقع أن يدخل العقار التجارب البشرية بحلول نهاية هذا العام.

حبوب منع الحمل للذكور

وبحسب موقع “sciencealert” فإنه سيتم تقديم النتائج في اجتماع الربيع للجمعية الكيميائية الأمريكية، ويمثل هذا خطوة رئيسية نحو توسيع خيارات تحديد النسل – وكذلك المسؤوليات – للرجال.

ومنذ أن تمت الموافقة على حبوب منع الحمل لأول مرة في الستينيات، كان الباحثون مهتمين بما يكافئها لدى الذكور، كما قال محمد عبد الله النعمان، طالب الدراسات العليا في جامعة “مينيسوتا” لوكالة فرانس برس.

وقال النعمان: “أظهرت دراسات متعددة أن الرجال مهتمون بمشاركة مسؤولية تحديد النسل مع شركائهم – ولكن حتى الآن ، لم يكن هناك سوى خيارين فعالين متاحين: الواقي الذكري أو قطع القناة الدافقة.”

وتعد جراحة قطع القناة الدافقة باهظة الثمن وليست ناجحة دائمًا.

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وتستخدم حبوب منع الحمل الأنثوية هرمونات لتعطيل الدورة الشهرية. واستهدفت الجهود الكثيرة السابقة تطوير مكافئ ذكر استهدفت هرمون التستوستيرون الذكري.

آثار جانبية لحبوب منع الحمل

لكن المشكلة في حبوب منع الحمل هي أنه تتسبب في آثار جانبية مثل زيادة الوزن والاكتئاب، وزيادة مستويات الكوليسترول المعروف باسم البروتين الدهني منخفض الكثافة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وتحمل حبوب منع الحمل الأنثوية أيضًا آثارًا جانبية، بما في ذلك مخاطر تخثر الدم – ولكن نظرًا لأن النساء يواجهن الحمل في غياب وسائل منع الحمل، فإن حساب المخاطر يختلف.

تفاصيل العقار

ولتطوير عقار غير هرموني استهدف “نعمان” الذي يعمل في مختبر البروفيسورة “جوندا جورج”، بروتينًا يسمى “مستقبلات حمض الريتينويك (RAR) ألفا”.

حيث أنه داخل الجسم يتم تحويل فيتامين (أ) إلى أشكال مختلفة، بما في ذلك حمض “الريتينويك” الذي يلعب أدوارًا مهمة في نمو الخلايا وتكوين الحيوانات المنوية وتطور الجنين.

ويحتاج حمض الريتينويك إلى التفاعل مع RAR-alpha لأداء هذه الوظائف، وقد أظهرت التجارب المعملية أن الفئران التي لا تحتوي على الجين الذي ينتج RAR-alpha عقيمة.

وطور نومان وجورج مركبًا يمنع عمل RAR-alpha. وحددوا أفضل بنية جزيئية بمساعدة نموذج الكمبيوتر.

وقال نعمان: “إذا عرفنا شكل ثقب المفتاح، فيمكننا صنع مفتاح أفضل – وهنا يأتي دور النموذج الحسابي”.

وتم تصميم المادة الكيميائية الخاصة بهم والمعروفة باسم “YCT529” للتفاعل على وجه التحديد مع RAR-alpha. وليس مستقبلين آخرين مرتبطين RAR-beta و RAR-gamma ، من أجل تقليل الآثار الجانبية المحتملة.

يمكن طرحه بالأسواق خلال 5 سنوات

وعند تناوله عن طريق الفم لذكور الفئران لمدة أربعة أسابيع، قلل YCT529 بشكل كبير من عدد الحيوانات المنوية وكان فعالًا بنسبة 99 بالمائة في منع الحمل في تجربة التزاوج.

راقب الباحثون الوزن والشهية والنشاط العام، ولم يجدوا أي آثار سلبية واضحة، على الرغم من أن الفئران بالطبع لا يمكنها الإبلاغ عن الآثار الجانبية مثل الصداع أو تغيرات المزاج.

وبعد أربعة إلى ستة أسابيع من منعهم من الدواء، يمكن للفئران أن تلد مرة أخرى صغارًا.

وقالت جورج إن الفريق ، الذي حصل على تمويل من المعاهد الوطنية للصحة ومبادرة منع الحمل للذكور. يعمل مع شركة تسمى “YourChoice Therapeutics” لبدء التجارب البشرية بحلول الربع الثالث أو الرابع من عام 2022.

وتابعت: “أنا متفائلة أن هذا سيتحرك إلى الأمام بسرعة”، متخيلة جدولا زمنيا محتملا للتسويق في غضون خمس سنوات أو أقل.

وأضافت: “ليس هناك ما يضمن أنها ستنجح … لكنني سأفاجأ حقًا إذا لم نشهد تأثيرًا على البشر أيضًا”.

وكان السؤال المستمر حول حبوب منع الحمل للرجال في المستقبل هو ما إذا كانت النساء ستثق في الرجال لاستخدامها.

لكن الدراسات الاستقصائية أظهرت أن معظم النساء سيكون لديهن ثقة في شركائهن، وقد أشارت أعداد كبيرة من الرجال إلى أنهم سيكونون منفتحين على الدواء.

وتقول مبادرة منع الحمل غير الربحية للذكور، والتي تشارك في جمع التبرعات والدعوة:”ستضيف موانع الحمل للرجال إلى مزيج الأساليب. وتوفر خيارات جديدة تسمح للرجال والنساء بالمساهمة بأي طريقة يرونها مناسبة لاستخدام وسائل منع الحمل”.

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