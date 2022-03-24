جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا يوم الجمعة والقنوات الناقلة

وطن – ينتظر عشاق كرة القدم مباريات تصفيات كأس العالم 2022 للمنتخبات الأفريقية يوم الجمعة، في المرحلة الأخيرة لحسم المتأهلين للمشاركة في مونديال قطر المقرر إقامته مع أواخر شهر نوفمبر من العام الجاري.

موعد المغرب والكونغو الديمقراطية في تصفيات أفريقيا 2022

وستنطلق أولى المواجهات في تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا، بين منتخب المغرب “أسود الأطلس” والكونغو الديمقراطية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”.

كما وبتوقيت دولة المغرب عند الساعة الخامسة مساءً، أما وبتوقيت مكة المكرمة “السعودية” في تمام الساعة السابعة مساءً.

مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا

وستقام مباراة الجزائر ” محاربو الصحراء” والكاميرون “الأسود” عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة مصر، بينما ستكون في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس.

كما وبتوقيت مكة المكرمة “السعودية” عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة العاشرة مساءً.

موعد مباراة تونس ومالي في تصفيات أفريقيا 2022

كما ويتزامن مباراة تونس “نسور قرطاج” ومالي بنفس التوقيت مع مباراة الجزائر والكاميرون، في تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

قائمة منتخب تونس 🇹🇳 لمواجهتي مالي في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم. pic.twitter.com/F5EGYIIgrF — عالم المونديال (@WC_Qatar22) March 17, 2022

مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022

وستكون مباراة مصر “الفراعنة” والسنغال “أسود الترانغا”، القوية والمثيرة بين كلا المنتخبين في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر.

وبتوقيت مكة المكرمة “السعودية” عند الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، كما وستكون في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت دولة الإمارات وعمان.

🔴 📸 | المنتخب الوطني يواصل استعداداته للسنغال بحضور جمال علام …. ⬇️⬇️ أدي المنتخب الوطني تدريبه اليوم علي الملعب الرئيسي بإستاد الدفاع الجوي ؛ إستعدادا لخوض مباراة الذهاب أمام منتخب السنغال في المرحلة النهائية من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم.#EFA pic.twitter.com/Y7Rncy0aig — EFA.eg (@EFA) March 23, 2022

ويتزامن بنفس توقيت مباراة مصر والسنغال مع مباراة غانا ونيجيريا، في التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة لمونديال قطر2022.

جدول المعلقين على مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا

وسيعلق على مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية المعلق الرياضي عبد الله الحربي، كما وسيعلق على مباراة الجزائر والكاميرون المعلق حماد العنزي.

مران منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام السنغال 🇪🇬 pic.twitter.com/TiwPIKq5B4 — FilGoal (@FilGoal) March 23, 2022

بينما سيعلق على مباراة تونس مالي في تصفيات كأس العالم 2022، المعلق الرياضي جعفر الصليح، وسيعلق على أحداث مباراة مصر والسنغال المعلق سمير المعيرفي، أما مباراة غانا ونيجيريا سيعلق عليها المعلق الرياضي مشاري القرني.

القنوات الناقلة لمباريات تصفيات كأس العالم 2022

وستنقل كافة مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا، عبر شبكة قنوات “SSC Sports HD” الرياضية السعودية في الوطن العربي.

(المصدر: وطن + تويتر)