رياضة

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا يوم الجمعة والقنوات الناقلة

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 مارس، 2022آخر تحديث: 24 مارس، 2022
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مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا 2022 watanserb.com
جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا والقنوات الناقلة

وطن – ينتظر عشاق كرة القدم مباريات تصفيات كأس العالم 2022 للمنتخبات الأفريقية يوم الجمعة، في المرحلة الأخيرة لحسم المتأهلين للمشاركة في مونديال قطر المقرر إقامته مع أواخر شهر نوفمبر من العام الجاري.

موعد المغرب والكونغو الديمقراطية في تصفيات أفريقيا 2022

وستنطلق أولى المواجهات في تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا، بين منتخب المغرب “أسود الأطلس” والكونغو الديمقراطية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”.

كما وبتوقيت دولة المغرب عند الساعة الخامسة مساءً، أما وبتوقيت مكة المكرمة “السعودية” في تمام الساعة السابعة مساءً.

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مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا

وستقام مباراة الجزائر ” محاربو الصحراء” والكاميرون “الأسود” عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة مصر، بينما ستكون في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس.

كما وبتوقيت مكة المكرمة “السعودية” عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة العاشرة مساءً.

موعد مباراة تونس ومالي في تصفيات أفريقيا 2022

كما ويتزامن مباراة تونس “نسور قرطاج” ومالي بنفس التوقيت مع مباراة الجزائر والكاميرون، في تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022

وستكون مباراة مصر “الفراعنة” والسنغال “أسود الترانغا”، القوية والمثيرة بين كلا المنتخبين في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر.

وبتوقيت مكة المكرمة “السعودية” عند الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، كما وستكون في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت دولة الإمارات وعمان.

ويتزامن بنفس توقيت مباراة مصر والسنغال مع مباراة غانا ونيجيريا، في التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة لمونديال قطر2022.

جدول المعلقين على مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا

وسيعلق على مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية المعلق الرياضي عبد الله الحربي، كما وسيعلق على مباراة الجزائر والكاميرون المعلق حماد العنزي.

بينما سيعلق على مباراة تونس مالي في تصفيات كأس العالم 2022، المعلق الرياضي جعفر الصليح، وسيعلق على أحداث مباراة مصر والسنغال المعلق سمير المعيرفي، أما مباراة غانا ونيجيريا سيعلق عليها المعلق الرياضي مشاري القرني.

القنوات الناقلة لمباريات تصفيات كأس العالم 2022

وستنقل كافة مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا، عبر شبكة قنوات “SSC Sports HD” الرياضية السعودية في الوطن العربي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 مارس، 2022آخر تحديث: 24 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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