يتخطى ميسي ومبابي .. كم قيمة راتب نيمار مع باريس سان جيرمان؟!

وطن – وسط الانتقادات والشتائم الجارحة للنجم البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان بسبب مستواه المتراجع مع الفريق الباريسي، إلا أن صحيفة فرنسية كشفت عن راتب نيمار الذي يتجاوز زميليه ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

راتب نيمار مع باريس سان جيرمان

وذكرت صحيفة ” ليكيب” الفرنسية، بأن البرازيلي نيمار جونيور يتقاضى من نادي باريس سان جيرمان مبلغ 4 ملايين يورو شهرياً، مع العلم أن متوسط الراتب الإجمالي الشهري للنادي الباريسي هو 990 ألف يورو.

COPE | اللاعبين الذين لديهم أعلى راتب في الدوري الفرنسي ▪️ نيمار 4083.000 مليون يورو

▪️ ميسي 3375.000 مليون يورو

▪️ مبابي 2220.000 مليون يورو pic.twitter.com/dUAc3CCNXZ — COPE (@COPE_AR) March 22, 2022

وبينت الصحيفة، بأن نيمار القادم من صفوف نادي برشلونة السابق عام 2017 إلى باريس سان جيرمان، في صفقة هي الأكبر في تاريخ كرة القدم والبالغ قيمتها 222 مليون يورو، حيث يبلغ قيمة راتبه الشهر قبل الضرائب 4083 ألف يورو، متفوقاً على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انضم إلى صفوف الفريق الصيف الماضي براتب شهري 3375 ألف يورو.

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كما وأردفت، ” النجم الفرنسي كيليان مبابي يتقاضى شهرياً من باريس سان جيرمان 2220 ألف يورو، في عقده الحالي الذي شارف على الانتهاء مع نهاية الموسم الحالي”.

رونالدو والراتب الأعلى خارج فرنسا

وأضافت الصحيفة، ” البرتغالي كريستيانو رونالدو. يتلقى الراتب الأعلى أجراً خارج فرنسا، حيث يصل راتبه مع فريق نادي مانشستر يونايتد قبل الضرائب 2.6 مليون يورو شهرياً”.

🚨التيلغراف:

راتب كرستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد اسبوعياً يقدر ب 775 الف باوند استرليني ! 🤯 pic.twitter.com/40FCMyxKwD — ego_football_ (@ego_football_) March 19, 2022

وتابعت، “نادي أولمبيك مارسيليا يأتي بعد باريس سان جيرمان في قائمة الأندية الأكثر انفاقاً على رواتب اللاعبين، حيث يبلغ المتوسط الإجمالي 226 ألف يورو شهرياً، كما ويليه نادي موناكو ب185 ألف يورو شهرياً، ونيس ب130 ألف يورو شهرياً، وأولمبيك ليون ب120 ألف يورو شهرياً. فيما يحتل فريق كليرمون في أدنى الترتيب ب20 ألف يورو”.

رواتب أندية الدوري الفرنسي

كما وأوضحت الصحيفة، بأن رواتب أندية الدوري الفرنسي لهذا الموسم بلغ 1.73 مليار يورو، مقابل 1.38 مليار يورو عن موسم عام 2018-2019، بينما انخفض دخل الدوري الممتاز بنسبة 29%. منذ شهر مارس عام 2020 بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا.

راتب نيمار الشهري 4.08 مليون يورو أكثر من مجموع الرواتب الشهريه لجميع اللاعبين لـ 16 نادي في البرازيل من الأنديه التي شاركت في دوري 2021 .#Neymar pic.twitter.com/IIGR8LI7Kg — ViVA SPORT (@ViVA__SPORT) March 22, 2022

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 65 نقطة، بفارق كبير عن الوصيف أولمبيك مارسيليا الذي جاء في المركز الثاني برصيد 53 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + ليكيب + تويتر)

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