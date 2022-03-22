جماهير باريس سان جيرمان تطالب برحيل نيمار لهذا السبب

وطن – طالبت باريس سان جيرمان برحيل النجم البرازيلي نيمار جونيور عن صفوف النادي الباريسي، بعد المستوى والأداء السيئ الذي يقدمه داخل أرضية الملعب وخروج الفريق من دور الثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

باريس سان جيرمان ورحيل نيمار

وطالب الصحفي الفرنسي دانيال ريولو المذيع في راديو “مونت كارلو” الدولية، من إدارة نادي باريس سان جيرمان التخلص من النجم البرازيلي نيمار جونيور مهاجم الفريق الباريسي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ريولو، ” نيمار بات في حالة مؤسفة وصلت إلى حد السكر المفرط، كما وأدعو النادي الفرنسي للتخلص منه، بعد الدور السلبي. الذي يقدمه داخل الملعب وغرفة الملابس”.

وأردف، ” البرازيلي نيمار يهتم بحياته الشخصية أكثر من الملعب، جماهير باريس سان جيرمان لا تهتم باستعراض تحف منزله على نيتفلكس”.

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خلافات نجوم باريس سان جيرمان

واستكمل الصحفي ريولو حديثه، ” غرفة خلع الملابس داخل نادي باريس سان جيرمان أصبحت الآن بدون قائد. هناك انشقاقات كبيرة بين صفوف اللاعبين أدت إلى تكوين أحزاب، الأول يضم لاعبو أمريكا الجنوبية ميسي ونيمار ودي ماريا وإيكاردي، بينما الثاني يضم حكيمي ومبابي وغيرهم من اللاعبين الذي يتحدثون الفرنسية”.

كما وتعرض البرازيلي نيمار إلى موجة من الغضب الشديد من جماهير باريس سان جيرمان، عقب توديع الفريق منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022. الذي استقبلته في مباراتي بوردو وموناكو الأخيرتين بالشتائم.

ورد نجم باريس سان جيرمان نيمار جونيور على هجوم النادي الباريسي. بعد نيله تلك الشتائم، في منشور له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: ” في الحياة سيكون علينا أن نمر بأوقات صعبة، ولكن السر هو ألا نفقد الثقة بالله .. لا تستلم أبداً”.

وتعرض باريس سان جيرمان للخسارة الثقيلة خارج ميدانه. أمام مضيفه موناكو بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل، في إطار منافسات الجولة ال29 من الدوري الفرنسي الممتاز.

يشار إلى أن فريق باريس سان جيرمان يتصدر قائمة ترتيب الدوري الفرنسي .برصيد 65 نقطة، بفارق كبير عن الوصيف أولمبيك مارسيليا الذي آتى في المركز الثاني برصيد 53 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + مونت كارلو)

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