رئيس بيلاروسيا يرد على مزاعم الغرب حول صحة “بوتين”: “سيشهد جميع جنازاتنا” (شاهد)

وطن – في رد حاسم على موجة التقارير الغربية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعاني من أمراض خطيرة على رأسها “السرطان”، نفى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو صحة هذه المزاعم.

بوتين بصحة جيدة

وقال “لوكاشينكو” في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة “تي.بي.إس” التلفزيونية اليابانية ردا على هذه الادعاءات أن بوتين “يتمتع بصحة جيدة” و”في أفضل حالاته على الإطلاق”. مضيفاً: “كما يقولون هنا: سيشهد جميع جنازاتنا”.

وفي رده على المحاور أثناء في المقابلة، قال: “أنت والغرب يجب أن تُخرجوا هذا الخيال من رؤوسكم”.

وأكد أن “بوتين يتمتع بالكفاءة التامة. إنه في أفضل حالاته على الإطلاق.. إنه شخص راشد تماماً ينعم بصحة بدنية جيدة.. ورياضي”.

شائعات حول إصابته بمرض السرطان

يشار إلى انه مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، بدأت الشائعات تدور حول إصابة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمرض السرطان. وبحسب صحيفة “express” يقول الأدميرال المتقاعد كريس باري إن حالته المرضية الظاهرة تجعله في عجلة من أمره لغزو أوكرانيا.

قال الأميرال الكبير في البحرية الملكية، إن فلاديمير بوتين “رجل في عجلة من أمره”. وأضاف أن مرضه الميؤوس من شفائه هو السبب وراء غزوه المتسرع لأوكرانيا.

واستضاف الأدميرال المتقاعد كريس باري مناظرة عبر الإنترنت، مع تلاميذ المدارس في بورتسموث بهامبشاير عندما أدلى بهذه التصريحات يوم 6 مارس/آذار الماضي.

وقال الأدميرال باري المخضرم في جزر فوكلاند عن بوتين: “لقد كان يستخدم هذه الطاولات الطويلة جدًا لإجراء مقابلات مع الناس، أعتقد أن جهازه المناعي قد يتعرض للتدمير في الوقت الحالي. لذا فهو رجل في عجلة من أمره”.

بوتين يحتضر بسبب سرطان الأمعاء

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب تقارير استخباراتية من البنتاغون، أشارت إلى أن الزعيم الروسي يحتضر بسبب سرطان الأمعاء.

ويُعتقد أن “وجهه المنتفخ” علامة على تناول أدوية العلاج الكيميائي أو المنشطات.

وزعم خبراء لغة الجسد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدو “منتفخًا” و “ضعيفًا” في الظهور الأخير. ويشير سلوكه إلى أنه ربما كان يعاني من مرض جسدي حاد.

ووفقا لمزاعم الخبراء، فإن تصرفات بوتين “الشاذة” بشكل متزايد في الحرب على أوكرانيا. يمكن أن تشير أيضًا إلى رجل على وشك الانهيار الجسدي أو العقلي. بحسب تقرير صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وصف الرئيس الروسي بأنه “غير رشيد”. فيما وصفه رئيس الحكومة الهولندية مارك روته بأنه “مصاب بجنون العظمة تماماً”.

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