هجوم مروع على منشآت سعودية حساسة.. هكذا رد الحوثي على رسالة الرياض (فيديوهات وصور)

وطن – أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن “جماعة الحوثي” اليمنية، شنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأحد، 4 هجمات كبيرة على السعودية استهدفت منشآت حساسة بالمملكة من ضمنها عملاق النفط أرامكوا.

استهداف أرامكو ومشاريع تحلية المياه

واستخدمت الجماعة اليمنية التي دعتها الرياض قبل أيام لحوار في المملكة، في هجومها صواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها على مرافق للطاقة وتحلية المياه.

#عاجل

مقاطع فيديو وصور لبعض الأضرار المادية جراء المحاولة العدائية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف محطة الغاز بخميس مشيط.#واس_عام pic.twitter.com/YlUrZ76GGf — واس العام (@SPAregions) March 19, 2022

وبحسب صور وفيديوهات متداولة فقد أسفر الهجوم الحوثي، عن أضرار مادية بسيارات ومنازل مدنية بينما لم تقع خسائر بشرية.

ووقعت هذه الهجمات قبل ساعات من إعلان الشركة العملاقة “أرامكو” عن أرباحها لعام 2021. وفي وقت تمر أسواق النفط العالمية بحالة من التخبط على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا، واحتمال تأثر إمدادات الطاقة بسبب الحرب الدائرة منذ نحو شهر.

#عاجل

مقاطع فيديو وصور لبعض الأضرار المادية جراء المحاولة العدائية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف محطة الغاز بخميس مشيط.#واس_عام pic.twitter.com/4nwx8k0kbG — واس العام (@SPAregions) March 19, 2022

وفي التفاصيل التي ذكرتها وكالة الأنباء السعودية، فإن هجوما معاديا استهدف محطة لتحلية المياه بمدينة الشقيق بمنطقة جازان.

بالإضافة إلى منشأة تابعة لشركة أرامكو في جازان بجنوب البلاد ومحطة الغاز بخميس مشيط، وكذلك محطة كهرباء ظهران الجنوب، ومحطة للغاز الطبيعي المسال تابعة لأرامكو أيضا في ينبع.

رد على الدعوة الخليجية للحوار

فيما اعتبر التحالف الذي تقوده السعودية، أن هجوم الحوثيين الأخير وتصعيدهم باستهداف منشآت مدنية واقتصادية هو بمثابة رد على الدعوة الخليجية للحوار.

وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، إن “هذه الهجمات البربرية تمثل تصعيدا خطيرا. كما أنها تعبر عن موقف الميليشيات الحوثية الإرهابية من الدعوة المقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. لاستضافة مشاورات يمنية بين جميع الأطراف اليمنية.”

صور لبعض الأضرار المدنية التي خلفها الهجوم العدائي الذي استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشآة أرامكو بجازان.#واس_عام pic.twitter.com/7fn2pk4m38 — واس العام (@SPAregions) March 19, 2022

وتابع المالكي: “وتؤكد نهج الميليشيات الرافض لكافة الجهود والمبادرات الدولية. ومنها المبادرة السعودية، لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام”.

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وكان مسؤولان خليجيان قد قالا لوكالة “رويترز” الثلاثاء، الماضي، إن مجلس التعاون الخليجي يدرس إمكانية دعوة جماعة الحوثي وأطراف يمنية أخرى لإجراء مشاورات في الرياض هذا الشهر.

وقال الحوثيون، الأربعاء، إنهم سيرحبون بإجراء محادثات مع التحالف الذي تقوده السعودية. لكن المكان يجب أن يكون في دولة محايدة، بما في ذلك دول خليجية، وإن الأولوية هي لرفع القيود عن موانئ يمنية ومطار صنعاء.

فيديو لبعض الأضرار المدنية التي خلفها الهجوم العدائي الذي استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشآة أرامكو بجازان.#واس_عام pic.twitter.com/wcrqRmP9nR — واس العام (@SPAregions) March 19, 2022

صواريخ أيرانية

وأوضح التحالف أن التحقيقات الأولية أظهرت أن جماعة الحوثي أطلقت صواريخ كروز إيرانية الصنع على محطة تحلية المياه ومركز توزيع جازان التابع لأرامكو.

وأضاف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا وتسع طائرات مسيرة.

صور من الهجوم الذي استهدف محطة المياه في الشقيق ومنشأة أرامكو بجازان في #السعودية#الحدث pic.twitter.com/u9oTbsP6FU — ا لـحـدث (@AlHadath) March 20, 2022

من جانبها نشرت وسائل إعلام حكومية صورا ومقاطع مصورة للدمار الذي خلفته الهجمات. وما بدا أنه حطام من المقذوفات وسيارات ومباني متضررة ورجال إطفاء يخمدون النيران.

ويشار إلى أن محمد عبدالسلام، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، سبق أن صرح بأن الجماعة ستعلن خلال ساعات عن عملية عسكرية واسعة على السعودية.

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