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هجوم مروع على منشآت سعودية حساسة.. هكذا رد الحوثي على رسالة الرياض (فيديوهات وصور)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس، 2022آخر تحديث: 20 مارس، 2022
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هجوم الحوثي السعودية watanserb.com
استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو في جازان بجنوب السعودية

وطن – أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن “جماعة الحوثي” اليمنية، شنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأحد، 4 هجمات كبيرة على السعودية استهدفت منشآت حساسة بالمملكة من ضمنها عملاق النفط أرامكوا.

استهداف أرامكو ومشاريع تحلية المياه

واستخدمت الجماعة اليمنية التي دعتها الرياض قبل أيام لحوار في المملكة، في هجومها صواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها على مرافق للطاقة وتحلية المياه.

وبحسب صور وفيديوهات متداولة فقد أسفر الهجوم الحوثي، عن أضرار مادية بسيارات ومنازل مدنية بينما لم تقع خسائر بشرية.

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ووقعت هذه الهجمات قبل ساعات من إعلان الشركة العملاقة “أرامكو” عن أرباحها لعام 2021. وفي وقت تمر أسواق النفط العالمية بحالة من التخبط على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا، واحتمال تأثر إمدادات الطاقة بسبب الحرب الدائرة منذ نحو شهر.

وفي التفاصيل التي ذكرتها وكالة الأنباء السعودية، فإن هجوما معاديا استهدف محطة لتحلية المياه بمدينة الشقيق بمنطقة جازان.

بالإضافة إلى منشأة تابعة لشركة أرامكو في جازان بجنوب البلاد ومحطة الغاز بخميس مشيط، وكذلك محطة كهرباء ظهران الجنوب، ومحطة للغاز الطبيعي المسال تابعة لأرامكو أيضا في ينبع.

رد على الدعوة الخليجية للحوار

فيما اعتبر التحالف الذي تقوده السعودية، أن هجوم الحوثيين الأخير وتصعيدهم باستهداف منشآت مدنية واقتصادية هو بمثابة رد على الدعوة الخليجية للحوار.

وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، إن “هذه الهجمات البربرية تمثل تصعيدا خطيرا. كما أنها تعبر عن موقف الميليشيات الحوثية الإرهابية من الدعوة المقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. لاستضافة مشاورات يمنية بين جميع الأطراف اليمنية.”

وتابع المالكي: “وتؤكد نهج الميليشيات الرافض لكافة الجهود والمبادرات الدولية. ومنها المبادرة السعودية، لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام”.

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وكان مسؤولان خليجيان قد قالا لوكالة “رويترز” الثلاثاء، الماضي، إن مجلس التعاون الخليجي يدرس إمكانية دعوة جماعة الحوثي وأطراف يمنية أخرى لإجراء مشاورات في الرياض هذا الشهر.

وقال الحوثيون، الأربعاء، إنهم سيرحبون بإجراء محادثات مع التحالف الذي تقوده السعودية. لكن المكان يجب أن يكون في دولة محايدة، بما في ذلك دول خليجية، وإن الأولوية هي لرفع القيود عن موانئ يمنية ومطار صنعاء.

صواريخ أيرانية

وأوضح التحالف أن التحقيقات الأولية أظهرت أن جماعة الحوثي أطلقت صواريخ كروز إيرانية الصنع على محطة تحلية المياه ومركز توزيع جازان التابع لأرامكو.

وأضاف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا وتسع طائرات مسيرة.

من جانبها نشرت وسائل إعلام حكومية صورا ومقاطع مصورة للدمار الذي خلفته الهجمات. وما بدا أنه حطام من المقذوفات وسيارات ومباني متضررة ورجال إطفاء يخمدون النيران.

ويشار إلى أن محمد عبدالسلام، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، سبق أن صرح بأن الجماعة ستعلن خلال ساعات عن عملية عسكرية واسعة على السعودية.

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المصدر
تويتر وطن
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس، 2022آخر تحديث: 20 مارس، 2022
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صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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